УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3812 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
7 486 33

Під час одержання понад $12 тис. хабаря затримано керівника оперативного підрозділу Харківського прикордонного загону Гузика. ДОКУМЕНТ

Одного з керівників оперативного підрозділу Харківського прикордонного загону, підполковника Дениса Гузика затримали на гарячому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела, загальна сума хабаря - $12 750.

За даними СБУ, підполковник прикордонної служби систематично вимагав хабарі, обіцяючи сприяння у перевезенні контрабандних товарів до Росії. Свої послуги оцінив у $1500 за кожен кубометр товару.

Під контролем співробітників спецслужби прикордоннику кілька разів передавали гроші, а затримали під час останньої передачі - $2800. Хабарника помістили в слідчий ізолятор.

Також дивіться: Росіянин намагався в'їхати на територію України за хабар в 1 000 доларів. ФОТОрепортаж

Також, за даними ГУ БКОЗ СБУ, до вимагання Гузик залучив одного з місцевих "авторитетів контрабандної справи", в минулому відомого на весь світ спортсмена, який перевозив контрабанду.

Слідчі дії тривають.

Під час одержання понад $12 тис. хабаря затримано керівника оперативного підрозділу Харківського прикордонного загону Гузика 01
Під час одержання понад $12 тис. хабаря затримано керівника оперативного підрозділу Харківського прикордонного загону Гузика 02

Також читайте: У фракції ОПЗЖ Харківської облради підтвердили, що на мільйонному хабарі затримали Андрія Малиша, виключати його поки не будуть

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Харківщині затримано прикордонника, який одержав $12 700 хабаря за незаконне переміщення товарів через кордон з РФ.

Автор: 

хабар (4792) Держприкордонслужба ДПСУ (6438) прикордонники (1126)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Поможет только отстрел.
показати весь коментар
27.07.2021 00:47 Відповісти
+4
оторвался гудзык.
показати весь коментар
27.07.2021 00:30 Відповісти
+4
Як то кажуть, "бачили очі, що купували..."
Що характерно, дійсно бачили - скільки попереджали, що буде із президентством блазня. Але вони все одно - "зе-зе-зе-зе-зе!"
От тільки їсти, що аж вилазить, тепер доводиться усім, не тільки його виборцям... :с
показати весь коментар
27.07.2021 01:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оторвался гудзык.
показати весь коментар
27.07.2021 00:30 Відповісти
Поможет только отстрел.
показати весь коментар
27.07.2021 00:47 Відповісти
Во время получения более $12 тыс. взятки задержан руководитель оперативного подразделения Харьковского погранотряда Гузик - Цензор.НЕТ 1725
показати весь коментар
27.07.2021 07:39 Відповісти
Чумакові кадри. Навчив.
https://file.liga.net/persons/viktor-chymak А сам він такий чесний-чесний ...
показати весь коментар
27.07.2021 00:53 Відповісти
да ну... чумак был в правовом управлении, причем в те годы, когда этот тип еще только воротничок учился подшивать. это дейнеки орел, плоть от плоти.
показати весь коментар
27.07.2021 08:09 Відповісти
Теперь будет как кива писать диссертации лет этак 8
показати весь коментар
27.07.2021 00:53 Відповісти
ти думаєш, він доверху ні з ким не ділився? І за нього ніхто не підпишеться?
Який же ти наївний...
показати весь коментар
27.07.2021 01:00 Відповісти
Уж поверь никто не будет вписываться ,высоки все что накосил и зад подотрут! Круговой поруки нет в случае ежели ловят,ещё и подольют масло!!!
показати весь коментар
27.07.2021 06:59 Відповісти
вони реально вважають своїх виборців довбой@бами. і з ними навіть не посперечаєшся. праві, собаки
показати весь коментар
27.07.2021 01:13 Відповісти
Як то кажуть, "бачили очі, що купували..."
Що характерно, дійсно бачили - скільки попереджали, що буде із президентством блазня. Але вони все одно - "зе-зе-зе-зе-зе!"
От тільки їсти, що аж вилазить, тепер доводиться усім, не тільки його виборцям... :с
показати весь коментар
27.07.2021 01:28 Відповісти
А шо, Зе давав команду начальнику КПП чи застави брати хабар?
показати весь коментар
27.07.2021 08:39 Відповісти
Здається, проти викормишів гепи почалась війна за Харьків. Місце, канєшно, кошерне.
показати весь коментар
27.07.2021 00:59 Відповісти
Ето да, у Арсэнбарисыча прослушечка на каждого петуха имеется, а у петухов - ничего на Арсэнборисіча ніт.
Так шо будет в ближайшее время там резня компроматом, все и охренеют, какой оказуецца .Хряков коррумпированный
показати весь коментар
27.07.2021 08:44 Відповісти
Хабарнику головне вчасно зупинитися, щоб не зробили крайнім.
показати весь коментар
27.07.2021 06:21 Відповісти
Ні, вчасно занести куди треба.
показати весь коментар
27.07.2021 08:41 Відповісти
Тю так скорее наоборот это тот контрабандист привлек погранца.Потому что контрабандист-бывший спортсмен(кстати чемпион по боям без правил) давно известный житель с Феськи Золочевского района.Года идут ,Президенты меняются Контабандист на месте.Только Зелебобик смог скрутить рога этому авторитету.Хотя пока еще не факт
показати весь коментар
27.07.2021 06:41 Відповісти
С Вовчанчиным оно работало в пае.

Иго́рь Яросла́вович Вовча́нчин - профессиональный украинский кикбоксер и боец смешанного стиля, чемпион мира по кикбоксингу по версии IAKSA, победитель и призёр многих турниров смешанных боевых искусств.
показати весь коментар
27.07.2021 06:45 Відповісти
С чем борешься - то и имеешь...
показати весь коментар
27.07.2021 07:19 Відповісти
ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ !!!!
показати весь коментар
27.07.2021 08:22 Відповісти
Дивлячись на Вовчанчича, прикордоннику нічого не залишалось- нокаут моментальний був би.
показати весь коментар
27.07.2021 09:39 Відповісти
Запачкали спортсмена для гарантии некоторой. Чуть жаль. Личность была легендарная почти. бабло победило. Смешно такое вспоминать, совок оставил страшную беду, бедность узаконеную. И когда шанс открылся в 1991г---не сумели побороть желание почти все. А пример вот какой из спорта. В 1968г один чёрный из США стрыбанул в длину на 8, 90 м. Звали Боб Бимон. Фантастика держалась лет 30 кажись. Потом ушёл работать в школу преподавателем физкультуры. Дети глаз не отводили от него от восторга. Но есть вишенка на тортик. Школа была для умственно отсталых. Пошёл туда Боб добровольно. Там часто такие спортсмены уровня олимпийского так работают. Потому то с Олимпиад та страна по 2 ведра только золотых медалей и привозит и по сей день.
показати весь коментар
27.07.2021 10:25 Відповісти
А,що коіться на "Гоптовці".Іде автобус " Белгород-Харьков".В автобусі 100% пасажирів зареєстровані в ордло.Тільки телепень не зрозуміє,що вони незаконно виіхали з ордло в росію.Як вирішується питання?Просто- 50-100 грн.з пасажира і зелене світло всім,від пенсіонера до бійця "народноі міліціі" т.з.лднр.А зараз,з легкоі руки "зграі шимпанЗЕ",взагалі відмінили штрафи за незаконний перетин кордону.Виявляється,що зрадником бути в Украіні вигініше,ніж патріотом.
показати весь коментар
27.07.2021 10:48 Відповісти
ну шо вы такое говорите - люди едут с гуманитарной целью - кому паспорт там продлить, кому там в больницу, кому там бомбу подложить куда-нить..., а вы им сразу штраф..., аж страшно...
показати весь коментар
27.07.2021 11:14 Відповісти
Гузик откупится и пойдёт в Киев на повышение.
показати весь коментар
27.07.2021 12:59 Відповісти
вот эта тварь первая перешла бы на сторону раши.... убивайте при задержании... дешевле обойдется.....
показати весь коментар
27.07.2021 14:50 Відповісти
 
 