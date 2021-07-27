УКР
Зеленський привітав Костевич і Омельчука з бронзовою нагородою на Олімпіаді в Токіо: Ще одна медаль від українських спортсменів. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський привітав українських стрільців Олену Костевич і Олега Омельчука, які стали бронзовими призерами літніх Олімпійських ігор у Токіо зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.

"Іще одна медаль від спортсменів на Олімпіаді! Олена Костевич та Олег Омельчук посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета! Вітаю бронзових призерів, бажаю вам наснаги та нових перемог!", - написав Зеленський в соцмережі Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Українську тріатлоністку Єлістратову відсторонили від участі в Олімпіаді

Зеленський привітав Костевич і Омельчука з бронзовою нагородою на Олімпіаді в Токіо: Ще одна медаль від українських спортсменів 01
Зеленський привітав Костевич і Омельчука з бронзовою нагородою на Олімпіаді в Токіо: Ще одна медаль від українських спортсменів 02

Раніше стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо. Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Про войну ни слова, ни действий.
"Война - табу".
27.07.2021 09:41 Відповісти
представляю слезы на их глазах после его поздравлений...
27.07.2021 09:36 Відповісти
Прийшов до тями? А по обстрілу в глибокому тилу і пораненню семи бійців нічого сказати?
27.07.2021 09:39 Відповісти
представляю слезы на их глазах после его поздравлений...
27.07.2021 09:36 Відповісти
Думаю если Клоуна спросить, знает ли он кто такие Костевич и Омельчук, то он округлит глаза и скажет, что первый раз про них слышит. Твиты пишет не он а его прессекретари....
Его величество, сейчас, судя по всему, устало и находится в творческом отпуске. А попросту говоря в запое, а то и под коксом сидит и не может выйти
27.07.2021 10:16 Відповісти
А если бы ты их не только поздравлял и пиарился на этом а еще и поддерживал до олимпиады, то, возможно, это была бы не бронза а золото. Хотя какаяразница, правда?!
27.07.2021 09:38 Відповісти
Прийшов до тями? А по обстрілу в глибокому тилу і пораненню семи бійців нічого сказати?
27.07.2021 09:39 Відповісти
Сирйозна думаешь что зеля сам пишет в твиторе? а не условный Елдак или Юлька Мендель по старой памяти заходит в аккаунт
27.07.2021 09:42 Відповісти
скорее всего он в Омане вялится, а это новая шмендель строчиь
27.07.2021 09:44 Відповісти
та йому в омані нічого не видно. Сидить десь в теплій ванні, і добре, якщо йому хоч на підпис приносять....
27.07.2021 09:44 Відповісти
Про войну ни слова, ни действий.
"Война - табу".
27.07.2021 09:41 Відповісти
пам'ятник невідомому президенту
Зеленский поздравил Костевич и Омельчук с бронзовой наградой на Олимпиаде в Токио: Еще одна медаль от украинских спортсменов - Цензор.НЕТ 7597
27.07.2021 09:42 Відповісти
Явно шестерка-борздописец кропает твиты на разрешенные темы.
Сам нарик ГДЕ - в ЗАПОЕ или в Омане?
27.07.2021 09:43 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Зеленский поздравил Костевич и Омельчук с бронзовой наградой на Олимпиаде в Токио: Еще одна медаль от украинских спортсменов - Цензор.НЕТ 4565

...
27.07.2021 09:46 Відповісти
Я напомню, что зеленое обосранное чмо ограбило в том числе и национальных олимпийцев. Деньги которые выделялись на подготовку к олимпиаде были украдены зе-мародерами.
27.07.2021 09:55 Відповісти
Теперь ЛЕГЕНДА УКРАИНЫ дадут не только Лысому из 95 квартала, но и спортсменам.
27.07.2021 10:02 Відповісти
Зеля любит только победы, праздники и шоу.
Про потери, войну Зе не читает новости
27.07.2021 10:04 Відповісти
ОН ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ! СРАНЫЕ КАЦАПЫ! ЗАКРОЙТЕ СВОЙ ПОГАНЫЙ РОТ!!!
27.07.2021 10:08 Відповісти
Циган надо было посылать на олимпиаду. Они лучше всех знают, как брать золото
27.07.2021 10:11 Відповісти
Повністю провалена вся внутрішня і зовнішня політика, а цей ... піариться на чужих досягненнях. Любий привід щоб похизуватися в ефірі чи на екрані ... клоун.
27.07.2021 11:01 Відповісти
вже завтра "ВЕЛИКЕ МЕДАЛЬНИЦТВО"
27.07.2021 11:40 Відповісти
 
 