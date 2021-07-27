Чоловік пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Нацполіція. ФОТО
У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні чоловік пошкодив клумби. Мотив свого вчинку він пояснити не зміг.
Про це у Facebook повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ
"Сьогодні вночі до поліцейських, які несли службу у центральній частині Києва, звернулися перехожі із повідомленням про пошкодження клумб на Алеї Героїв Небесної Сотні. Правоохоронці негайно вирушили на місце події, де встановили правопорушника. Для з’ясування обставин інциденту поліцейські доставили чоловіка до відділу поліції", - йдеться в повідомленні.
Порушником виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження, який не зміг пояснити мотиви свого вчинку.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації.
Такими "нормальными" нужно заниматься.
Сегодня он вырвал цветы, а завтра...
и почему я не удивлён...
что-то новенькое в истории Украины...
Такие гавноеды голосовали за Януковича,типичьный донецкий люмпен.
а если у нас - может эти "вечные" ее прадеда разбомбили и выгнали на Сибирь - я тоже ненавижу сталинские огни зная что происходило тогда.
но не делал бы такого(шашлыки же жарить надо где-то) шутка конечно, просто реально молодым - похрен на депрессивные призраки прошлого, пойми это.
Она разве не знает, что Вечный Огонь предназначен для жарки яичницы?
- ыыыы, а че они там эта самое, вот у нас вот это б** поссать никуда не сходишь даже, а тут - клумбы то ваще та, да и ваще водка попалась паленая...пожалейте сотни лет стажировавшегося подрывника(жалобно)
"Судья за это дал ему пожизненный срок тюремного заключения. Объяснить строгость приговора судья не смог."
г*ндон...чем тебе помешали красиво расставленные и ухоженные клумбочки? в говне привычнее???
Эти обезьяны после освобождения тех территорий должны будут лет 20 сидеть на карантине,прежде чем их опять полноценно интегрировать в Украину.