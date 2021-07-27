Під час одержання понад $12 тис. хабаря затримано керівника оперативного підрозділу Харківського прикордонного загону Гузика. ДОКУМЕНТ

Одного з керівників оперативного підрозділу Харківського прикордонного загону, підполковника Дениса Гузика затримали на гарячому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела, загальна сума хабаря - $12 750.

За даними СБУ, підполковник прикордонної служби систематично вимагав хабарі, обіцяючи сприяння у перевезенні контрабандних товарів до Росії. Свої послуги оцінив у $1500 за кожен кубометр товару.

Під контролем співробітників спецслужби прикордоннику кілька разів передавали гроші, а затримали під час останньої передачі - $2800. Хабарника помістили в слідчий ізолятор.

Також, за даними ГУ БКОЗ СБУ, до вимагання Гузик залучив одного з місцевих "авторитетів контрабандної справи", в минулому відомого на весь світ спортсмена, який перевозив контрабанду.

Слідчі дії тривають.





