Передостання секція прогонової будови змонтована на вантовому мосту в Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Плавкран LK-800 встановив п'яту секцію прогонової будови вантового моста - споруди №10 інженерного ансамблю Запорізьких мостів через Дніпро. Залишилося змонтувати ще одну секцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в Facebook Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.

Так, у межах президентської програми "Велике будівництво", секція прогонової будови була доставлена по Дніпру з будмайданчика в районі Кривої бухти і встановлена на тимчасові опори вантового моста.

"П’ята секція — найлегша з усіх секцій, які вже встановили на верхову частину мосту. Її вага — 504 тонни", - сказано в повідомленні.

Для з’єднання правого берега з боку острова Хортиці з лівим залишилось змонтувати лише одну секцію. Її планують доставити та встановити на тимчасові опори вже цього тижня.

Проєкт Запорізьких мостів передбачає створення шести розв'язок, які включають 27 споруд, а також двох позакласових мостів. Перш за все, це два проїзди балочного мосту і два проїзди вантового моста.

Як раніше заявив координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, рух по першій частині балочного мосту було відкрито в грудні минулого року. Роботи на першому проїзді вантового моста планується завершити до 30-річчя Незалежності.

Читайте також: Міст у смт Чернівці на Вінниччині відремонтують до кінця року, - ОДА. ФОТОрепортаж





