Міжнародні навчання Agile Spirit за участю українських морських піхотинців почалися в Грузії. ФОТОрепортаж

2500 військовослужбовців з 15 країн-членів НАТО і країн-партнерів відпрацьовують взаємодію під час планування і проведення операцій.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У навчаннях беруть участь більше 2500 військових з 15 країн-членів НАТО та країн-партнерів, серед яких: Грузія, США, Великобританія, Україна, Польща, Румунія, Туреччина, Латвія, Естонія, Німеччина, Азербайджан, Іспанія, Канада, Італія та Литва", - сказано в повідомленні.

Ці навчання проходять у Грузії вже вдесяте. Цього року вони стали найбільшими за весь час проведення.

"Головна мета Agile Spirit – 2021 полягає у вдосконалені взаємодії між силами країн-членів НАТО та країн-партнерів, зміцнені оперативних можливостей під час планування та проведення операцій в багатонаціональному середовищі, покращення співпраці у сфері міжнародної безпеки", - зазначили в ВМС.

Від України в Agile Spirit беруть участь військовослужбовці зведеної роти окремого батальйону морської піхоти, а також офіцери управління окремої бригади морської піхоти та командування морської піхоти з різних напрямів.


























