Чоловік пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні чоловік пошкодив клумби. Мотив свого вчинку він пояснити не зміг.

Про це у Facebook повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні вночі до поліцейських, які несли службу у центральній частині Києва, звернулися перехожі із повідомленням про пошкодження клумб на Алеї Героїв Небесної Сотні. Правоохоронці негайно вирушили на місце події, де встановили правопорушника. Для з’ясування обставин інциденту поліцейські доставили чоловіка до відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Порушником виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження, який не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації.

