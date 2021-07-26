Шестеро людей, зокрема четверо дітей, постраждали в ДТП на трасі Київ-Чоп. ФОТОрепортаж
Шестеро людей, зокрема четверо дітей, постраждали в ДТП на трасі Київ-Чоп у Львівській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба управління Патрульної поліції у Львівській області в Telegram.
"Біля населеного пункту Розвадів, що на трасі Київ - Чоп трапилася ДТП з потерпілими. Зіштовхнулися автомобілі Honda та Skoda. За попередньою інформацією 6 травмованих: 4 дітей та 2 дорослих. Рух ускладнений. Тягнучка в обидва напрямки приблизно по 1 кілометру. Патрульні організували реверсний рух", - йдеться в повідомленні.
Патрульні просять враховувати цю інформацію під час планування поїздки, і пам'ятати про неухильне дотримання вимог ПДР.
Это как - необходимо, что бы читатели получили Знание. Иначе сообщение лишено смысла.
По фото видно что обочины нет. Т.е. если необходимо экстренно остановиться, то придется останавливаться в полосе движения. Как можно без обочин строить магистральные трассы? Обочина на откаты ушла?
А вот на счет "неадекватов за рулем" согласен полностью. Количество неадекватов на дорогах прямо пропорционально коррумпированности полиции. Уверенно растет.
Є#ані летуни резикують життям щоб заощадити 20-30 хвилин... **** ідіоти.