Як діяла "унікальна за рівнем підготовки" банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції. ФОТОрепортаж

Поліція Київської області затримала особливо небезпечну розбійну банду Сенсея, що здійснила 20 розбійних нападів.

"Правоохоронці викрили унікальну за рівнем підготовки, майстерності конспірації та характером скоєння злочинів організовану злочинну групу, яка діяла з 2017 року. На рахунку розбійників кривавий напад на юриста в столиці, розбій у маєтку судді апеляційного суду та напад на мера одного з міст", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що очолював банду 42-річний мешканець Чернігівщини з позивним Сенсей - президент Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні Олександр Оверченко.

До складу злочинної групи входили 10 фігурантів. Наразі підтверджена причетність зловмисників до вчинення щонайменше двох десятків тяжких та особливо тяжких злочинів



Під час обшуків у фігурантів вилучилии зброю і вибухівку.

За даними слідства, наприкінці 2017 року Сенсей і його спільники вчинили замах на вбивство співробітника поліції. Під колесо його автомобіля підклали вибуховий пристрій. Під час вибуху поліцейський зазнав поранення.

У квітні 2018 році у Броварах зловмисники скоїли розбійний напад на оселю одного із суддів апеляційного суду. Зловмисники в балаклавах проникли до його оселі, погрожували родині потерпілого, в тому числі неповнолітнім дітям, вогнепальною зброєю та гранатою. Грабіжники забрали сервер з відеозаписами, зброю, готівкові гроші, автомобіль, а сина судді кинули в багажник і зникли з місця злочину.

У вересні 2018 року від дій банди постраждав київський адвокат. На нього напали в Печерському районі столиці, прострелили обидві ноги, відібрали 15 тисяч доларів, 1 тисячу євро та ювелірні вироби. Патрульного, який прибув на місце злочину, грабіжники поранили. В руках одного з нападників розірвалася граната, і він загинув.

У грудні 2020 року зловмисники в селі Гора напали на IT-бізнесменів, відібрали їхні автомобілі й банківські картки. Через кілька днів вони скоїли розбійний напад на сім'ю мера одного з міст Київської області. Коли міський голова з дружиною відпочивали в альтанці, на територію садиби вдерлися грабіжники. Потерпілих зв'язали, побили і забрали цінні речі з дому.

Наприкінці 2020 року було скоєно розбійний напад на будинок колишнього співробітника правоохоронних органів. Грабіжники зв'язали охоронця і сіли грати в "Монополію" із чотирирічною дитиною господарів. Хлопчик показав зловмисникам, де знаходиться сейф. Його грабіжники перенесли в сусідню будівлю, розрізали і забрали гроші й цінності.

На початку 2021 року було затримано четверо підозрюваних. У них вилучили понад 10 одиниць зброї, вибухівку, засоби зв'язку і конспірації. Затримані показали, що ватажком банди є Сенсей-Оверченко.

У червні члени ОЗУ скоїли ще один розбійний напад: ціллю обрали жителів приватного будинку в селі Стоянка. Подружжя душили пасками, вимагаючи під запис зізнатися, що вони корупціонери.

У поліції зазначили, що Сенсей, будучи колишнім співробітником правоохоронних органів, ретельно готував злочини. Біля житла потенційних жертв встановлювали системи прихованого відеоспостереження, вивчали найбільш доступні шляхи проникнення в садиби, робили підкопи, використовували саморобні сходи. Члени банди не користувалися особистим автотранспортом, "на справу" ходили пішки, а інформацію про цілі збирали з відкритих джерел: ЗМІ та інтернет-ресурсів. Свої дії зловмисники записували на відео: потерпілих змушували зізнаватися в тому, що вони корупціонери й отримали гроші нечесними шляхом.

Іноді грабіжники приносили із собою муляжі валюти для зйомок ефектного відео, яке Сенсей потім викладав у своєму Telegram-каналі.

Майже місяць оперативники вели спостереження за чотирма адресами, де міг з'явиться Оверченко. Сенсея і його праву руку Хіміка затримали разом. У них вилучили зброю та фальшиві документи.

Операцію провели співробітники Управління карного розшуку, Департаменту кіберполіції та Бучанського районного управління поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу.

Дії підозрюваних попередньо кваліфіковані як розбій з проникненням в чуже житло (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу), незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства (ч. 3 ст. 289), незаконне позбавлення волі і викрадення людини (ч. 2 ст. 146). Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує до 15 років позбавлення волі, а Сенсею - довічне.





