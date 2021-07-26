УКР
СБУ викрила на Дніпропетровщині чиновників, "які торгували" статусом УБД з відповідними пільгами і держвиплатами. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила схему "продажу" статусу учасника бойових дій. За попередньою інформацією, протиправний механізм діяв із жовтня 2020 року. За цей час "послугами" зловмисників скористалися кілька десятків людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За наявною інформацією, схему організували посадовці одного з військових гарнізонів Дніпропетровщини. За документами, вони відправляли військовослужбовців до зони проведення ООС, але фактично останні залишалися за місцями постійної дислокації.

Після закінчення строків відрядження до ООС військовослужбовці, які жодного дня не перебували на передовій, оформлювали собі статус учасників бойових дій з відповідними пільгами та державними виплатами.

СБУ викрила на Дніпропетровщині чиновників, які торгували статусом УБД з відповідними пільгами і держвиплатами 01

Коштувала така "послуга" 50% від щомісячної премії в 20 тис. грн, що встановлювалась їм на час перебування в зоні проведення ООС.

Як уточнили в пресслужбі ДБР, протиправною діяльністю займався командир роти ЗСУ. Його затримали під час одержання хабаря від підлеглого за надання статусу учасника бойових дій.

Як зазначається, капітан ЗСУ розробив схему видачі УБД без фактичного перебування військовослужбовців у районі проведення операції Об'єднаних сил. Користуючись тим, що з жовтня 2020 року його військова частина дислокується в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, командир роти за 40 000 гривень дописував у ротацію військовослужбовців.

СБУ викрила на Дніпропетровщині чиновників, які торгували статусом УБД з відповідними пільгами і держвиплатами 02

Оперативники задокументували декілька десятків військовослужбовців, які за документами мали бути на передовій лінії оборони, а насправді перебували в себе вдома.

Капітана ЗСУ затримали "на гарячому" у місті Новомосковськ Дніпропетровської області під час одержання грошей від підлеглого військовослужбовця за те, що він буде значитись у районі проведення операції Об’єднаних сил на території Луганської та Донецької областей, однак фактично там не перебуватиме.

СБУ викрила на Дніпропетровщині чиновників, які торгували статусом УБД з відповідними пільгами і держвиплатами 03

У межах кримінального провадження чиновнику-організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

СБУ викрила на Дніпропетровщині чиновників, які торгували статусом УБД з відповідними пільгами і держвиплатами 04

Тривають слідчі дії для встановлення причетності інших осіб до вчинення зазначеного правопорушення.

Викриття корупційної схеми здійснювалося спільно зі співробітниками Територіального управління Держаного бюро розслідувань у місті Полтава, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

СБУ викрила на Дніпропетровщині чиновників, які торгували статусом УБД з відповідними пільгами і держвиплатами 05

Фото: ДБР/СБУ

Как же гадко становиться после прочтения подобных новостей.
26.07.2021 12:45 Відповісти
Украденные у государства деньги надо возвращать в 2-кратном размере, как минимум, тогда и башкой своей начнут соображать и схему получения УБД делать более прозрачной. А то у нас вечно, то "афганцы", то "чернобыльцы" и теперь вот новая тема "убдшники". Страна вечных льготников
26.07.2021 12:51 Відповісти
ССылочку можно?
А то я помню кто брал Мариуполь.
Там добробатовцы брали город, а ВСУ стояло в оцеплении города.
Правда плохо стояло, ибо сепары сбежали в Донецк.
Хотя может им такая команда была дана, как при отходе Гиркина.
Очень уж не любили наши генералы быть сепаров и россиян, предпочитали договариваться.
Все-таки друзья раньше были, учились вместе, дружили.
26.07.2021 13:27 Відповісти
