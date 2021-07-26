Вилучення партії героїну на понад 1 млрд грн: затримано третього учасника наркоугруповання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадянина Туреччини, 1948 року народження, затримано за підозрою в причетності до організації транзиту героїну з Ірану в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Триває комплекс слідчо-оперативних дій.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зауважив, що до України та Європи не потрапило 1,5 млн. доз героїну.

"Це тисячі врятованих життів від передозувань, від згубної звички, від смерті. Я хочу подякувати особисто співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю, які більше року займалися документуванням цього злочину. Окрема подяка слідчим, експертам, представникам Державної митної служби, Офісу Генерального прокурора і звичайно ж нашим колегам - правоохоронцям з Грузії і Вірменії", - зазначив глава МВС.

"Департаментом боротьби з наркозлочинністю більше року здійснювалися заходи з документування протиправної діяльності злочинного угрупування, члени якого займаються контрабандою особливо небезпечного наркотичного засобу – героїн. Завдяки злагодженій роботі українських правоохоронців, Митної служби, прокуратури та колег-правоохоронців із Грузії та Вірменії проведено спільну операцію та затримано організаторів", - сказав начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Федченко.

Заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Вячеслав Сафонов повідомив, що всього виявлено та вилучено 368 кг героїну, що за ціною "чорного ринку" становить понад 1 млрд. гривень.





За його словами, вантаж був замаскований у пустотілій цеглі. "Брикети з героїном з Ісламської Республіки Іран потрапляли на територію Вірменії, там маскувалися у пустотілу цеглу та відвантажувалися у автомобіль, який прямував у Грузію. Поромом з Грузії його доставляли в Україну, де наркотичну речовину розфасовували меншими партіями та планували вивозити до європейських країн", - сказав він.

Сафонов також повідомив, що згідно українського законодавства спочатку всю партію наркотиків буде направлено на експертне дослідження, де встановлять відсоткову частку чистої речовини, потім залучать в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження і за рішенням суду її буде знищено.

Начальник відділу боротьби з наркотранзитом Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Грузії зазначив, що правоохоронці Грузії гтові співпрацювати надалі.

"Ми разом з Україною та Вірменією взяли участь у безпрецедентній та масштабній спецоперації. Надалі буде ще багато вилучень", - зауважив він.

Нагадаємо, 22 липня затримали двох громадян Туреччини, які організували і курирували канал постачання героїну в Україну. Суд обрав для них запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави.