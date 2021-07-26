Рекордний посів гібридних конопель вартістю 300 млн грн виявили на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщині поліція виявила рекордний посів конопель вартістю понад 300 млн гривень. За наркоплантацією розмірів в 1 га ретельно доглядали і охороняли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Минулими вихідними оперативники разом із працівниками слідчого управління обласного главку поліції за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення викрили групу осіб, які причетні до вирощування коноплі у великій кількості. Загалом правоохоронці вилучили з наркоплантації 34700 кущів нарковмісних рослин.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Цап, наркоплантація містилася на території зруйнованої птахофабрики поблизу с. Преображенка. Рослини, які є гібридною коноплею із підвищеним вмістом канабіноїдів, були висіяні за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки. Вздовж рядків із коноплею було прокладене крапельне зрошення, також рослини ретельно оброблялися проти бур'янів.

З метою завчасного виявлення появи сторонніх осіб зловмисники неподалік від посіву встановили сторожову вежу, з якої черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею, цілодобово здійснював спостереження за земельною ділянкою.

В ході першочергових слідчих дій поліцейські затримали чотирьох громадян, віком від 26 до 57 років, які обґрунтовано підозрюються в причетності до незаконного вирощування наркотичних рослин, які оцінюються в суму понад 300 мільйонів гривень.

Наразі підозрювані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Крім того, в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, продовжуються необхідні слідчо-розшукові заходи. Встановлюються власник земельної ділянки, організатор злочинної групи та шляхи реалізації наркосировини. Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів в вигляді тримання під вартою.

Фото: сайт полиции