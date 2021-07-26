УКР
Вимагав гроші за незаконне переміщення товарів через кордон з РФ: на Харківщині на хабарі в $12,7 тис. впіймали офіцера-прикордонника. ФОТОрепортаж

На Харківщині затримано прикордонника, який одержав $12 700 тис. хабаря за незаконне переміщення товарів через кордон з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, начальник одного з підрозділів Харківського прикордонного загону, підполковник з метою одержання неправомірної вигоди організував канал незаконного переміщення через державний кордон України з Російською Федерацією товарів народного споживання. При цьому сума "оплати" за один куб товару становила 1500 дол. США. Встановлено, що військовослужбовець отримав від громадянина неправомірну вигоду на загальну суму 12 700 дол. США.

Вимагав гроші за незаконне переміщення товарів через кордон з РФ: на Харківщині на хабарі в $12,7 тис. впіймали офіцера-прикордонника 01

Підполковника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Затриманому повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: Росіянин намагався в'їхати на територію України за хабар в 1 000 доларів. ФОТОрепортаж

На цей час проводяться першочергові слідчі й процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння корупційного злочину.

Вимагав гроші за незаконне переміщення товарів через кордон з РФ: на Харківщині на хабарі в $12,7 тис. впіймали офіцера-прикордонника 02

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Полтаві, за оперативного супроводу співробітників головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Харківській області.

У відомстві нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Вимагав гроші за незаконне переміщення товарів через кордон з РФ: на Харківщині на хабарі в $12,7 тис. впіймали офіцера-прикордонника 03
Фото: Офіс Генпрокурора

хабар (4789) Держприкордонслужба ДПСУ (6431) прикордонники (1126) Харківщина (6054)
+6
Одни пенсионеры нищие ****! сбу,прокуратура,мусарня,погранцы,таможня,просто чиновничья шушера гребут,гребут и никак не нажрутся.Вы же твари государство уничтожаете...
26.07.2021 14:29 Відповісти
+3
Чергова тюлька,та такої дрібноти в Україні сотні тисяч!!! Їх мають по сотні на добу пакувати на нари !!!)))
26.07.2021 14:24 Відповісти
+3
Требовал деньги за незаконное перемещение товаров через границу с РФ: на Харьковщине на взятке в $12,7 тыс. поймали офицера-пограничника - Цензор.НЕТ 9743
26.07.2021 14:33 Відповісти
Послуги потрібно оплачувати. А чо?
26.07.2021 14:22 Відповісти
Решили освободить место для нужного человека?
26.07.2021 14:26 Відповісти
СБУ не побила? Тут домовилися один одному не заважати?
26.07.2021 14:32 Відповісти
если это куб туалетной бумаги, салфеток, то это не пограничник - мелкий взяточник, а государство в государстве с "драконовской" налогооблагаемой базой
26.07.2021 14:37 Відповісти
Погранец? Взятку? Не может быть…
Они же как таможенники…. Ангелы….
Мой дядя самых честных грабил…..
26.07.2021 16:11 Відповісти
В советское время чтобы попасть в срочный состав погранвойск кандидата проверяли 6 месяцев.
А сейчас получается каждая шваль может командовать заставой или КПП.
В рядовые и на фронт.
Имущество конфисковать.
26.07.2021 16:28 Відповісти
Требовал деньги за незаконное перемещение товаров через границу с РФ:

---
Правильно наказали- все контрабандные незаконные перемещения через границу должны быть бесплатными
26.07.2021 17:21 Відповісти
нужно убивать при задержании.....
26.07.2021 20:10 Відповісти
 
 