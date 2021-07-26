УКР
СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ запобігли можливому незаконному переправленню за кордон військових товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, протиправну діяльність організував колишній співробітник одного з вітчизняних оборонних заводів. До угоди він залучив кількох знайомих з Київської та Житомирської областей.

Спільники налагодили механізм незаконного привласнення військового майна, у тому числі комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів малого і дальнього радіуса дії, а також конструкторську документацію до цих видів озброєння.

Правоохоронці викрили одного з учасників групи під час перевезення 6 військових приладів до столиці.

У ході обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці виявили:

  • документи, що підтверджують незаконну діяльність;
  • комплектуючі частини до зенітно-ракетного озброєння.

СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів 01
СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів 02
СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів 03
СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів 04
СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів 05
СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів 06
СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів 07
СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів 08

Вилучені предмети направлено на експертизу.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада),
  • ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю),
  • ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних до нього осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заблокований канал поставок агрегатів для військових вертольотів з України в країни пострадянського простору, - СБУ. ФОТО

Заходи із викриття незаконної діяльності проводили співробітники Управління СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Всюди маасковські гниди.
сразу под расстрел...
может эти запчасти нам нужнее? чем кацапов сбивать?
сразу под расстрел...
Всюди маасковські гниди.
Та не московські! Наші, рідні, в перервах між крадіжками, навіть свідомі ...
может эти запчасти нам нужнее? чем кацапов сбивать?
Так там цілий склад. Ні у..я собі!
СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів - Цензор.НЕТ 7816
Совдепия. Урок.
- Какая самая массивная деталь в СВЧ устройствах?
- Волновод Корпус.
Схерали? волноводы легкосплав, вот магнетроны да.
Речь о размерах, а не о весе. Ну, и часто не люминь, а серебренная латунь.
Массивная означает массу. Волноводы из алюм сплавов. ПВО 89-91.
Контрразведчики СБУ предотвратили возможную незаконную переправку Источник: https://censor.net/ru/p3279157 Это как? Никто никуда еще ничего не отправлял? На складе лежали комплектующие для ссеровских комплексов, но возможно кто то задумал недоброе?
Не думаю, шо среди этих негодяев есть украинцы, в таком случае, кроме срока, обязательно лишать гражданства.
А , вы говорите ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРАМ))), какой смысл, если все это потом воруется и продается.
