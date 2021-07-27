УКР
"Дитина під ключ" за $60 тис.: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України в Харківській області викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами. Ділки налагодили схему "постачання" іноземцям немовлят нібито в межах програми сурогатного материнства. "Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів коштувала замовнику 60 тис. доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Харківській області.

За матеріалами СБУ, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі, керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

"Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб із громадянками України. Згодом "свої" медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини. А це – підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Дитина під ключ за $60 тис.: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон 01

Далі – пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон", - йдеться в повідомленні.

Окрім іншого, у межах проведених експертиз СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків. Це призвело до смертей новонароджених.

Також дивіться: Правоохоронці України та Франції ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми. Жертвами зловмисників стали понад 100 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У межах кримінального провадження проведено обшуки у центрі репродуктивної медицини та за місцем фактичного проживання учасників схеми.

Дитина під ключ за $60 тис.: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон 02

За результатами проведених обшуків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, а також документальні докази.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності учасників схеми до торгівлі людьми.

Дитина під ключ за $60 тис.: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон 03

Заходи із викриття злочинної схеми проводились спільно зі слідчим Управлінням ГУ НП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Дитина під ключ за $60 тис.: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон 04

діти (5317) СБУ (13384) торгівля людьми (218) Харківщина (6054)
Топ коментарі
+14
Вчера СБУ словила тетку, которая торговала дипломами, сегодня "ребенок под ключ", это точно те задачи, которые должны стоять перед этой службой когда страна находится в состоянии войны????
27.07.2021 09:59 Відповісти
+8
не поделились с кем надо
27.07.2021 10:17 Відповісти
+7
Так в чем проблема? Суррогатное материнство в Украине не запрещено.
27.07.2021 10:12 Відповісти
Дожились там до ручки в Европе, детей застругать не могут сами. Одни лгбтшники, БЛМщики и трансгендеры правят бал.
27.07.2021 09:58 Відповісти
Мы ж туда стремимся, крэйда гибсокартонная.
показати весь коментар
В идеале Украина должна быть внеблоковым государством с ядерным оружием.
27.07.2021 10:09 Відповісти
В идеале...
Вы даёте нереальные планы.
Впрочем, о чём я говорю с ботвой?
27.07.2021 10:12 Відповісти
Может и так, но дети и внеблоковость между собой никак связаны))
27.07.2021 10:17 Відповісти
Еще как связаны. Если ты внеблоковый, то за тебя никто не впишется в случае чего. А дети это будущие солдаты, убивцы врагов и никто их за бугор продавать за кэш не будет Считай, что каждый штык на счету
27.07.2021 10:20 Відповісти
сподіваюсь це сарказм.
є пари які не можуть мати дітей, і такий сурогат є єдиний шлях завести дитину.
27.07.2021 11:09 Відповісти
запретили суррогатное материнство для иностранцев, молодцы. Государство и наши женщины могли на этом зарабатывать.

Зато теперь менты могут галочку поставить - звездочки на погоны новые налепить, крутизна, чо.

страна идиотов...
27.07.2021 13:20 Відповісти
Вчера СБУ словила тетку, которая торговала дипломами, сегодня "ребенок под ключ", это точно те задачи, которые должны стоять перед этой службой когда страна находится в состоянии войны????
27.07.2021 09:59 Відповісти
Еще накрыли поле конопель а потом накрыло их
27.07.2021 10:00 Відповісти
"Под ключ" бывает только квартира.
Дебилы.
По какой "ключ" может быть ребёнок?
А в остальном ... - молодцы.
27.07.2021 10:01 Відповісти
в чем молодцы? что не дали семьям получить ИХ ребенка, а нашим бабам - заработать на суррогатном материнстве? что здесь хорошего и для кого?
27.07.2021 13:21 Відповісти
В том, что предотвратили нарушение Закона.
27.07.2021 14:34 Відповісти
какой закон ? решили под крышу суррогатный бизнес хапнуть
27.07.2021 16:46 Відповісти
Так в чем проблема? Суррогатное материнство в Украине не запрещено.
27.07.2021 10:12 Відповісти
не поделились с кем надо
27.07.2021 10:17 Відповісти
Обмудок же детей похищала и требовала, чтобы родители с ней договаривались - СБУ тоже хочет подработать.
27.07.2021 11:27 Відповісти
иностранцы вывозили (не очень благозвучный глагол в данном контексте) своих детей. прекрасно, теперь те, кто должен был родиться в ближайшие 9 месяцев, пополнят ряды украинских детдомов. и сами правоохренители понимают, что херню творят, для прикрытия жопы еще и врачебную халатность подтащили.
27.07.2021 11:52 Відповісти
просто нужны деньги
27.07.2021 16:46 Відповісти
зе-гниды сбу-шные занимаются рекетом...
27.07.2021 10:49 Відповісти
ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины

Я правильно понял, что СБУ штурмом взяли репродуктивный центр, за то, что те неправильно ставили диагноз о бесплодии?
27.07.2021 11:56 Відповісти
не то читаете, 60к $, решили в долю войти
27.07.2021 16:48 Відповісти
то есть теперь семьи не смогут получить СВОИХ детей, государство - не получит налогов с системы суррогатного материнства для иностранцев, а наши женщины - не смогут зарабатывать десятки тысяч долларов на сдаче своего тела в аренду и таким образом вкладывать в украинскую экономику (обычно они на эти деньги покупают квартиры и рожают себе своих детей).

И чем здесь хвастаться?
27.07.2021 13:23 Відповісти
если за ребенка готовы заплатить 60 тис долларов, значит скорей всего у него там будет богатая и неплохая жизнь (если только не воспитают **********).
27.07.2021 15:45 Відповісти
у вас есть деньги ?
сбу и мвд спешат на помощь
27.07.2021 16:49 Відповісти
а главное, с сентября не забудьте свои сбережения передать бандитам на хранение,
гетьманцев с зеленским ждуть
27.07.2021 16:51 Відповісти
Говорят в даркнете существует огромный сегмент пе до фи ль ского видео. Откуда берутся актеры?... В Германии разоблачили ужасающую по своим размерам сеть п*е*до фил ов. И это только один регион был... В прошлом году спикер МВС сказал, что де тей из Украины вывозят для заказчиков "специальной ориента ции"... Из чего создаются "уколы молодости"? Сколько можно заработать, вложив 60 тыс? Кто-то отслеживает судьбу су рог атны х де тей? Мы вообще знаем сколько де т ей вывезли?
27.07.2021 18:36 Відповісти
Что за клиника? Или это с черного хода заходят?
27.07.2021 19:57 Відповісти
капець ... чим це СБУ займається, що в написаному є порушенням закону ? ... дрємучій совок
28.07.2021 00:20 Відповісти
 
 