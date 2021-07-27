Як діяла "унікальна за рівнем підготовки" банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції. ФОТОрепортаж
Поліція Київської області затримала особливо небезпечну розбійну банду Сенсея, що здійснила 20 розбійних нападів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
"Правоохоронці викрили унікальну за рівнем підготовки, майстерності конспірації та характером скоєння злочинів організовану злочинну групу, яка діяла з 2017 року. На рахунку розбійників кривавий напад на юриста в столиці, розбій у маєтку судді апеляційного суду та напад на мера одного з міст", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що очолював банду 42-річний мешканець Чернігівщини з позивним Сенсей - президент Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні Олександр Оверченко.
До складу злочинної групи входили 10 фігурантів. Наразі підтверджена причетність зловмисників до вчинення щонайменше двох десятків тяжких та особливо тяжких злочинів
Під час обшуків у фігурантів вилучилии зброю і вибухівку.
За даними слідства, наприкінці 2017 року Сенсей і його спільники вчинили замах на вбивство співробітника поліції. Під колесо його автомобіля підклали вибуховий пристрій. Під час вибуху поліцейський зазнав поранення.
У квітні 2018 році у Броварах зловмисники скоїли розбійний напад на оселю одного із суддів апеляційного суду. Зловмисники в балаклавах проникли до його оселі, погрожували родині потерпілого, в тому числі неповнолітнім дітям, вогнепальною зброєю та гранатою. Грабіжники забрали сервер з відеозаписами, зброю, готівкові гроші, автомобіль, а сина судді кинули в багажник і зникли з місця злочину.
У вересні 2018 року від дій банди постраждав київський адвокат. На нього напали в Печерському районі столиці, прострелили обидві ноги, відібрали 15 тисяч доларів, 1 тисячу євро та ювелірні вироби. Патрульного, який прибув на місце злочину, грабіжники поранили. В руках одного з нападників розірвалася граната, і він загинув.
У грудні 2020 року зловмисники в селі Гора напали на IT-бізнесменів, відібрали їхні автомобілі й банківські картки. Через кілька днів вони скоїли розбійний напад на сім'ю мера одного з міст Київської області. Коли міський голова з дружиною відпочивали в альтанці, на територію садиби вдерлися грабіжники. Потерпілих зв'язали, побили і забрали цінні речі з дому.
Наприкінці 2020 року було скоєно розбійний напад на будинок колишнього співробітника правоохоронних органів. Грабіжники зв'язали охоронця і сіли грати в "Монополію" із чотирирічною дитиною господарів. Хлопчик показав зловмисникам, де знаходиться сейф. Його грабіжники перенесли в сусідню будівлю, розрізали і забрали гроші й цінності.
На початку 2021 року було затримано четверо підозрюваних. У них вилучили понад 10 одиниць зброї, вибухівку, засоби зв'язку і конспірації. Затримані показали, що ватажком банди є Сенсей-Оверченко.
У червні члени ОЗУ скоїли ще один розбійний напад: ціллю обрали жителів приватного будинку в селі Стоянка. Подружжя душили пасками, вимагаючи під запис зізнатися, що вони корупціонери.
У поліції зазначили, що Сенсей, будучи колишнім співробітником правоохоронних органів, ретельно готував злочини. Біля житла потенційних жертв встановлювали системи прихованого відеоспостереження, вивчали найбільш доступні шляхи проникнення в садиби, робили підкопи, використовували саморобні сходи. Члени банди не користувалися особистим автотранспортом, "на справу" ходили пішки, а інформацію про цілі збирали з відкритих джерел: ЗМІ та інтернет-ресурсів. Свої дії зловмисники записували на відео: потерпілих змушували зізнаватися в тому, що вони корупціонери й отримали гроші нечесними шляхом.
Іноді грабіжники приносили із собою муляжі валюти для зйомок ефектного відео, яке Сенсей потім викладав у своєму Telegram-каналі.
Майже місяць оперативники вели спостереження за чотирма адресами, де міг з'явиться Оверченко. Сенсея і його праву руку Хіміка затримали разом. У них вилучили зброю та фальшиві документи.
Операцію провели співробітники Управління карного розшуку, Департаменту кіберполіції та Бучанського районного управління поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу.
Дії підозрюваних попередньо кваліфіковані як розбій з проникненням в чуже житло (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу), незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства (ч. 3 ст. 289), незаконне позбавлення волі і викрадення людини (ч. 2 ст. 146). Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує до 15 років позбавлення волі, а Сенсею - довічне.
Фото: МВС/Facebook
Скоро мы все будем им завидовать и идти по их примеру.
Зажравшиеся судьи,охеревшие одвакаты,обдолбаные дипктаты.
Вангую ,это не последний случай.
Як педофіл якись чи сепар то обличчя ховають й Антоша Геращенко каже щось про те що до суду не мона показувати обличчя а тут на тобі. Бо зачіпили хлопці тих хто вважав себе "хазяєвамі жізні" .... й ввалять їм по максимуму всім от побачите.
Правильну справу робили.
Але те, що причесали трохи мордатих, то молодці.
Кстати, в сериале "Меч" так же в группе полковник запаса из ЦСО "Альфа"...
А коли подібних стане більше, то вони стануть не по зубах системі.
Лише одне занепокоєння - подібний шлях може призвести до хаосу як на донбасі у 2014-2015 рр
Украина. Территория безстыдства и беззакония.
Только внешнее Западное управление может спасти Украину и навести в ней порядок
И они правы: территория безстыдства и беззакония. Это - заразно.
Ця "ОЗУ" не працювала під прикриттям правопохоронних органів і тому "особливо небезпечна"
"Утрата".
В игральных картах соответствует масти Пики.
А у вас какое-то искривленное воображение
Судді, правохоронці, мери - це аж ніяк не звичайні люди, тому по суті сприймаю цих
людей як санітарів корупціі, що корупціонери посіяли, те вони і пожали.
Там до Робін Гуда один крок
Когда-уже СБУ станет похожей хотя-бы на ФСБ? А лучше на Моссад или М-6?
Одни бандиты грабят других бандитов-госчиновников. А бывают честные госчиновники не бандиты в Украине?
Незабаром - по усій країні.
кажется это совсем не банда, а народные мстители. Из списка жертв я не увидел простых людей, а только государственных воров. Я на стороне "ОПГ" в этой истории
П.С.: ничего не могу сказать о т.н. "Сенсее" и его со-товарищах, попытался проанализировать суть явления, а не состав преступления...