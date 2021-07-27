УКР
Як діяла "унікальна за рівнем підготовки" банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції. ФОТОрепортаж

Поліція Київської області затримала особливо небезпечну розбійну банду Сенсея, що здійснила 20 розбійних нападів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"Правоохоронці викрили унікальну за рівнем підготовки, майстерності конспірації та характером скоєння злочинів організовану злочинну групу, яка діяла з 2017 року. На рахунку розбійників кривавий напад на юриста в столиці, розбій у маєтку судді апеляційного суду та напад на мера одного з міст", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що очолював банду 42-річний мешканець Чернігівщини з позивним Сенсей - президент Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні Олександр Оверченко.

Як діяла унікальна за рівнем підготовки банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції 01

До складу злочинної групи входили 10 фігурантів. Наразі підтверджена причетність зловмисників до вчинення щонайменше двох десятків тяжких та особливо тяжких злочинів

Як діяла унікальна за рівнем підготовки банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції 02
Фото: надано УП поліцією

Під час обшуків у фігурантів вилучилии зброю і вибухівку.

Як діяла унікальна за рівнем підготовки банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції 03

За даними слідства, наприкінці 2017 року Сенсей і його спільники вчинили замах на вбивство співробітника поліції. Під колесо його автомобіля підклали вибуховий пристрій. Під час вибуху поліцейський зазнав поранення.

Також читайте: Особливо небезпечну озброєну банду затримано на Київщині. Серед жертв - чиновники, судді і правоохоронці. ВIДЕО

У квітні 2018 році у Броварах зловмисники скоїли розбійний напад на оселю одного із суддів апеляційного суду. Зловмисники в балаклавах проникли до його оселі, погрожували родині потерпілого, в тому числі неповнолітнім дітям, вогнепальною зброєю та гранатою. Грабіжники забрали сервер з відеозаписами, зброю, готівкові гроші, автомобіль, а сина судді кинули в багажник і зникли з місця злочину.

Як діяла унікальна за рівнем підготовки банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції 04

У вересні 2018 року від дій банди постраждав київський адвокат. На нього напали в Печерському районі столиці, прострелили обидві ноги, відібрали 15 тисяч доларів, 1 тисячу євро та ювелірні вироби. Патрульного, який прибув на місце злочину, грабіжники поранили. В руках одного з нападників розірвалася граната, і він загинув.

У грудні 2020 року зловмисники в селі Гора напали на IT-бізнесменів, відібрали їхні автомобілі й банківські картки. Через кілька днів вони скоїли розбійний напад на сім'ю мера одного з міст Київської області. Коли міський голова з дружиною відпочивали в альтанці, на територію садиби вдерлися грабіжники. Потерпілих зв'язали, побили і забрали цінні речі з дому.

Як діяла унікальна за рівнем підготовки банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції 05

Наприкінці 2020 року було скоєно розбійний напад на будинок колишнього співробітника правоохоронних органів. Грабіжники зв'язали охоронця і сіли грати в "Монополію" із чотирирічною дитиною господарів. Хлопчик показав зловмисникам, де знаходиться сейф. Його грабіжники перенесли в сусідню будівлю, розрізали і забрали гроші й цінності.

На початку 2021 року було затримано четверо підозрюваних. У них вилучили понад 10 одиниць зброї, вибухівку, засоби зв'язку і конспірації. Затримані показали, що ватажком банди є Сенсей-Оверченко.

У червні члени ОЗУ скоїли ще один розбійний напад: ціллю обрали жителів приватного будинку в селі Стоянка. Подружжя душили пасками, вимагаючи під запис зізнатися, що вони корупціонери.

Як діяла унікальна за рівнем підготовки банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції 06

У поліції зазначили, що Сенсей, будучи колишнім співробітником правоохоронних органів, ретельно готував злочини. Біля житла потенційних жертв встановлювали системи прихованого відеоспостереження, вивчали найбільш доступні шляхи проникнення в садиби, робили підкопи, використовували саморобні сходи. Члени банди не користувалися особистим автотранспортом, "на справу" ходили пішки, а інформацію про цілі збирали з відкритих джерел: ЗМІ та інтернет-ресурсів. Свої дії зловмисники записували на відео: потерпілих змушували зізнаватися в тому, що вони корупціонери й отримали гроші нечесними шляхом.

Іноді грабіжники приносили із собою муляжі валюти для зйомок ефектного відео, яке Сенсей потім викладав у своєму Telegram-каналі.

Як діяла унікальна за рівнем підготовки банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції 07

Майже місяць оперативники вели спостереження за чотирма адресами, де міг з'явиться Оверченко. Сенсея і його праву руку Хіміка затримали разом. У них вилучили зброю та фальшиві документи.

Операцію провели співробітники Управління карного розшуку, Департаменту кіберполіції та Бучанського районного управління поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу.

Як діяла унікальна за рівнем підготовки банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції 08

Дії підозрюваних попередньо кваліфіковані як розбій з проникненням в чуже житло (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу), незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства (ч. 3 ст. 289), незаконне позбавлення волі і викрадення людини (ч. 2 ст. 146). Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує до 15 років позбавлення волі, а Сенсею - довічне.

Як діяла унікальна за рівнем підготовки банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції 09
Як діяла унікальна за рівнем підготовки банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції 10

Фото: МВС/Facebook

Як діяла унікальна за рівнем підготовки банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції 11

Автор: 

Київська область (4273) МВС (3535) ОЗУ (155) Нацполіція (15507)
Топ коментарі
+74
Если обратить внимание на жертв, то возникает вопрос - а банда ли это????
показати весь коментар
27.07.2021 09:46 Відповісти
+57
Свободу героям, которые чморили судей, плокулолов, меров и остальную сволочь!!!
показати весь коментар
27.07.2021 09:45 Відповісти
+54
Эти получат по всей строгости закона, т.к. осмелились нападать на власть имущих.... Если бы их жертвами были обычные граждане, уже бы завтра были на свободе. А так они представляют большую опасность....
показати весь коментар
27.07.2021 09:49 Відповісти
Коментувати
Если бы они грабили простых смертных их бы так никто и не нашел.
показати весь коментар
27.07.2021 10:56 Відповісти
хотелось бы больше знать об их, так сказать клиентах и кого защищают мусора, закон или систему?
показати весь коментар
27.07.2021 11:06 Відповісти
Отпустить и наградить!!!!!!
показати весь коментар
27.07.2021 11:07 Відповісти
Красавцы,респект и уважуха.
Скоро мы все будем им завидовать и идти по их примеру.
Зажравшиеся судьи,охеревшие одвакаты,обдолбаные дипктаты.
Вангую ,это не последний случай.
показати весь коментар
27.07.2021 11:08 Відповісти
Нарид, а не вы ли их выбрали?
показати весь коментар
27.07.2021 12:07 Відповісти
Я еще в 2014м предполагал, что будет повторение сериала "Меч", но только в реале.
показати весь коментар
27.07.2021 18:06 Відповісти
молодцы.... только простой народ не трогайте. подражателей бы побольше....
показати весь коментар
27.07.2021 11:13 Відповісти
А чому обличчя на фото не замазані?
Як педофіл якись чи сепар то обличчя ховають й Антоша Геращенко каже щось про те що до суду не мона показувати обличчя а тут на тобі. Бо зачіпили хлопці тих хто вважав себе "хазяєвамі жізні" .... й ввалять їм по максимуму всім от побачите.
показати весь коментар
27.07.2021 11:19 Відповісти
Погано, що їх записи з признаннями не можна буде використати. Треба було одразу у інтернет зливати.
показати весь коментар
27.07.2021 11:35 Відповісти
..мусорам и баклан-овцам конкуренты ни к чему..(
показати весь коментар
27.07.2021 11:38 Відповісти
Нет сил осудить этих людей. Я понимаю ,что так делать нельзя. НО НУЖНО!
показати весь коментар
27.07.2021 12:12 Відповісти
Банда грабила ворюг:ментов, судей, мэров и на камеру заставляла признаваться последних в своей криминальной и уголовной деятельности.
показати весь коментар
27.07.2021 12:36 Відповісти
Банда или всё таки группа, которую создал бывший сотрудник Центра специальных операций СБУ?
показати весь коментар
27.07.2021 20:44 Відповісти
Шкода хлопців.
Правильну справу робили.
показати весь коментар
27.07.2021 12:40 Відповісти
ці хлопці війшлиб в тему, зрозуміли б що з високопосадовцями багато проблем і почали б мочили всіх заможніх людей, не перебираючи, чесний чи ні. це всього справа часу.
показати весь коментар
27.07.2021 18:22 Відповісти
Може й так.
Але те, що причесали трохи мордатих, то молодці.
показати весь коментар
27.07.2021 18:40 Відповісти
чесно? я чекаю коли в принижених УБД зірве дах і вони почнуть не тільки відбирати а мочити всіх зажершихся чинуш. Гарного тобі вечора.
показати весь коментар
27.07.2021 18:50 Відповісти
Бажаю дочекатись.
показати весь коментар
27.07.2021 22:28 Відповісти
це дійсно загроза, що починаючи з деякого моменту вони перейдуть з дійсно коррупціонерів на всіх підряд. Тому подібні методи треба використовувати дуже обмежено
показати весь коментар
28.07.2021 12:10 Відповісти
А то, что банду отморозков, пытавших людей утюгами, возглавлял бывший сотрудник СБУ Оверченко, удивления не вызывает. На работу в СБУ и берут людей с ярко выраженной уголовной наклонностью.
показати весь коментар
27.07.2021 12:54 Відповісти
....о...всякие боты и другая мразь повылазила....кто сказал что это люди...это отбросы-воры-взяточники-беспредельщики-мажоры-держиморды и иная прчая мразь и их воплодки-вылупки....в данном случае была просто восстановлена социальная справедливость.
показати весь коментар
27.07.2021 13:23 Відповісти
справедливость в карман четверіх ублюдков во главе с ментом? чего же єта **** не сажала коррупционеров когда біла на службе? тогда ему заносили а потом стали носить тому кто занял его место. ПРАВДОРУБ хренов.
показати весь коментар
27.07.2021 18:27 Відповісти
система і не дозволяє саджати. Бо система ПОБУДОВАНА на коррупції і будівничі її сидять у Кремлі
показати весь коментар
28.07.2021 12:06 Відповісти
Он не следователь СБУ и не оперативник. Он БОЕЦ Центра специальных операций. Его готовили освобождать заложников и пеленать террористов. Такие редко имеют связь с криминалом.
Кстати, в сериале "Меч" так же в группе полковник запаса из ЦСО "Альфа"...
показати весь коментар
27.07.2021 20:50 Відповісти
Коменти тільки доводять той факт, що в Україні рівень кількості клінічних ідіотів вже просто зашкалює!!!! Дебіли!!! Звідки в цих корупціонерів такі статки!?! -це із ваших властних кишень і ви віддаєте їх ДОБРОВІЛЬНО!!! Вимагаючи від бюрократів порушувати закони! Ви повинні змінити все в своїй соціальній культурі! В тій самій Польщі, сусідній державі таке просто неможливе!
показати весь коментар
27.07.2021 13:09 Відповісти
Пригадай Манафорта)))
показати весь коментар
27.07.2021 23:49 Відповісти
Хоч хтось наказував цих всіх здирників та держиморд.
показати весь коментар
27.07.2021 13:20 Відповісти
А мер, не Сапожко случайно?
показати весь коментар
27.07.2021 13:52 Відповісти
Опять патриотов-добровольцев повязали?
показати весь коментар
27.07.2021 13:59 Відповісти
Не. Антикоррупционеров. "Система" оказалась им не зубам.
показати весь коментар
27.07.2021 17:59 Відповісти
допоки їх лише п'ятеро - система буде їм не по зубах.
А коли подібних стане більше, то вони стануть не по зубах системі.
Лише одне занепокоєння - подібний шлях може призвести до хаосу як на донбасі у 2014-2015 рр
показати весь коментар
28.07.2021 12:04 Відповісти
Виникає двояке відчуття.З однієї сторони злочинці,порушники закону,а з другої подивишся на постраждалих так ніякого співчуття не викликають.
показати весь коментар
27.07.2021 14:03 Відповісти
Як діяла "унікальна за рівнем підготовки" банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції - Цензор.НЕТ 5337
показати весь коментар
27.07.2021 14:29 Відповісти
добру справу робили...
показати весь коментар
27.07.2021 14:47 Відповісти
Як було важко вираховувати групу, яка знала методи оперативної роботи? Питання-чому так довго? Якби не розірвалася граната у одного із нападників в руці, то ніхто б їх ніколи не встановив. Це моя думка.
показати весь коментар
27.07.2021 14:49 Відповісти
гобингуды. на том и погорели. Грабили бы обычных пэрэсичных - никто бы и не рыпнулся.
показати весь коментар
27.07.2021 15:34 Відповісти
То це вже були б не "Робін Гуди"...
показати весь коментар
27.07.2021 16:36 Відповісти
нажаль це близько до правди
показати весь коментар
28.07.2021 12:01 Відповісти
Так уже всем и так понятно: наиболее коррумпированная, беззаконная организация в Украине - это некая СБУ на Владимирской. Достаточно посмотреть на имущество ее генералов и высших офицеров: у всех разрыв между имуществом и доходами в миллионы долларов.
Украина. Территория безстыдства и беззакония.
показати весь коментар
27.07.2021 16:18 Відповісти
СБУ всегда была самой главной и самой сильной и самой богатой ОПГ в Украине-никакие Майданы это не изменили.
Только внешнее Западное управление может спасти Украину и навести в ней порядок
показати весь коментар
27.07.2021 22:19 Відповісти
Если верить СМИ расеюшки-врушки - Украина давно под внешним управленим. Если смотреть, как баснословно обогащается верхушка СБУ, МВД, офиса генпрокурора - тут внешнего управления боится прежде всего Запад: там шарахаются от Украины, как от чумной.
И они правы: территория безстыдства и беззакония. Это - заразно.
показати весь коментар
27.07.2021 23:33 Відповісти
правильно делали
показати весь коментар
27.07.2021 17:43 Відповісти
не судить а наградить и принять на работу на генеральские должности структур МВД... СБУ... а ихних "жертв" к ответу откуда накопленные деньги?!
показати весь коментар
27.07.2021 17:59 Відповісти
Жалко хлопцев. Столько всего наэкспроприировали у экспроприаторов, Гришка Котовский и другие герои революции бы позавидовали. Особенно приятно, что все награбленное раздавали простому нариду. Я благодаря им вообще горя не знал. Как теперь сводить концы с концами?
показати весь коментар
27.07.2021 18:24 Відповісти
Особливо шкода суддю та суддьонишів. Аж до сліз.
показати весь коментар
27.07.2021 19:12 Відповісти
І окреме питання автору "статті": чи є обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, в якому встановлено, що саме ці люди вчинили злочини? Я взагалі де, на "цензорі" чи на якійсь мент...вській "помийці"?
показати весь коментар
27.07.2021 19:15 Відповісти
А какая это банда ?Два человека повязали ,вместо 300 !
показати весь коментар
27.07.2021 19:21 Відповісти
Вместо ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ. В СБУ буквально несколько сотен честных некоррумпированных сотрудников. Но это не точно.
показати весь коментар
27.07.2021 23:35 Відповісти
Ни у кого не возникает вопрос - почему у прочих "правонарушителей" фото ВСЕГДА заретушировано, а этих "Робин Бэдов" показали вместе с ксивою?
показати весь коментар
27.07.2021 20:24 Відповісти
тому що ті - фейкові, а цих треба ув'язнити за будь-яку ціну.
Ця "ОЗУ" не працювала під прикриттям правопохоронних органів і тому "особливо небезпечна"
показати весь коментар
28.07.2021 12:00 Відповісти
Як діяла "унікальна за рівнем підготовки" банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції - Цензор.НЕТ 3227
показати весь коментар
27.07.2021 20:55 Відповісти
Десятка мечей.
"Утрата".
показати весь коментар
27.07.2021 20:57 Відповісти
"По традиции Мечи считается трудной мастью, однако трудной - еще не значит негативной. В гадании на картах таро Мечи символизируют сферу борьбы, противостояний, преодоления препятствий, стремления к лидерству и победе. Это масть завоеваний, решительных действий, побед, но вместе с тем она же напоминает, что не бывает побед без поражений, ведь чья-то победа всегда подразумевает чей-то проигрыш!"
В игральных картах соответствует масти Пики.
показати весь коментар
27.07.2021 20:58 Відповісти
Пане, это калька на Ульянку?
показати весь коментар
28.07.2021 02:00 Відповісти
Я написал лишь то, что написал.
А у вас какое-то искривленное воображение
показати весь коментар
28.07.2021 20:54 Відповісти
Все вірно - як би ці хлопці грабували пенсіонерів, то вже мабуть вийшли би під заставу.
Судді, правохоронці, мери - це аж ніяк не звичайні люди, тому по суті сприймаю цих
людей як санітарів корупціі, що корупціонери посіяли, те вони і пожали.

Там до Робін Гуда один крок
показати весь коментар
27.07.2021 22:03 Відповісти
поява подібних "ОКУ" - це вірна ознака того, що запит суспільства на справедливість не задоволено численими "правоохоронними" структурами
показати весь коментар
28.07.2021 11:57 Відповісти
Главарь мафии-бывший СБУшник. Я совсем не удивлен. СБУ еще с девяностых была обычной бандитской организацией занимавшейся грабежами и рекетом.
Когда-уже СБУ станет похожей хотя-бы на ФСБ? А лучше на Моссад или М-6?
Одни бандиты грабят других бандитов-госчиновников. А бывают честные госчиновники не бандиты в Украине?
показати весь коментар
27.07.2021 22:17 Відповісти
Самое поразительное: СБУ использует все ресурсы, предоставленные государством для его защиты, исключительно в целях личного обогащения ее верхушки. Пожалуй, в центральном аппарате нет людей, живущих на одну зарплату, особенно если посмотреть их авто прямо из автосалонов.
показати весь коментар
27.07.2021 23:36 Відповісти
Чикаго, одни бандиты доят других бандитов. Возможно слили своего спалившегося Робин Гуда...
показати весь коментар
28.07.2021 00:33 Відповісти
Вспоминаю девяностые когда справедливости можна было добится скорее от бандюков чем от власти и силовиков.
показати весь коментар
28.07.2021 07:29 Відповісти
Ворог мого ворога - мій друг!
Незабаром - по усій країні.
показати весь коментар
28.07.2021 01:35 Відповісти
Не понятно, так расписали квалифиуацию, а бандиты работали по мелочевке. Мож они робингуды по мелким воришкам-коррупционерам. Но полюбос , тупые. На серьезные дела ума не хватает. Свой проффесионализм практиковали на мелких лохах. Это стот случай, когда овчинка выделки не стоит. Вангую, на киче их опустят, тем более шо у них - мусорская подноготная.
показати весь коментар
28.07.2021 01:57 Відповісти
Одесса 1925 рік. Чекісти з Москви ловлять одеських чекістів. Механізм банди простий - відомий контрабандист та валютчик Нафталій шукає комерсів, які хочуть винести доляри і золото в Румунію. "Домовляються" з чекістами, ті роблять "вікно" в плавнях Дністра, перевдягаються румунами і убивають комерсів або грабують. Ця справа була використана як фінальний епізод в "Золотому теляті" В Одеському ГУБЧека був іновідділ, так його весь розстріляли. Все це робив Т.Дерибас за прямою вказівкою Дзержинського, стріляли без суду. Там зловили навіть адютанта Якіра з 10000 долярів і 5 кг золота, який прямував до тестя ювеліра в Ясси. З тієї когорти спасся тільки Нафталій, який в 1939 став генералом НКВД по будівництву біля Кагановича і збудував в Одессі вокзал. А Ви говорите про якихось "самбістів" з "Альфи", які на справу ходили "пішки". у всі часи СРСР існували стійки ОЗУ в погонах. Одна жорстока банда майора Косюка з Кривого Рога в 1980 -х чого варта. А київська зграя з УБОЗА ? В Харкові протягом 20 років не можуть знайти вбивць інкасаторів.
показати весь коментар
28.07.2021 02:13 Відповісти
в Харкові працюють скоріш за все зальотні з расії - тому і спіймати не можуть
показати весь коментар
28.07.2021 11:54 Відповісти
,,Меч,, в дії.По більше би таких особливонебезпечних.Дай їм Бог та здоровя щоб знищувати тих хто ставить себе вище законів та народу країни.
показати весь коментар
28.07.2021 07:26 Відповісти
В июне члены ОПГ совершили еще одно разбойное нападение: целью избрали жителей частного дома в селе Стоянка. Супругов душили ремнями, требуя под запись сознаться, что они коррупционеры.



кажется это совсем не банда, а народные мстители. Из списка жертв я не увидел простых людей, а только государственных воров. Я на стороне "ОПГ" в этой истории
показати весь коментар
28.07.2021 08:59 Відповісти
здається у народа почали не витримувати нерви.... Давайте більше ада, Клоуни!
показати весь коментар
28.07.2021 11:52 Відповісти
Борців з коррупцією ловили всіма підрозділами
показати весь коментар
28.07.2021 11:50 Відповісти
Украинский Робин Гуд"Сенсей"
показати весь коментар
28.07.2021 12:01 Відповісти
моё мнение такое: в обстановке, когда (особенно при ЗЕ-власти) государство не демонстрирует неотвратимость наказания (что крайне важно), а попустительски способствует уходу от наказания судей-взяточников/взяточниц, чиновников-воров, пьяных водителей-мажоров/мажорш, убивающих людей на дорогах, тротуарах, остановках и благополучно "отмазывающихся" потом от тюрьмы - то возмущённый народ (но, сначала, наиболее активные и/или подготовленные его представители) всё более стремится взять правосудие в свои руки и наказывать преступников быстро и эффективно, пользуясь практикой судьи Чарльза Линча ("суд Линча"). В целом "суд Линча" направлен на поддержание общественного порядка в условиях общественно-политической нестабильности и, по-сути, является упрощённым правосудием военного времени, когда преступление разбирается гражданским судьей (это может быть действительный судья или выборный представитель от общественности) без прокурора и адвоката, окончательный и не подлежащий апелляции вердикт выносится этим судьей и приговор приводится в исполнение немедленно. сейчас наша страна фактически находится в состоянии гибридной войны, проводящейся Россией на всех направлениях, украинские силы правопорядка слабы и неэффективны против людей "своего круга", судебная власть насквозь пропитана круговой порукой и коррумпиррована, а в обществе зреет востребованность "жёсткой руки" и всё более приветствуется простые но действенные методы "приведения в-чувство" охреневших от вседозволенности представителей "власть предержащих". поэтому "дело Сенсея" - это проявления все более множащихся ростков народного негодования политикой ЗЕ-власти, исповедующей принцип "своим - всё, остальным - закон".
П.С.: ничего не могу сказать о т.н. "Сенсее" и его со-товарищах, попытался проанализировать суть явления, а не состав преступления...
показати весь коментар
28.07.2021 13:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 