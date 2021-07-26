СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ запобігли можливому незаконному переправленню за кордон військових товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, протиправну діяльність організував колишній співробітник одного з вітчизняних оборонних заводів. До угоди він залучив кількох знайомих з Київської та Житомирської областей.

Спільники налагодили механізм незаконного привласнення військового майна, у тому числі комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів малого і дальнього радіуса дії, а також конструкторську документацію до цих видів озброєння.

Правоохоронці викрили одного з учасників групи під час перевезення 6 військових приладів до столиці.

У ході обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці виявили:

документи, що підтверджують незаконну діяльність;

комплектуючі частини до зенітно-ракетного озброєння.

















Вилучені предмети направлено на експертизу.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада),

ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю),

ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних до нього осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заблокований канал поставок агрегатів для військових вертольотів з України в країни пострадянського простору, - СБУ. ФОТО

Заходи із викриття незаконної діяльності проводили співробітники Управління СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.