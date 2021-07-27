"Дитина під ключ" за $60 тис.: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України в Харківській області викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами. Ділки налагодили схему "постачання" іноземцям немовлят нібито в межах програми сурогатного материнства. "Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів коштувала замовнику 60 тис. доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Харківській області.

За матеріалами СБУ, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі, керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

"Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб із громадянками України. Згодом "свої" медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини. А це – підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Далі – пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон", - йдеться в повідомленні.

Окрім іншого, у межах проведених експертиз СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків. Це призвело до смертей новонароджених.

У межах кримінального провадження проведено обшуки у центрі репродуктивної медицини та за місцем фактичного проживання учасників схеми.

За результатами проведених обшуків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, а також документальні докази.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності учасників схеми до торгівлі людьми.

Заходи із викриття злочинної схеми проводились спільно зі слідчим Управлінням ГУ НП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.