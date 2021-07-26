УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4615 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 767 3

Міст у смт Чернівці на Вінниччині відремонтують до кінця року, - ОДА. ФОТОрепортаж

Міст у смт Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області буде відремонтовано до кінця року. Це буде перший ремонт з моменту його будівництва 50 років тому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.

Міст розташований на трасі О-02-12-04 Вендичани-Чернівці-Томашпіль на км 27+151.

Під час поточного середнього ремонту в межах президентської програми "Велике будівництво" фахівці відремонтують нижню частину опори моста шляхом бетонування зруйнованих частин опори, відремонтують прогонові плити перекриття, замінять перильне огородження, відремонтують тротуарні плити, а також встановлять бар’єрне огородження прогонової будови і на під'їздах.

Під час обстеження моста інженери виявили дефекти опор, прогонових будов і мостового полотна.

"Недоліки суттєво впливають на безпеку руху транспортних засобів та пішоходів, а також на несучу здатність конструкцій мосту", - зазначив голова ОДА Сергій Борзов.

Фахівці вже провели армування пішохідної зони, виконали гідроізоляцію накладної монолітної плити і змонтували бордюрний камінь пішохідної зони на одній стороні проїзної частини.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Також читайте: Будівництво найбільшого тунельного шляхопроводу завершується на Полтавщині, - ОДА

Міст у смт Чернівці на Вінниччині відремонтують до кінця року, - ОДА 01
Міст у смт Чернівці на Вінниччині відремонтують до кінця року, - ОДА 02
Міст у смт Чернівці на Вінниччині відремонтують до кінця року, - ОДА 03
Міст у смт Чернівці на Вінниччині відремонтують до кінця року, - ОДА 04

Автор: 

Вінницька область (1088) міст (1265) Велике будівництво (743)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
під наклейкою "Велике будівництво" )))))
Отже ! Робиш ремонт в квартирі,а на двері хлоп наклейку - "Велике будівництво"
Ремонтуєш машину,лікуєш зуби все під наклейкою "Велике будівництво"
))))))))
показати весь коментар
26.07.2021 14:37 Відповісти
В селе строят новую школу за деньги громады и спонсоров, гос-во не имеет к нему никакого отношения, началась стройка года 3 назад. С месяц назад появилась надпись "Велике Будівництво"... Жду когда соседа заставят тоже повесить подобную надпись, он баню строит...
показати весь коментар
26.07.2021 14:59 Відповісти
 
 