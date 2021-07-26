УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9777 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 303 22

Радниця ректора одного зі столичних вишів "продавала" дипломи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Жінка за хабарі "продавала" дипломи про закінчення закладу освіти без фактичного навчання та складання іспитів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці затримали жінку в Києві під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовиця налагодила корупційний механізм одержання грошей від здобувачів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у поновленні у виші і отриманні випускних дипломів.

Вартість "послуг" стартувала від 1,5 тис. доларів.

Дивіться також: Виявлено ​​злочинну групу, що виготовляла підроблені документи про освіту для працевлаштування за кордоном. За 2 роки шахраї "заробили" понад 26 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі неправомірної вигоди.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації протиправної діяльності.

Радниця ректора одного зі столичних вишів продавала дипломи, - СБУ 01
Радниця ректора одного зі столичних вишів продавала дипломи, - СБУ 02
Радниця ректора одного зі столичних вишів продавала дипломи, - СБУ 03

Автор: 

виш (564) диплом (41) Київ (20188) СБУ (13379)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Судя по фото, она уписалась от страха
показати весь коментар
26.07.2021 17:48 Відповісти
+9
Когда уже на этом месте и в таком же виде будут сидеть Ленка Бандаренка, Лукаш и прочие валютно-политические шлюхи.
показати весь коментар
26.07.2021 18:05 Відповісти
+5
советница ректора, испугалась тетя, ляхи обоссала, это СБУ,а не те сопливые студенты,
показати весь коментар
26.07.2021 17:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
советница ректора, испугалась тетя, ляхи обоссала, это СБУ,а не те сопливые студенты,
показати весь коментар
26.07.2021 17:47 Відповісти
Судя по фото, она уписалась от страха
показати весь коментар
26.07.2021 17:48 Відповісти
Странные метаморфозы с эмблемкой СБУ, вы не находите?

Советница ректора одного из столичных вузов "продавала" дипломы, - СБУ - Цензор.НЕТ 3652
показати весь коментар
26.07.2021 17:51 Відповісти
Різниця в часі велика - на першому фото ще невіть не розклали бабло на столі.
Побачили, що нерівно, та й перечепили)
показати весь коментар
27.07.2021 11:36 Відповісти
Сдается мне что это тело два года назад горлопанило про барыг и воров и очень хотело жить как у Эвропе.
показати весь коментар
26.07.2021 17:53 Відповісти
Когда уже на этом месте и в таком же виде будут сидеть Ленка Бандаренка, Лукаш и прочие валютно-политические шлюхи.
показати весь коментар
26.07.2021 18:05 Відповісти
"Советница ректора одного из столичных вузов "продавала" дипломы..."

Скільки за кілограм😜?
показати весь коментар
26.07.2021 18:21 Відповісти
А Рафик ... Ректор... Неуиноват
показати весь коментар
26.07.2021 18:39 Відповісти
дуже правильно робила! А звідки ж візьмуться новіє ліцца?
показати весь коментар
26.07.2021 18:44 Відповісти
судя по этому шо уж говорить за проффессора Киву...
показати весь коментар
26.07.2021 18:51 Відповісти
Ректор продавал...а это так...стрелочница..
показати весь коментар
26.07.2021 18:58 Відповісти
Правильно делает Европа, что не признает украинские дипломы. Здесь продается все и вся. Территория безстыдтства и беззакония. Другой не будет?
показати весь коментар
26.07.2021 19:21 Відповісти
Тээкс , советница говорите ? Мама дурного не посоветует.......
показати весь коментар
26.07.2021 20:15 Відповісти
Як зветься виш? Яке повне ім'я цієї жінки? Яка її посада? Як звати ректора? Оскільки ректор ОСОБИСТО підписує дипломи і тому ця афера без нього неможлива - чому не заарештований ректор?
показати весь коментар
26.07.2021 22:33 Відповісти
а где эти, из Фсбу, будут пттом дипломы покупать ?
показати весь коментар
27.07.2021 09:18 Відповісти
г. Глухов ректор универа занимается тем же самым. И еще куча мертвых душ числится в универе и все они стипедианты, только стипендии падают на счета ректора Курка...
показати весь коментар
27.07.2021 09:40 Відповісти
То вона зі страху кров'ю пісяти почала, чи після гумово-дубинового масажу по нирках для прискорення "зізнання"?
показати весь коментар
27.07.2021 11:59 Відповісти
А куда бабло идёт шо на картинке?
показати весь коментар
27.07.2021 13:39 Відповісти
 
 