"Дитина під ключ" за $60 тис.: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України в Харківській області викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами. Ділки налагодили схему "постачання" іноземцям немовлят нібито в межах програми сурогатного материнства. "Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів коштувала замовнику 60 тис. доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Харківській області.
За матеріалами СБУ, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі, керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.
"Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб із громадянками України. Згодом "свої" медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини. А це – підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.
Далі – пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон", - йдеться в повідомленні.
Окрім іншого, у межах проведених експертиз СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків. Це призвело до смертей новонароджених.
У межах кримінального провадження проведено обшуки у центрі репродуктивної медицини та за місцем фактичного проживання учасників схеми.
За результатами проведених обшуків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, а також документальні докази.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності учасників схеми до торгівлі людьми.
Заходи із викриття злочинної схеми проводились спільно зі слідчим Управлінням ГУ НП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
Вы даёте нереальные планы.
Впрочем, о чём я говорю с ботвой?
є пари які не можуть мати дітей, і такий сурогат є єдиний шлях завести дитину.
Зато теперь менты могут галочку поставить - звездочки на погоны новые налепить, крутизна, чо.
страна идиотов...
Дебилы.
По какой "ключ" может быть ребёнок?
А в остальном ... - молодцы.
Я правильно понял, что СБУ штурмом взяли репродуктивный центр, за то, что те неправильно ставили диагноз о бесплодии?
И чем здесь хвастаться?
сбу и мвд спешат на помощь
гетьманцев с зеленским ждуть