Росіянин намагався в'їхати на територію України за хабар в 1 000 доларів. ФОТОрепортаж

Щоб "вирішити" питання про пропуск росіянина, його посередник - громадянин України, запропонував прикордоннику 1 000 доларів США. Хабародавця застали на гарячому в пункті пропуску "Нові Яриловичі", під час надання неправомірної вигоди.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Заходи з викриття та затримання громадянина РФ здійснювала міжвідомча група зі співробітників внутрішньої та власної безпеки по Чернігівському загону ГВВВБ "Центр" Держприкордонслужби, слідчих СУ ГУНП в Чернігівській області, за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури та за силової підтримки прикордонників спецпідрозділу "ДОЗОР".

Наразі очікується вручення повідомлення про підозру росіянину та обрання запобіжного заходу для громадянина України.

