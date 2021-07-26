Міст у смт Чернівці на Вінниччині відремонтують до кінця року, - ОДА. ФОТОрепортаж
Міст у смт Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області буде відремонтовано до кінця року. Це буде перший ремонт з моменту його будівництва 50 років тому.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.
Міст розташований на трасі О-02-12-04 Вендичани-Чернівці-Томашпіль на км 27+151.
Під час поточного середнього ремонту в межах президентської програми "Велике будівництво" фахівці відремонтують нижню частину опори моста шляхом бетонування зруйнованих частин опори, відремонтують прогонові плити перекриття, замінять перильне огородження, відремонтують тротуарні плити, а також встановлять бар’єрне огородження прогонової будови і на під'їздах.
Під час обстеження моста інженери виявили дефекти опор, прогонових будов і мостового полотна.
"Недоліки суттєво впливають на безпеку руху транспортних засобів та пішоходів, а також на несучу здатність конструкцій мосту", - зазначив голова ОДА Сергій Борзов.
Фахівці вже провели армування пішохідної зони, виконали гідроізоляцію накладної монолітної плити і змонтували бордюрний камінь пішохідної зони на одній стороні проїзної частини.
Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отже ! Робиш ремонт в квартирі,а на двері хлоп наклейку - "Велике будівництво"
Ремонтуєш машину,лікуєш зуби все під наклейкою "Велике будівництво"
))))))))