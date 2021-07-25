У Хорватії автобус вилетів на узбіччя і перекинувся: 10 людей загинули, 45 постраждали. ФОТО

У Хорватії в результаті дорожньо-транспортної пригоди вранці в неділю, 25 липня, десять людей загинули, ще щонайменше 45 мають травми різного ступеня тяжкості.

Смертельна ДТП сталася близько 6 години ранку недалеко від міста Славонський Брод на автодорозі від столиці Хорватії Загреба до кордону з Сербією.

На фотографіях з місця події видно автобус, що лежить на узбіччі траси. Навколо автобуса пожежники і рятувальники, після аварії рух автодорогою було зупинено.







Хорватська поліція заявила, що автобус з косовськими номерними знаками слідував за регулярним маршрутом з Німеччини до столиці Косового Приштини, що розташована на південь від Сербії.

Причина аварії поки невідома.

Офіційні особи заявили, що автобус перевозив 67 пасажирів, серед яких були і діти.

Керівник місцевої поліції Франьо Галич охарактеризував ДТП як "одну з найжахливіших аварій, які я коли-небудь бачив".

45 постраждалих були доставлені в лікарні в місті Славонський Брод. Місцеві медики повідомили, що у восьми з них серйозні травми в результаті ДТП.