Росіянин намагався в'їхати на територію України за хабар в 1 000 доларів. ФОТОрепортаж

Щоб "вирішити" питання про пропуск росіянина, його посередник - громадянин України, запропонував прикордоннику 1 000 доларів США. Хабародавця застали на гарячому в пункті пропуску "Нові Яриловичі", під час надання неправомірної вигоди.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Заходи з викриття та затримання громадянина РФ здійснювала міжвідомча група зі співробітників внутрішньої та власної безпеки по Чернігівському загону ГВВВБ "Центр" Держприкордонслужби, слідчих СУ ГУНП в Чернігівській області, за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури та за силової підтримки прикордонників спецпідрозділу "ДОЗОР".

Наразі очікується вручення повідомлення про підозру росіянину та обрання запобіжного заходу для громадянина України.

Дивіться також: Громадянин РФ за хабар у 1,5 тис. доларів намагався незаконно проникнути в Україну, його затримано. ФОТОрепортаж

Росіянин намагався вїхати на територію України за хабар в 1 000 доларів 01
Росіянин намагався вїхати на територію України за хабар в 1 000 доларів 02
Росіянин намагався вїхати на територію України за хабар в 1 000 доларів 03

хабар (4789) Держприкордонслужба ДПСУ (6431) кордон (4919) росія (67880)
+6
деньги на армию кацапа на обмен !
26.07.2021 13:44
+6
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3646868.html "Один народ"??? Да хрен там, лапти)

До войны (и некоторое время после её начала) встречался я с одной барышней.
Она была этнической расиянкой. Её родители, в начале восьмидесятых, приехали в Украину на строительство одного крупного завода - да тут и остались.
В расии, в Костроме, у них была многочисленная родня, к которой они изредка ездили в гости.
Так вот, однажды, ещё до всех майданных и военных дел, моя барышня мне рассказала следующее:
"Когда-то поехали мы с мамой в гости в Кострому. Я ехала впервые, мне было очень интересно посмотреть, как там живут. Встретили нас как самых родных и близких, очень тепло и по-родственному.
Устроили "пир на весь мир", я и офигела, представь - на столе стоят вот такие, например, "царские" блюда:
- во главе стола - варёные макароны, в которые натёрта варёная же морковь(?!);
- варёная картошка в "мундирах", не очищенная;
- солёная селёдка - не разделанная, просто грубо нарезанная, без масла и лука;
- пережаренная пересоленная рыба. Так и не поняла, что за порода;
- какие-то мочёные овощи - то ли репа, то ли сахарная свекла, осталось не выясненным, есть невозможно;
- солёные огурцы-помидоры, какого-то странного для нас вкуса. Такое впечатление, что давно прокисшие. тоже мне не пошло;
- пару сортов "пластмассового" сыра и какая-то колбаса, непонятно из чего;
- хлеб чёрный и невкусный, как глина;
Мясного почему-то не было. Может быть дорого? (при том, что глава семейства - ювелир, очень не бедный человек);
Вот и всё меню.

В общем, из-за "праздничного" стола мы с мамой встали голодными.
На следующий день доедали остатки вчерашней "роскоши", + какое-то варево, типа супа. В наших столовых помои выглядят аппетитнее.
На третий день мы с мамой не выдержали - пошли на рынок, накупили мяса, овощей, фруктов, муки. Пришли домой, пока все были на работе - наварили украинского борща, нажарили котлет, наделали салатов, напекли пирожков, сварили компот.
Вечером народ начал приходить с работы. С порога у всех округлялись глаза: что за запахи???
Когда сели за стол, глаза у всех округлились ещё больше: что за королевские блюда на столе???
Когда начали есть - у всех отнялись языки. Практически молча и урча, ели, пока не сожрали всё и не вылизали тарелки, казанки и кастрюли. и мыть не нужно было".
*****
После этого, на мою барышню с мамой начали смотреть, как на шеф-поваров какого-нибудь парижского мишленовского ресторана. Попросили их готовить каждый день, пока они не уедут. Что они с удовольствием и делали.
Слух об украинских деликатесах разлетелся моментально, за это время на ужины переходила вся костромская родня
(Во избежание обвинений в предвзятости, сразу скажу - моя расиянка прекрасно относилась к расии и путину, майдан категорически не приняла, из-за войны с расией мы, в конце концов, и расстались. Так что она уж точно рассказывала мне всё это не с целью кого-либо очернить и опорочить. Просто искренне удивлялась увиденному).

Добавлю: готовила моя барышня (как и её мама) не так уж, чтобы очень хорошо. Скажем так, более-менее, есть можно. Украинки, в массе своей, готовят лучше. Но для их костромской родни - это был просто таки недостижимый уровень кулинарного искусства
*****
Напоследок, ещё одна маленькая история из тех же времён.
Летом тринадцатого к родителям моей барышни приехали гости - тот самый её костромской дядя-ювелир, с супругой. ехали отдыхать в Крым, заехали проездом, на день-другой, проведать.
Приехали, и охренели: цены на всё (особенно на фрукты-овощи) - копеечные. Качество еды и продуктов - офигительное. спиртное - дешевле и на порядок качественнее, чем у них. В городе круглые сутки движуха, толпы весёлых людей на улицах, всё работает допоздна, везде светло и музыка, полиции достаточно.
У них, в Костроме (со слов дядьки), как стемнеет - на улицу лучше не выходить, даже летом. Сплошная уголовщина и козлы-менты, от которых, в случае чего, вреда больше, чем пользы. Жрачка в ресторанах - гавно, алкоголь почти весь - палёный, цены дурные, люди бухие и злые.
В итоге - никуда они не поехали и просидели все десять дней на голове у бедных родственников моей барышни!
Те уже и не рады были таким гостям, не знали, как их здыхаться.
Счастливые костромичи целыми днями шлялись по кабакам, домой приходили под утро, пьяные и весёлые, спать никому не давали, а людям утром на работу. Так что их отъезд на родину стал небольшим семейным праздником)
*****
Вот такие зарисовки из жизни одного_нарота, там и здесь.
Отто Йорк
26.07.2021 14:09
+4
Надо с каждого *********** снимать по 2 штуки за вьезд в Украину,тогда и газопровод не нужен..Зебилы ,прошу ссылаться на мое ноу хау.
26.07.2021 13:57
деньги на армию кацапа на обмен !
26.07.2021 13:44
Я бы пристрелил....За него по обмену дадут какого-нибудь ватного алкаша - карманника....Обойдёмся....
26.07.2021 14:05
А если нет?
26.07.2021 15:58
Хотел кремлеботом под украинским флажком поработать.
26.07.2021 13:45
Подорожало кацапам в Украину приехать...
26.07.2021 13:46
Мало дал.
26.07.2021 13:46
Они там в натуре такие богатые?
Или у того москаля здесь клад зарытый?
26.07.2021 13:47
вже була подібна новина, і саме з тисячою доларів
значить, це такса така, просто цього разу чомусь не зпрацювало
26.07.2021 13:51
Надо с каждого *********** снимать по 2 штуки за вьезд в Украину,тогда и газопровод не нужен..Зебилы ,прошу ссылаться на мое ноу хау.
26.07.2021 13:57
Для Украины выгоднее и безопаснее перекрыть въезд всем ************.... Половина проблем в Украине - из-за изобилия кацапья всех мастей...
26.07.2021 21:09
А кажуть в Росії корупція подолана. Тепер будуть звикати як до в'їзду до Європи.
26.07.2021 13:58
Мавзолейные ЧеКиздоны используют проверенный трюк,на одном погранпункте один хмырь предлагает штуку баков,а на втором 2 хмыря предлагают 2 штуки и Бусик с "товаром" летит на просторы Украины...,подобный трюк делали чечены перед захватом Норд Оста...,несколько тачек забитых оружием и взрывчаткой выехали из Моздока на Мацковию,проезжая блок-посты Ставрополья и далее по трассе,веззде совали 100 баксовые купюры ментам,через 9 часов Мовсар Бараев захватил театр на Дубровке на Мокшандии...
26.07.2021 14:08
26.07.2021 14:09
Моя сестра ездила еще до войны к российским родственникам мужа. Приготовила им настоящий украинский борщ - слопали по 3 большие порции сразу, так они до сих пор звонят и все вспоминают этот борщ.
26.07.2021 18:44
какой то дебильный кацап - в Украину приспичило заехать ,хотя..... неудивительно
26.07.2021 14:14
Чтобы обосрать Украину в экономике,технике,финансах и пенсиях много денег не надо...,Достаточно Крысы по имени Ольги ********* и ее мужья... Дима Сикелев и Володя Салавьев... с армянской Крысой Марго Симоньян
26.07.2021 14:17
Это еще Петр Алексеевич Порошенко не знает сколько бабла влили ЧеКиздоны Путлера в пропагандонскую машину Мавзолея с октября 2013 года,когда Дима Сикелев стал начальником всего ЭТОГО Мавзолейного говна....
за цифру отвечаю......8 миллиардов долларов...В О С Е М ь"""ярдов...
Хатынку Володи Соловьева на озеро КОМО в Италии Видели?Арабские нефтяные Шейхи так не живут,как эта Мавзолейная ПАДАЛЬ...
26.07.2021 14:24
От жадюга, так мало предлагал!...
26.07.2021 14:43
Знаете...однажды когда еще Батя Сенатор живой был...,сказал классную фразу...,сына мой,ты самый умный из всей моей семьи с 4 детьми...,2 мальчика,и 2 девочки...,не едь на срань Мацковскую...там остались живыми после войны только подонки воры и убийцы...,прошло всего лишь 20 лет...,я вернулся домой из дохлой советской армии осенью 1989 года...,это был полный КАБЗДЕЦ....
26.07.2021 14:49
Може вже пора відкрити особистий акаунт і завести власний нік?
26.07.2021 15:09
А скільки за в рф.?
26.07.2021 17:39
 
 