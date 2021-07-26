УКР
Передостання секція прогонової будови змонтована на вантовому мосту в Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Плавкран LK-800 встановив п'яту секцію прогонової будови вантового моста - споруди №10 інженерного ансамблю Запорізьких мостів через Дніпро. Залишилося змонтувати ще одну секцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в Facebook Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.

Так, у межах президентської програми "Велике будівництво", секція прогонової будови була доставлена по Дніпру з будмайданчика в районі Кривої бухти і встановлена на тимчасові опори вантового моста.

"П’ята секція — найлегша з усіх секцій, які вже встановили на верхову частину мосту. Її вага — 504 тонни", - сказано в повідомленні.

Для з’єднання правого берега з боку острова Хортиці з лівим залишилось змонтувати лише одну секцію. Її планують доставити та встановити на тимчасові опори вже цього тижня.

Проєкт Запорізьких мостів передбачає створення шести розв'язок, які включають 27 споруд, а також двох позакласових мостів. Перш за все, це два проїзди балочного мосту і два проїзди вантового моста.

Як раніше заявив координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, рух по першій частині балочного мосту було відкрито в грудні минулого року. Роботи на першому проїзді вантового моста планується завершити до 30-річчя Незалежності.

Читайте також: Міст у смт Чернівці на Вінниччині відремонтують до кінця року, - ОДА. ФОТОрепортаж

Передостання секція прогонової будови змонтована на вантовому мосту в Запоріжжі 01
Передостання секція прогонової будови змонтована на вантовому мосту в Запоріжжі 02
Передостання секція прогонової будови змонтована на вантовому мосту в Запоріжжі 03

Запоріжжя (2390) міст (1265) Велике будівництво (743)
+6
все дороги которые построили при ЗЕнаркомане через полгода приходят в негодность!!! мост простоит наверное еще меньше!! велике крадивництво рулит!!!
показати весь коментар
26.07.2021 17:07 Відповісти
+2
"Пятая секция - самая легкая из всех секций, которые уже установили на верховую часть моста. Ее вес - 504 тонны"
Хоть бы не завалился... Передостання секція прогонової будови змонтована на вантовому мосту в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6613
показати весь коментар
26.07.2021 17:29 Відповісти
+2
https://censor.net/ru/news/3270211/plavkran_zahariyi_posle_remonta_vozvraschaetsya_na_stroitelstvo_zaporojskih_mostov_oga
показати весь коментар
26.07.2021 17:34 Відповісти
Дніпро який брудний... І там же центральний пляж поруч.
показати весь коментар
26.07.2021 16:59 Відповісти
Центральний пляж, з протилежного боку о.Хортиця
показати весь коментар
26.07.2021 17:13 Відповісти
Там вода чиста ?
показати весь коментар
26.07.2021 17:15 Відповісти
Так. Правда. Це інша сторона Хортиці.
показати весь коментар
26.07.2021 17:19 Відповісти
Хорош пургу гнать. Ждановский пляж от моста чуть ниже по течению.
Это вам по фото вода грязная, лаборанты?
показати весь коментар
26.07.2021 19:11 Відповісти
Я дивилась по супутнику. Там, де Жданівський пляж, міст ще не побудований.
показати весь коментар
26.07.2021 19:19 Відповісти
І вода завжди брудна. І купатись там не дуже рекомендують.
А як ота червона річечка, що тече з заводів ? Куди впадає ?
показати весь коментар
26.07.2021 19:20 Відповісти
Ага... Дно не видно...
показати весь коментар
26.07.2021 17:25 Відповісти
В тебе дна не було від народження.
показати весь коментар
26.07.2021 17:29 Відповісти
А у тебя - сплошное дно.
показати весь коментар
26.07.2021 17:30 Відповісти
І не кажи... Постійно бачу тебе в своїй стрічці. Прям суцільне дно..
показати весь коментар
26.07.2021 17:36 Відповісти
показати весь коментар
І яка саме фахова освіта дозволяє вам це стверджувати?
показати весь коментар
26.07.2021 19:52 Відповісти
Предпоследняя на верховой части моста, ещё низовая есть, на нее тоже шесть секций пойдет
показати весь коментар
26.07.2021 17:18 Відповісти
Робіть з гарантією на сто років, а не до певної визначної дати.
показати весь коментар
26.07.2021 17:28 Відповісти
Таких гарантій НІХТО в світі не дає.
показати весь коментар
26.07.2021 19:53 Відповісти
показати весь коментар
А с краном каг там? Восстановили?
показати весь коментар
26.07.2021 17:31 Відповісти
Давно.
показати весь коментар
26.07.2021 17:32 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3270211/plavkran_zahariyi_posle_remonta_vozvraschaetsya_na_stroitelstvo_zaporojskih_mostov_oga
показати весь коментар
26.07.2021 17:34 Відповісти
Гаспада
Я про тот, который бетон на опоры поднимает
Благодарные запорожцы его уже 10 лет как на цетмет расстащили
показати весь коментар
26.07.2021 17:37 Відповісти
А это - уже совсем другая история.
Передостання секція прогонової будови змонтована на вантовому мосту в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 9072
показати весь коментар
26.07.2021 17:40 Відповісти
Восстановили
показати весь коментар
26.07.2021 17:59 Відповісти
Яка краса...!!!
показати весь коментар
26.07.2021 19:52 Відповісти
 
 