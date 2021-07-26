Передостання секція прогонової будови змонтована на вантовому мосту в Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Плавкран LK-800 встановив п'яту секцію прогонової будови вантового моста - споруди №10 інженерного ансамблю Запорізьких мостів через Дніпро. Залишилося змонтувати ще одну секцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в Facebook Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.
Так, у межах президентської програми "Велике будівництво", секція прогонової будови була доставлена по Дніпру з будмайданчика в районі Кривої бухти і встановлена на тимчасові опори вантового моста.
"П’ята секція — найлегша з усіх секцій, які вже встановили на верхову частину мосту. Її вага — 504 тонни", - сказано в повідомленні.
Для з’єднання правого берега з боку острова Хортиці з лівим залишилось змонтувати лише одну секцію. Її планують доставити та встановити на тимчасові опори вже цього тижня.
Проєкт Запорізьких мостів передбачає створення шести розв'язок, які включають 27 споруд, а також двох позакласових мостів. Перш за все, це два проїзди балочного мосту і два проїзди вантового моста.
Як раніше заявив координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, рух по першій частині балочного мосту було відкрито в грудні минулого року. Роботи на першому проїзді вантового моста планується завершити до 30-річчя Незалежності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это вам по фото вода грязная, лаборанты?
А як ота червона річечка, що тече з заводів ? Куди впадає ?
Хоть бы не завалился...
Я про тот, который бетон на опоры поднимает
Благодарные запорожцы его уже 10 лет как на цетмет расстащили