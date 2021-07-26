УКР
Шестеро людей, зокрема четверо дітей, постраждали в ДТП на трасі Київ-Чоп. ФОТОрепортаж

Шестеро людей, зокрема четверо дітей, постраждали в ДТП на трасі Київ-Чоп у Львівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба управління Патрульної поліції у Львівській області в Telegram.

"Біля населеного пункту Розвадів, що на трасі Київ - Чоп трапилася ДТП з потерпілими. Зіштовхнулися автомобілі Honda та Skoda. За попередньою інформацією 6 травмованих: 4 дітей та 2 дорослих. Рух ускладнений. Тягнучка в обидва напрямки приблизно по 1 кілометру. Патрульні організували реверсний рух", - йдеться в повідомленні.

Патрульні просять враховувати цю інформацію під час планування поїздки, і пам'ятати про неухильне дотримання вимог ПДР.

Шестеро людей, зокрема четверо дітей, постраждали в ДТП на трасі Київ-Чоп 01
Фото: патрульна поліція

скорость надо соблюдать, хотя бы приблизительно! ну и внимательность важна... учитывать погодные условия тоже... у нас просто столько таких водителей катается, что они не то что ПДД не сдадут, они даже вождение завалят!!! я езжу по городу и каждый день вижу уникумов
26.07.2021 10:21 Відповісти
в такой мясорубке и без смертей? повезло!
26.07.2021 10:19 Відповісти
Половина психиатра не пройдет если справку не покупать......
26.07.2021 10:26 Відповісти
Машины с детьми лоб-в-лоб... Чего-то не хватает в преподнесенной информации... Что произошло - понятно. А как?
Это как - необходимо, что бы читатели получили Знание. Иначе сообщение лишено смысла.
26.07.2021 10:15 Відповісти
Банальний обгон і виїзд на зустрічну смугу.
26.07.2021 10:21 Відповісти
Згоден, з таких новини кожен має для себе брати урок і робити висновки
26.07.2021 13:16 Відповісти
Никогда не ездил по этой трассе и поэтому не могу понять: она 4-х полосная или 2-х?

По фото видно что обочины нет. Т.е. если необходимо экстренно остановиться, то придется останавливаться в полосе движения. Как можно без обочин строить магистральные трассы? Обочина на откаты ушла?
26.07.2021 10:18 Відповісти
скорость надо соблюдать, хотя бы приблизительно! ну и внимательность важна... учитывать погодные условия тоже... у нас просто столько таких водителей катается, что они не то что ПДД не сдадут, они даже вождение завалят!!! я езжу по городу и каждый день вижу уникумов
26.07.2021 10:21 Відповісти
Половина психиатра не пройдет если справку не покупать......
26.07.2021 10:26 Відповісти
Причем тут скорость? При лобовом столкновении что 110 км/ч, что 130 км/ч - итог один. Даже дети знают, что камеры автоматической фиксации скорости ставят только с одной целью - срубить бабла с водителей. Никакого отношения к безопасности движения и кол-ва ДТП, они не имеют.
А вот на счет "неадекватов за рулем" согласен полностью. Количество неадекватов на дорогах прямо пропорционально коррумпированности полиции. Уверенно растет.
26.07.2021 10:57 Відповісти
Скорость при том, что можно успеть среагировать на чужой маневр торможением или самому завершить маневр… либо не начать маневр! На скорости 110 км/ч+ с увеличением выше все сложнее правильно среагировать! Дебилы носятся 150 и выше… там уже вообще машина просто управляема 50/50! И в случае аварийной ситуации можешь помочь только тем, что покрепче держаться за руль)))) поэтому скоростной режим тоже важен. Не нужно так говорить, что типа пох. Не пох! Именно для предотвращения совсем не пох! Последствия - ДА, будут одинаковые! Но многих аварий можно было бы избежать
26.07.2021 18:27 Відповісти
Яка обочина при заїзді на міст??!
26.07.2021 10:31 Відповісти
в такой мясорубке и без смертей? повезло!
26.07.2021 10:19 Відповісти
Тут можно спитати того що виїхав на зустрічну- "Ну шо, встиг?"
Є#ані летуни резикують життям щоб заощадити 20-30 хвилин... **** ідіоти.
26.07.2021 10:43 Відповісти
 
 