Рекордний посів гібридних конопель вартістю 300 млн грн виявили на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Херсонщині поліція виявила рекордний посів конопель вартістю понад 300 млн гривень. За наркоплантацією розмірів в 1 га ретельно доглядали і охороняли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
Минулими вихідними оперативники разом із працівниками слідчого управління обласного главку поліції за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення викрили групу осіб, які причетні до вирощування коноплі у великій кількості. Загалом правоохоронці вилучили з наркоплантації 34700 кущів нарковмісних рослин.
Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Цап, наркоплантація містилася на території зруйнованої птахофабрики поблизу с. Преображенка. Рослини, які є гібридною коноплею із підвищеним вмістом канабіноїдів, були висіяні за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки. Вздовж рядків із коноплею було прокладене крапельне зрошення, також рослини ретельно оброблялися проти бур'янів.
З метою завчасного виявлення появи сторонніх осіб зловмисники неподалік від посіву встановили сторожову вежу, з якої черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею Вздовж рядків із коноплею було прокладене крапельне зрошення, також рослини ретельно оброблялися проти бур'янів.
З метою завчасного виявлення появи сторонніх осіб зловмисники неподалік від посіву встановили сторожову вежу, з якої черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею, цілодобово здійснював спостереження за земельною ділянкою.
В ході першочергових слідчих дій поліцейські затримали чотирьох громадян, віком від 26 до 57 років, які обґрунтовано підозрюються в причетності до незаконного вирощування наркотичних рослин, які оцінюються в суму понад 300 мільйонів гривень.
Наразі підозрювані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Крім того, в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, продовжуються необхідні слідчо-розшукові заходи. Встановлюються власник земельної ділянки, організатор злочинної групи та шляхи реалізації наркосировини. Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів в вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ведь никто ж не уточнял название того, что обещало оно высадить???
а она ж магёт и как дерево вымахать - если не мешать ))))
...
Покупали семена овса, даже документы есть.
Видимо новому главному полиционэру еще не объяснили, что кесарю - кесарево, а слесарю - нары.
У новому дослідженні данські вчені перевірили, чи існує зв'язок між захворюваністю на шизофренію і мінливими тенденціями у вживанні канабісу. Вони скористалися даними регістра системи охорони здоров'я Данії, які включали інформацію про всіх жителів країни, які були старше 16 років в проміжку між 1972 і 2016 роками.
Дослідження показало, що частка випадків шизофренії, пов'язаних з розладом внаслідок вживання канабісу, збільшилася з 2% в 1995 році до 4% у 2000 році та 6 - 8% у 2010 році.
Науковці з жалем зазначили, що все більше людей вважає вживання канабісу безпечним. Вони впевнені, що подібні результати можуть показати дослідження і в інших країнах, тому що збільшення міцності канабісу та поширеності його вживання - загальна тенденція.
Розлад, пов'язаний з вживанням канабісу, відповідає не за більшу частину випадків шизофренії, але за помітне збільшення захворюваності. Це потрібно враховувати в дискусії про легалізацію та регулювання використання канабісу, - написали вчені.
Щось у нас занадто багато коноплі вирощують.
На спинку опрокинулся жучок.
Хохочет ежик, носится по горке,
Совсем с катушек съехал, дурачок!
Летают птички странными кругами,
И ржет лаврюха с пенкой изо рта.
Сороконожка дрыгает ногами.
От смеха слезки льются у крота.
Ржут белочки и падают с деревьев.
Захер забавно ухает в дупло.
Хохочет стерх до выпаденья перьев.
Айфончик со ****** навеселе.
Кузнечики смеются в травке где-то,
Мышонок, змейка, ящерка и тля...
В степях херсонских - жаркое, засушливое лето.
Вокруг пылают конопляные поля"
Под видом благих намерений будут только наживаться. Также как и за игорный бизнес. Хотят снизить налоги им. А в начале мягко стелят, сулят богатства и здоровье народу Украины. Также будет и с наркотой.