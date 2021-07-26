УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4931 відвідувач онлайн
Новини Фото
4 326 13

Співробітники "Укрзалізниці" на Рівненщині щомісяця крали 30 тонн палива для локомотивів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці розкрили злочинну діяльність співробітників Рівненської філії "Львівської залізниці" АТ "Укрзалізниця", які організували схему крадіжки палива з маневрових локомотивів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Співробітники Укрзалізниці на Рівненщині щомісяця крали 30 тонн палива для локомотивів, - Нацполіція 01

Під час слідства поліцейські встановили, що працівники локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці організували розкрадання пального. Злите з тепловозів паливо фігуранти реалізовували жителям області, а також через нелегальні АЗС.

Співробітники Укрзалізниці на Рівненщині щомісяця крали 30 тонн палива для локомотивів, - Нацполіція 02

Щомісяця таким чином працівники депо отримували від 15 до 30 тонн пального і відповідно від 500 тис. до мільйона гривень "прибутку". Кошти розподілялися між усіма учасниками угруповання.

Співробітники Укрзалізниці на Рівненщині щомісяця крали 30 тонн палива для локомотивів, - Нацполіція 03

23 липня трьох працівників локомотивного депо затримали "на гарячому", вони встигли злити 200 л пального. Крім того, за результатами проведення 32 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 2880 л, понад 750 тис. грн, тару для зберігання викраденого палива і "чорнові" записи.

Співробітники Укрзалізниці на Рівненщині щомісяця крали 30 тонн палива для локомотивів, - Нацполіція 04
Співробітники Укрзалізниці на Рівненщині щомісяця крали 30 тонн палива для локомотивів, - Нацполіція 05
Співробітники Укрзалізниці на Рівненщині щомісяця крали 30 тонн палива для локомотивів, - Нацполіція 06

Всього в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України правоохоронці затримали п'ятьох осіб. Всім було повідомлено про підозру у. 27 ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зараз всім підозрюваним обрано запобіжні заходи: чотирьом особам - у вигляді утримання під вартою, ще одному учаснику - домашній арешт.

Автор: 

Нацполіція (15506) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Укрзалізниця (7055) паливо (904) Рівненська область (1227)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Да на этой "УкравКолейке" подобное система. И работы там непочатый край...
показати весь коментар
26.07.2021 19:54 Відповісти
+7
значит сколько в стране депо
столько и таких группировок
показати весь коментар
26.07.2021 20:15 Відповісти
+6
Раскрываются такие схемы только если перестают отстегивать вышестоящим! Прям , новость!
показати весь коментар
26.07.2021 20:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да на этой "УкравКолейке" подобное система. И работы там непочатый край...
показати весь коментар
26.07.2021 19:54 Відповісти
СиРежа первый в доле был
показати весь коментар
26.07.2021 19:55 Відповісти
Скоріше, мимо сірожі гроші і йшли. Через то тих дядьків і пов'язали.
показати весь коментар
26.07.2021 22:32 Відповісти
Сирожа собирал с начальников, как начальники бабло набивали ему пох
показати весь коментар
26.07.2021 23:38 Відповісти
Не думаю. Сірожа там для іншого - частина його "сирітської" зарплатні у вигляді відкату добровільної пожертви ішла до певного "благодійного фонду". Як, до речі, й інших представників наглядових рад.
показати весь коментар
26.07.2021 23:52 Відповісти
І як же ж той борцун с коррупціей проглядел? Ай як недобре 😁😁😁
показати весь коментар
26.07.2021 19:58 Відповісти
Раскрываются такие схемы только если перестают отстегивать вышестоящим! Прям , новость!
показати весь коментар
26.07.2021 20:01 Відповісти
А коли крадуни зливали пальне з тепловозів, вони були в вишиванках, чи може в касаваротках, щоб проклятих москалів дисредитуватиГ
показати весь коментар
26.07.2021 20:07 Відповісти
значит сколько в стране депо
столько и таких группировок
показати весь коментар
26.07.2021 20:15 Відповісти
Так воровали топливо для локомотивов или из локомотивов?
показати весь коментар
26.07.2021 20:57 Відповісти
Ежемесячно таким образом работники депо получали от 15 до 30 тонн горючего и соответственно от 500 тыс. до миллиона гривен "прибыли". Средства распределялись между всеми участниками группировки. Источник: https://censor.net/ru/p3279264

Чогось іншого від Укрзалізниці і не чекав.
Купка совкодрочерів які як крали при радянському союзі, так продовжують красти і після його руйнації
показати весь коментар
26.07.2021 21:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw "...це ж було вже..."Л.Кучма

показати весь коментар
26.07.2021 22:45 Відповісти
в Кременчуге соляру продают кругом левую . тоже мне новость
показати весь коментар
27.07.2021 08:38 Відповісти
 
 