Під час одержання понад $12 тис. хабаря затримано керівника оперативного підрозділу Харківського прикордонного загону Гузика. ДОКУМЕНТ
Одного з керівників оперативного підрозділу Харківського прикордонного загону, підполковника Дениса Гузика затримали на гарячому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела, загальна сума хабаря - $12 750.
За даними СБУ, підполковник прикордонної служби систематично вимагав хабарі, обіцяючи сприяння у перевезенні контрабандних товарів до Росії. Свої послуги оцінив у $1500 за кожен кубометр товару.
Під контролем співробітників спецслужби прикордоннику кілька разів передавали гроші, а затримали під час останньої передачі - $2800. Хабарника помістили в слідчий ізолятор.
Також, за даними ГУ БКОЗ СБУ, до вимагання Гузик залучив одного з місцевих "авторитетів контрабандної справи", в минулому відомого на весь світ спортсмена, який перевозив контрабанду.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Харківщині затримано прикордонника, який одержав $12 700 хабаря за незаконне переміщення товарів через кордон з РФ.
https://file.liga.net/persons/viktor-chymak А сам він такий чесний-чесний ...
Який же ти наївний...
Що характерно, дійсно бачили - скільки попереджали, що буде із президентством блазня. Але вони все одно - "зе-зе-зе-зе-зе!"
От тільки їсти, що аж вилазить, тепер доводиться усім, не тільки його виборцям... :с
Так шо будет в ближайшее время там резня компроматом, все и охренеют, какой оказуецца .Хряков коррумпированный
Иго́рь Яросла́вович Вовча́нчин - профессиональный украинский кикбоксер и боец смешанного стиля, чемпион мира по кикбоксингу по версии IAKSA, победитель и призёр многих турниров смешанных боевых искусств.