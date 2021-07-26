15-річний хлопець із батьком загинули внаслідок ДТП на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Гайсинському районі Вінницької області загинув водій автомобіля Mercedes і його 15-річний син унаслідок зіткнення з вантажівкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За попередньою інформацією слідства, 45-річний киянин під час обгону, не обравши безпечної швидкості та дистанції, допустив зіткнення з вантажівкою "САЗ 3517". У результаті аварії водій легковика та його неповнолітній син від ушкоджень загинули на місці події. Ще одного пасажира Mercedes – 17-річного підлітка з переломом гомілки госпіталізовано у травматологічне відділення районної лікарні.

Автомобілі поміщено на арештмайданчик.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

У межах відкритого кримінального провадження слідчим призначено проведення низки експертиз, за висновками яких будуть встановлені причини цієї ДТП.

