15-річний хлопець із батьком загинули внаслідок ДТП на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Гайсинському районі Вінницької області загинув водій автомобіля Mercedes і його 15-річний син унаслідок зіткнення з вантажівкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За попередньою інформацією слідства, 45-річний киянин під час обгону, не обравши безпечної швидкості та дистанції, допустив зіткнення з вантажівкою "САЗ 3517". У результаті аварії водій легковика та його неповнолітній син від ушкоджень загинули на місці події. Ще одного пасажира Mercedes – 17-річного підлітка з переломом гомілки госпіталізовано у травматологічне відділення районної лікарні.

Автомобілі поміщено на арештмайданчик.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

У межах відкритого кримінального провадження слідчим призначено проведення низки експертиз, за висновками яких будуть встановлені причини цієї ДТП.

15-річний хлопець із батьком загинули внаслідок ДТП на Вінниччині, - Нацполіція 01
15-річний хлопець із батьком загинули внаслідок ДТП на Вінниччині, - Нацполіція 02
15-річний хлопець із батьком загинули внаслідок ДТП на Вінниччині, - Нацполіція 03

+6
Як же треба нестись, щоб таке з мерсом зробити.
26.07.2021 11:49 Відповісти
+5
ГАЗон не освободил взлётную полосу вовремя...
26.07.2021 12:02 Відповісти
+5
Жодного дня без жахливих ДТП і нічого не вчить горе водіів, сам загинеш чорт з тобою якщо дурень подумайте за дітей ,щось треба міняти , а так все пустити на самоплив ми бачим це катастрофа загальнодержавна.
26.07.2021 12:22 Відповісти
на фото видно, що передок машини вже варений.. Трагедія...
26.07.2021 11:35 Відповісти
пассажир в рубашке родился. Перелом голени, учитывая что заднее сиденье тоже почти всмятку - фантастика.
26.07.2021 12:58 Відповісти
Але втратив батька і брата... не скажеш що дуже пощастило...
26.07.2021 13:22 Відповісти
где ты там варку увидел по фото? эти машины новые конвеера особо не славились безопасностью (как и все авто тех годов), а учитываяг год - она уже вся гнилая вкгух со сквозными дырами или переварена раза 3 и не надо гадать по фото.
26.07.2021 14:35 Відповісти
а вот ехать со скоростью установленной в ПДД не всем нравится , тем более ,когда "такая" машина под жеппой
26.07.2021 11:47 Відповісти
какая такая машина? это старенький мерин.
при обгоне от такой трагедии никто не застрахован.
26.07.2021 12:58 Відповісти
по фото там видимость на километры в обе стороны
так что видимо внаглую выскочил но в этот раз не фартануло
26.07.2021 13:13 Відповісти
на ПДД всем начхать- вот это точно "не застрахован"
26.07.2021 14:07 Відповісти
"такая"
26.07.2021 14:09 Відповісти
Ржавый хлам а не машина
27.07.2021 00:19 Відповісти
там в кавычках - вот " "- это кавычки, в кавычках
27.07.2021 11:59 Відповісти
Як же треба нестись, щоб таке з мерсом зробити.
26.07.2021 11:49 Відповісти
та это уже МЧС-ники постарались. хотя летел не слабо. жаль не видно всего тормозного пути.
26.07.2021 12:11 Відповісти
ABS не даст скользить резине по асфальту.
26.07.2021 12:26 Відповісти
Если оно на этом корче работало.
26.07.2021 12:58 Відповісти
чей тормозной пути тебя интересует? там не было тормозного пути. и быть не могло.
Разве что у грузовика. Грузовик от удара развернуло - это отлично видно и так.
26.07.2021 12:59 Відповісти
не сильно быстро, учитывая год машины и отсутствие антиподката
26.07.2021 14:37 Відповісти
не сильно и медленно, учитывая что грузовику мост вырвало
27.07.2021 10:00 Відповісти
ГАЗон не освободил взлётную полосу вовремя...
26.07.2021 12:02 Відповісти
Жодного дня без жахливих ДТП і нічого не вчить горе водіів, сам загинеш чорт з тобою якщо дурень подумайте за дітей ,щось треба міняти , а так все пустити на самоплив ми бачим це катастрофа загальнодержавна.
26.07.2021 12:22 Відповісти
Это не несчастный случай, а закономерный исход безответственного отношения к безопасности другой жизни: и жизни сына и жизни подростка. Жаль женщину.
26.07.2021 12:23 Відповісти
Жаль погибших. ПДД, осторожность и здравый смысл никто не отменял. С другой стороны, если б вместо грузовика легковушка попалась, то жертв могло быть и больше, причем невинных. Увы, естественный отбор. А проблема с безопасностью на дорогах ухудшается с каждым годом, если не месяцем. Решить ее можно только радикальным ужесточением штрафов плюс контроль дорожного движения дорожной полицией. Да и права было бы неплохо не продавать, как на базаре, а реально учить и готовить будущих водителей. Хотя о чем это я? Бабло в нашей стране по любому перевешивает доводы рассудка и здравый смысл.
26.07.2021 12:30 Відповісти
контроль без исключений. При этом и штрафы повышать было бы необязательно - только штрафовать поголовно ВСЕХ нарушителей.
26.07.2021 13:01 Відповісти
попробуй слови этого обганяльщика.
а автоматический радар + ограничение 50 в чистом поле на четырёхполоске - это всегда пажалуста
26.07.2021 13:15 Відповісти
Скоріш за все обганяв фуру, а відразу за нею їхав цей САЗ. Мерс при обгоні набрав швидкість, перелаштувався, і не встиг загальмувати за повзучим 50 км на годину грузовичком...
26.07.2021 13:21 Відповісти
Кстате да, причём тут обгон если влупил ззаде в правое колесо...
26.07.2021 13:41 Відповісти
тогда бы его догнала и фура сзади, если он не успел то и фура - темболее. Скорее всего зил тупо на обочине стоял
26.07.2021 14:38 Відповісти
А може фура просто їхала повільніше і її водій встиг оцінити ситуацію і зманеврувати...
26.07.2021 16:32 Відповісти
м.б. справа пошел на обгон вот и поймал зила
27.07.2021 10:02 Відповісти
Схоже на класичну операцію кгб, спецслужб по "зачистці" неугодних. Тільки схоже ...
26.07.2021 21:18 Відповісти
 
 