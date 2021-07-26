Радниця ректора одного зі столичних вишів "продавала" дипломи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Жінка за хабарі "продавала" дипломи про закінчення закладу освіти без фактичного навчання та складання іспитів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці затримали жінку в Києві під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовиця налагодила корупційний механізм одержання грошей від здобувачів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у поновленні у виші і отриманні випускних дипломів.

Вартість "послуг" стартувала від 1,5 тис. доларів.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі неправомірної вигоди.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації протиправної діяльності.





