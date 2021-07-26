Шестеро людей, зокрема четверо дітей, постраждали в ДТП на трасі Київ-Чоп. ФОТОрепортаж

Шестеро людей, зокрема четверо дітей, постраждали в ДТП на трасі Київ-Чоп у Львівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба управління Патрульної поліції у Львівській області в Telegram.

"Біля населеного пункту Розвадів, що на трасі Київ - Чоп трапилася ДТП з потерпілими. Зіштовхнулися автомобілі Honda та Skoda. За попередньою інформацією 6 травмованих: 4 дітей та 2 дорослих. Рух ускладнений. Тягнучка в обидва напрямки приблизно по 1 кілометру. Патрульні організували реверсний рух", - йдеться в повідомленні.

Патрульні просять враховувати цю інформацію під час планування поїздки, і пам'ятати про неухильне дотримання вимог ПДР.

Фото: патрульна поліція