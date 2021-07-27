2 787 18
Зеленський привітав Костевич і Омельчука з бронзовою нагородою на Олімпіаді в Токіо: Ще одна медаль від українських спортсменів. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський привітав українських стрільців Олену Костевич і Олега Омельчука, які стали бронзовими призерами літніх Олімпійських ігор у Токіо зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.
"Іще одна медаль від спортсменів на Олімпіаді! Олена Костевич та Олег Омельчук посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета! Вітаю бронзових призерів, бажаю вам наснаги та нових перемог!", - написав Зеленський в соцмережі Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Раніше стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо. Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.
