11 590 13

У Хорватії автобус вилетів на узбіччя і перекинувся: 10 людей загинули, 45 постраждали. ФОТО

У Хорватії в результаті дорожньо-транспортної пригоди вранці в неділю, 25 липня, десять людей загинули, ще щонайменше 45 мають травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Смертельна ДТП сталася близько 6 години ранку недалеко від міста Славонський Брод на автодорозі від столиці Хорватії Загреба до кордону з Сербією.

На фотографіях з місця події видно автобус, що лежить на узбіччі траси. Навколо автобуса пожежники і рятувальники, після аварії рух автодорогою було зупинено.

У Хорватії автобус вилетів на узбіччя і перекинувся: 10 людей загинули, 45 постраждали 01
У Хорватії автобус вилетів на узбіччя і перекинувся: 10 людей загинули, 45 постраждали 02
У Хорватії автобус вилетів на узбіччя і перекинувся: 10 людей загинули, 45 постраждали 03

Хорватська поліція заявила, що автобус з косовськими номерними знаками слідував за регулярним маршрутом з Німеччини до столиці Косового Приштини, що розташована на південь від Сербії.

Причина аварії поки невідома.

Українець загинув унаслідок ДТП у Польщі, - посольство

Офіційні особи заявили, що автобус перевозив 67 пасажирів, серед яких були і діти.

Керівник місцевої поліції Франьо Галич охарактеризував ДТП як "одну з найжахливіших аварій, які я коли-небудь бачив".

45 постраждалих були доставлені в лікарні в місті Славонський Брод. Місцеві медики повідомили, що у восьми з них серйозні травми в результаті ДТП.

+3
зря водитель пытался вернуться с обочины на дорогу,съехал бы в поле и не перевернулся.
25.07.2021 15:42 Відповісти
+3
це менше ніж в Україні, якщо врахувати кількість населення
В США - 12,4 на 100 тис. населення.
В Україні - 13,7 на 100 тис. населення.
Але якщо порахувати за кількістю автомобілів на душу населення, то в нас в 4 рази більше аварій ніж у США.
25.07.2021 16:44 Відповісти
+2
Вполне приличный автобан. Разве что заснул за рулем,6 утра всё-таки....Печально.
25.07.2021 15:16 Відповісти
Вполне приличный автобан. Разве что заснул за рулем,6 утра всё-таки....Печально.
25.07.2021 15:16 Відповісти
Відволікся, або заснув... Обочина... А далі вже не втримати цю машину на дорозі.
25.07.2021 15:17 Відповісти
Скоріше всього, заснуло, скотина. Якщо живий - посадити пожиттєво.
25.07.2021 15:30 Відповісти
Щороку в штатах, на дорогах гине 40 000 людей.
25.07.2021 15:36 Відповісти
це менше ніж в Україні, якщо врахувати кількість населення
В США - 12,4 на 100 тис. населення.
В Україні - 13,7 на 100 тис. населення.
Але якщо порахувати за кількістю автомобілів на душу населення, то в нас в 4 рази більше аварій ніж у США.
25.07.2021 16:44 Відповісти
Ти не врахував головного, якість і безпечність американських доріг.
25.07.2021 18:54 Відповісти
Думаю, відповідальність і законослухняність водіїв важливіша.
Бо в нас і на хороших трасах, таких як Київ-Бориспіль, Київ-Харків, Київ-Одеса, Київ-Житомир регулярні аварії.

От, наприклад, улюбнені у нас "шашки" - там це називається агресивне водіння і за це одразу величезні штрафи.
За перевищення на 5-10 миль навіть не спинять, а за "шашки" одразу.
25.07.2021 20:10 Відповісти
В Німеччині десь 1500 загиблих на більше 80 міо. населення.
*****... Рази!!
26.07.2021 10:48 Відповісти
В Швеції ще менше, там одне потенційно збережене життя важливіше ніж можливість швидко їздити.
26.07.2021 11:01 Відповісти
Збрехав я трохи: 2020 - 2 724 загиблих
26.07.2021 10:51 Відповісти
зря водитель пытался вернуться с обочины на дорогу,съехал бы в поле и не перевернулся.
25.07.2021 15:42 Відповісти
В 6 утра после принятия душа заснуть невозможно за рулем....,мой старшой ганяет дальнобоем не один год...
25.07.2021 16:32 Відповісти
а где он душ принимает до 6 утра?
25.07.2021 18:05 Відповісти
 
 