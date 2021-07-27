УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9825 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 154 65

Чоловік пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні чоловік пошкодив клумби. Мотив свого вчинку він пояснити не зміг.

Про це у Facebook повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні вночі до поліцейських, які несли службу у центральній частині Києва, звернулися перехожі із повідомленням про пошкодження клумб на Алеї Героїв Небесної Сотні. Правоохоронці негайно вирушили на місце події, де встановили правопорушника. Для з’ясування обставин інциденту поліцейські доставили чоловіка до відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Порушником виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження, який не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації.

Також читайте: Затримання "слуги народу" Брагара: поліцейським, які зупинили нардепа оголосили догану, а їхнього начальника - понизили в посаді

Чоловік пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Нацполіція 01
Чоловік пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Нацполіція 02

Автор: 

Київ (20192) Нацполіція (15507) вандалізм (440)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+58
"Нарушителем оказался уроженец Донецкой области"
и почему я не удивлён...
показати весь коментар
27.07.2021 10:23 Відповісти
+40
Быдло,тварь рыговская.
Такие гавноеды голосовали за Януковича,типичьный донецкий люмпен.
показати весь коментар
27.07.2021 10:26 Відповісти
+31
абизяна......
показати весь коментар
27.07.2021 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
абизяна......
показати весь коментар
27.07.2021 10:22 Відповісти
Типовий угро-фін-мокша. Зверніть увагу на клиновидну будову чкрепної коробки-це свідчення невеликого об*єму мізків,та видовжені майже до колін руки. Це найочевидніші ознаки цьго племені.Про це говорять вчені-антропологи.
показати весь коментар
27.07.2021 16:29 Відповісти
Жертва второй ступени медреформы.
Такими "нормальными" нужно заниматься.
Сегодня он вырвал цветы, а завтра...
показати весь коментар
27.07.2021 10:22 Відповісти
тільки кастрація
показати весь коментар
27.07.2021 10:23 Відповісти
по саму голову
показати весь коментар
27.07.2021 10:24 Відповісти
"Нарушителем оказался уроженец Донецкой области"
и почему я не удивлён...
показати весь коментар
27.07.2021 10:23 Відповісти
Скорее всего мстил за то что Майдан развязал войну на Донбассе, разрушил его край, лишил работы и пенсии... Хотя чему удивляться у нас 73% считают что у них украли фабрику Рошен...
показати весь коментар
27.07.2021 10:28 Відповісти
ну он так думает. а просто зомбирование - супер страшная вещь - скока чуваков и блогеров пишут - с родителями не общаюсь ибо смотрю рус-ТВ
показати весь коментар
27.07.2021 10:31 Відповісти
Майдан разрушил его край? А что - это не россиянин Гиркин первым открыл огонь, а ВСУ?
что-то новенькое в истории Украины...
показати весь коментар
27.07.2021 13:47 Відповісти
Тебе он мозги разрушил х-ло кацарылое.
показати весь коментар
27.07.2021 14:14 Відповісти
У тебя их отродясь не было, так что переживать нет причин...
показати весь коментар
27.07.2021 14:21 Відповісти
Тих недорозвинутих, чи перерозвинути зовсім не потрібно пускати далі Донецької області. Як поживає Сівохо? Ще не виносить нової думки, щоб ми перед цими кормільцами вибачались? Як йому бідному живеться серед бандер?
показати весь коментар
27.07.2021 14:52 Відповісти
якийсь Тіхобздєєв "відомстив" за рюзгє мір
показати весь коментар
27.07.2021 10:24 Відповісти
Быдло,тварь рыговская.
Такие гавноеды голосовали за Януковича,типичьный донецкий люмпен.
показати весь коментар
27.07.2021 10:26 Відповісти
Психушки закрыли вот и маемо то шо маемо.У нас недавно одна девка вечный огонь молотком разбила.
показати весь коментар
27.07.2021 10:26 Відповісти
на Рашке? - там реально уже вдалбливание этого сталинского беспредела не воспринимают. те кто не ветеринал Куликовских шахмат то есть.
а если у нас - может эти "вечные" ее прадеда разбомбили и выгнали на Сибирь - я тоже ненавижу сталинские огни зная что происходило тогда.
но не делал бы такого(шашлыки же жарить надо где-то) шутка конечно, просто реально молодым - похрен на депрессивные призраки прошлого, пойми это.
показати весь коментар
27.07.2021 10:30 Відповісти
Дура.
Она разве не знает, что Вечный Огонь предназначен для жарки яичницы?
показати весь коментар
27.07.2021 10:30 Відповісти
Не объяснил поступка? я вас прошу

- ыыыы, а че они там эта самое, вот у нас вот это б** поссать никуда не сходишь даже, а тут - клумбы то ваще та, да и ваще водка попалась паленая...пожалейте сотни лет стажировавшегося подрывника(жалобно)
показати весь коментар
27.07.2021 10:26 Відповісти
Приїхало сюди з донецька і паплюжить святі нам символи гидота така
показати весь коментар
27.07.2021 10:29 Відповісти
Очень интересно будет узнать откуда он приехал.
показати весь коментар
27.07.2021 10:31 Відповісти
а там же пишуть - донецька обл. коли їх вже карати як слід почнуть?
показати весь коментар
27.07.2021 10:33 Відповісти
Дебіл не спроможен пояснити ,чому він дебіл !!!)))
показати весь коментар
27.07.2021 10:29 Відповісти
ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ НА ТЕ, ШО НА ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС ВОНО ВЖЕ НЕ МУЖЧІНА... А ТАКИЙ ЯК І ЙОГО ЗЕМЛЯВ ФЕДОРОВИЧ.
показати весь коментар
27.07.2021 10:30 Відповісти
Донбасити,це мутовані потвори кремлівської селекціі!!!)))
показати весь коментар
27.07.2021 10:31 Відповісти
Клумбы...У вас тут вагнеровцы Чауса воруют, а они про клумбы. Вот интересно, вагнеровца тоже доставят в отделение для того, чтобы тот пояснил мотивы своего поступка?
показати весь коментар
27.07.2021 10:32 Відповісти
Расстрєлять лисого !
показати весь коментар
27.07.2021 10:34 Відповісти
ну или хотя бы руки оторвать и лишить гражданства!
показати весь коментар
27.07.2021 11:05 Відповісти
Приехало с Данбаса. Едь к руским, они вас в Донецке, ниже плинтуса опускают, вы для них рабы, чего у нас в свободной Укриане забыло, г@вно!
показати весь коментар
27.07.2021 10:36 Відповісти
Дамбас - это уже не регион, это диагноз !
показати весь коментар
27.07.2021 10:39 Відповісти
ТАМЖИЖНАШИЛЮДИ !
показати весь коментар
27.07.2021 10:37 Відповісти
мразота, не їде чомусь в маскву, моя воля я би йому справді в дупу бутилку російського шампанського запхав щоб прочуствовал скрепи і духовность, користується європеськими цінностями скотиняка
показати весь коментар
27.07.2021 10:40 Відповісти
Вот если бы теперь так:
"Судья за это дал ему пожизненный срок тюремного заключения. Объяснить строгость приговора судья не смог."
показати весь коментар
27.07.2021 10:42 Відповісти
самое лучшее наказание - общественные работы ...и не просто мести улицы...а драить палаты и выносить судна из-под раненных руцкимибратьямиасвабадителями украинских солдат...чтоб изо дня в день...хотя бы пол годика (чтоб внюхалось в запахи и вгляделось в глаза...даже не ребят, а их невест и мам)
г*ндон...чем тебе помешали красиво расставленные и ухоженные клумбочки? в говне привычнее???
показати весь коментар
27.07.2021 10:43 Відповісти
Ще раз пересвідчуюсь. Я не сторонних жЮльки, але в одному вона була права. Треба колючкою відгородитися від довбаного бамбасу і забути. То проклята земля на якій живуть нехристи кацапсячі. Всі нормальні люди звідти виїхали, а отаких падлів як цей покидьок треба відвезди за лінію фронту та вернути знову в руЗЗЬГій мір звідки ця обезяна вилізла. Ніяких пенсій, ніяких переселень, ніяких гуманітарок. Все, забули! Купити в Ізраїлю Купол і ніяких надєжд на возврат територій. Все, здохло! Треба думати як поліпшити життя нормальним українцям всіх національностей які проживають в Україні. А на ті декілька районів на бамбасі положити болт.
показати весь коментар
27.07.2021 10:44 Відповісти
И где эта подстилка бенина и путлера могла такое предлагать.? Где прочесть?
показати весь коментар
27.07.2021 14:18 Відповісти
Ну уже давно подчистили везде. Разьве где то в соцсетях кто то выкладывал из своего ПК сохраненное. А так почищено, что на Ютюбе, что в Фейсе. Есть только вот скрин статьи где она оправдывается, мол в сердцах это было сказано и т.п.
Чоловік пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4903
показати весь коментар
27.07.2021 15:57 Відповісти
треба не колючкою відгороджуватись а патріотично налаштованих вчителів, медиків та правоохоронців туди переводити та робити з того бидла справжніх україномовних патріотів!
показати весь коментар
28.07.2021 11:38 Відповісти
казалось бы, причем здесь Донбасс? но статистика упорно говорит об обратном...
показати весь коментар
27.07.2021 10:50 Відповісти
Воевать приехал, типа. С хунтой. Этих - надо сразу в Рассею, пинками на ПМЖ. Нет, они их сюда заманивают. Лехторат: типа того... ихний.
показати весь коментар
27.07.2021 10:51 Відповісти
Напілся пьяним, паламал дєрєвцо... Стидно людям сматрєть в ліцо... А якщо без жартів, то реально якийсь дегенерат...
показати весь коментар
27.07.2021 10:53 Відповісти
Отсидит за хулиганку выкиеьте его найуз на донбасс. Нечего таким животным делать в Киеве,да и в Украине.,, Не наши,,это люд. Да и люди ли еще вопрос
показати весь коментар
27.07.2021 10:59 Відповісти
обычная ваня. вандал, убийца, пьяница и тупица рожденный мотать всю жизнь сроки и гадить окружающим
показати весь коментар
27.07.2021 11:02 Відповісти
Даже не дочитав статью до конца подумал,наверное очередное донбаское быдло. Так и оказалось.
Эти обезьяны после освобождения тех территорий должны будут лет 20 сидеть на карантине,прежде чем их опять полноценно интегрировать в Украину.
показати весь коментар
27.07.2021 11:10 Відповісти
притащилось на ходу упц мп?
показати весь коментар
27.07.2021 11:15 Відповісти
Похоже, что этот чорт входит в группировку проФФессора кивы, который анонсировал дестабилизацию в Киеве с применением оружия в сентябре по приказу кремля.
показати весь коментар
27.07.2021 11:33 Відповісти
жЫвотное, млять. А ведь там таких миллионы.
показати весь коментар
27.07.2021 11:43 Відповісти
типа здесь за Зелю голосовали только донбасяне. Ну да ну да, тешьте себя иллюзиями.
показати весь коментар
27.07.2021 13:50 Відповісти
Причем здесь его голосование? Он просто ватное говно. Без учета электоральных предпочтений.
показати весь коментар
27.07.2021 15:57 Відповісти
Зеля и его оставшиеся от 73% зебилы - корень всех новых проблем в Украине
показати весь коментар
27.07.2021 11:45 Відповісти
Ось таке будуть творити так звані студенти з лднр яких влада за рахунок украінських платників податків збираєтся за будь яку ціну залучити в наші ВУЗ, до того без знань і знання мови.
показати весь коментар
27.07.2021 12:07 Відповісти
І знову ватні ГІВНО "відзначилося". Думаю,що за "схожий" вчинок на окупованих рашистами територіях України,це чмо все зізналося у вбивствах терористів новососії. У нас же "демократія",можеш мочитися,гидити тощо на святих для нас-українців місцях,а "правоохоронці" будуть визначатися....Ганьба.Тьфу на це бидло.
показати весь коментар
27.07.2021 12:14 Відповісти
Интересно, если б он такое в москве сделал, живым бы доехал до отделения? Государство должно жестко защищать государственные символы и атрибуты. А если любое быдло за сорванный флаг или разбитый памятник отделывается или смешным штрафом или вообще не наказывается, то ситуация будет усугубляться. Смотрите, что б уроженцы бамбаса вам Верховную раду не спалили.
показати весь коментар
27.07.2021 12:23 Відповісти
Все эти "беженцы" донецко-луганские просто вата конченая. Твари. Причем все без исключения. Только те, кто встал в ряды армии и добробатов нормальные, а остальная шушера просто сбежала от страха и продолжает тут вонять своим "русским духом". Гнать их взад на свою задрыпаную лугандонию.
показати весь коментар
27.07.2021 14:46 Відповісти
отправить домой...
показати весь коментар
27.07.2021 14:51 Відповісти
Ну добре,що хоч для добровольців виключення зробив та військових!
показати весь коментар
27.07.2021 16:35 Відповісти
На обмен надо отправить. Интересно сепары отдадут кого то за этого говноросса?
показати весь коментар
27.07.2021 19:32 Відповісти
"не зміг пояснити" = ********* = 7 років ув'язнення
показати весь коментар
28.07.2021 11:40 Відповісти
 
 