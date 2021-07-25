У Хорватії автобус вилетів на узбіччя і перекинувся: 10 людей загинули, 45 постраждали. ФОТО
У Хорватії в результаті дорожньо-транспортної пригоди вранці в неділю, 25 липня, десять людей загинули, ще щонайменше 45 мають травми різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
Смертельна ДТП сталася близько 6 години ранку недалеко від міста Славонський Брод на автодорозі від столиці Хорватії Загреба до кордону з Сербією.
На фотографіях з місця події видно автобус, що лежить на узбіччі траси. Навколо автобуса пожежники і рятувальники, після аварії рух автодорогою було зупинено.
Хорватська поліція заявила, що автобус з косовськими номерними знаками слідував за регулярним маршрутом з Німеччини до столиці Косового Приштини, що розташована на південь від Сербії.
Причина аварії поки невідома.
Офіційні особи заявили, що автобус перевозив 67 пасажирів, серед яких були і діти.
Керівник місцевої поліції Франьо Галич охарактеризував ДТП як "одну з найжахливіших аварій, які я коли-небудь бачив".
45 постраждалих були доставлені в лікарні в місті Славонський Брод. Місцеві медики повідомили, що у восьми з них серйозні травми в результаті ДТП.
В США - 12,4 на 100 тис. населення.
В Україні - 13,7 на 100 тис. населення.
Але якщо порахувати за кількістю автомобілів на душу населення, то в нас в 4 рази більше аварій ніж у США.
Бо в нас і на хороших трасах, таких як Київ-Бориспіль, Київ-Харків, Київ-Одеса, Київ-Житомир регулярні аварії.
От, наприклад, улюбнені у нас "шашки" - там це називається агресивне водіння і за це одразу величезні штрафи.
За перевищення на 5-10 миль навіть не спинять, а за "шашки" одразу.
*****... Рази!!