Співробітники "Укрзалізниці" на Рівненщині щомісяця крали 30 тонн палива для локомотивів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці розкрили злочинну діяльність співробітників Рівненської філії "Львівської залізниці" АТ "Укрзалізниця", які організували схему крадіжки палива з маневрових локомотивів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час слідства поліцейські встановили, що працівники локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці організували розкрадання пального. Злите з тепловозів паливо фігуранти реалізовували жителям області, а також через нелегальні АЗС.

Щомісяця таким чином працівники депо отримували від 15 до 30 тонн пального і відповідно від 500 тис. до мільйона гривень "прибутку". Кошти розподілялися між усіма учасниками угруповання.

23 липня трьох працівників локомотивного депо затримали "на гарячому", вони встигли злити 200 л пального. Крім того, за результатами проведення 32 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 2880 л, понад 750 тис. грн, тару для зберігання викраденого палива і "чорнові" записи.







Всього в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України правоохоронці затримали п'ятьох осіб. Всім було повідомлено про підозру у. 27 ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зараз всім підозрюваним обрано запобіжні заходи: чотирьом особам - у вигляді утримання під вартою, ще одному учаснику - домашній арешт.