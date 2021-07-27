З РФ в Україну намагалися проникнути вор у законі на прізвисько Леван Гальський і кримінальний авторитет, обох затримано, - поліція. ФОТО

На Харківщині затримали вора в законі на прізвисько Леван Гальський і кримінального авторитета під час спроби незаконного перетину кордону. Обидва намагалися потрапити на територію України з Російської Федерації поза пунктом пропуску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Учора, 26 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції спільно з працівниками відділу прикордонної служби "Тополі" Харківського прикордонного загону затримали двох осіб без будь-яких документів. За оперативними даними порушниками є вор у законі на прізвисько Леван Гальський та кримінальний авторитет", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт поліції

Зазначається, що 42-річний вор у законі - громадянин Російської Федерації - у травні цього року був включений до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України. Його спільник - 31-річний громадянин Грузії та кримінальний авторитет.

Обидва чоловіки затримані на підставі ст. 263 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі з ними працюють правоохоронці.

