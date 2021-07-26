Вимагав гроші за незаконне переміщення товарів через кордон з РФ: на Харківщині на хабарі в $12,7 тис. впіймали офіцера-прикордонника. ФОТОрепортаж

На Харківщині затримано прикордонника, який одержав $12 700 тис. хабаря за незаконне переміщення товарів через кордон з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, начальник одного з підрозділів Харківського прикордонного загону, підполковник з метою одержання неправомірної вигоди організував канал незаконного переміщення через державний кордон України з Російською Федерацією товарів народного споживання. При цьому сума "оплати" за один куб товару становила 1500 дол. США. Встановлено, що військовослужбовець отримав від громадянина неправомірну вигоду на загальну суму 12 700 дол. США.

Підполковника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Затриманому повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: Росіянин намагався в'їхати на територію України за хабар в 1 000 доларів. ФОТОрепортаж

На цей час проводяться першочергові слідчі й процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння корупційного злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Полтаві, за оперативного супроводу співробітників головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Харківській області.

У відомстві нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Фото: Офіс Генпрокурора