З РФ в Україну намагалися проникнути вор у законі на прізвисько Леван Гальський і кримінальний авторитет, обох затримано, - поліція. ФОТО

На Харківщині затримали вора в законі на прізвисько Леван Гальський і кримінального авторитета під час спроби незаконного перетину кордону. Обидва намагалися потрапити на територію України з Російської Федерації поза пунктом пропуску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Учора, 26 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції спільно з працівниками відділу прикордонної служби "Тополі" Харківського прикордонного загону затримали двох осіб без будь-яких документів. За оперативними даними порушниками є вор у законі на прізвисько Леван Гальський та кримінальний авторитет", - йдеться в повідомленні.

З РФ в Україну намагалися проникнути вор у законі на прізвисько Леван Гальський і кримінальний авторитет, обох затримано, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Зазначається, що 42-річний вор у законі - громадянин Російської Федерації - у травні цього року був включений до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України. Його спільник - 31-річний громадянин Грузії та кримінальний авторитет.

Обидва чоловіки затримані на підставі ст. 263 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі з ними працюють правоохоронці.

Читайте: Санкції РНБО проти ватажків криміналітету неухильно виконуватимуться, - Монастирський

+7
О , цим замазали обличчя, ці ж пркурворів та "суддів" не грабували.... "закон один для всіх".... казав янєлох.
27.07.2021 11:59
показати весь коментар
27.07.2021 11:59 Відповісти
+6
Цырк...их выдворяют - они лезут. Закройте на большой срок и пусть сидят.
27.07.2021 11:53
показати весь коментар
27.07.2021 11:53 Відповісти
+5
Вор в законе перешел границу в пляжных тапочках
27.07.2021 11:59
показати весь коментар
27.07.2021 11:59 Відповісти
Цырк...их выдворяют - они лезут. Закройте на большой срок и пусть сидят.
27.07.2021 11:53
показати весь коментар
27.07.2021 11:53 Відповісти
Надёжнее пристрелить при попытке ....Иначе откупятся. или Зеленский захочет сделать кремлёвской крысе приятно и отпустит под честное воровское слово...
27.07.2021 12:51
показати весь коментар
27.07.2021 12:51 Відповісти
им на зоне - как в раю. Для этого и лезут - руководить криминалом из зон.
Разве что в строгач-одиночку. Но зная наших продажных охранников на зонах, толку и тут будет мало..
показати весь коментар
27.07.2021 13:02 Відповісти
Вор в законе перешел границу в пляжных тапочках
27.07.2021 11:59
показати весь коментар
27.07.2021 11:59 Відповісти
ето у них такая униформа
показати весь коментар
27.07.2021 12:27 Відповісти
О , цим замазали обличчя, ці ж пркурворів та "суддів" не грабували.... "закон один для всіх".... казав янєлох.
27.07.2021 11:59
показати весь коментар
27.07.2021 11:59 Відповісти
лезут и лезут банабаки -как медом намазано , а потом плюют на обычаи и законы этой страны
27.07.2021 12:01
показати весь коментар
27.07.2021 12:01 Відповісти
Ну так для этого ж и лезут.
показати весь коментар
27.07.2021 12:07 Відповісти
а можна докладніше, чим "вор в законє" відрізняється від "кримінального авторитету"?
27.07.2021 12:01
показати весь коментар
27.07.2021 12:01 Відповісти
как президент и вице-премьер.
показати весь коментар
27.07.2021 13:03 Відповісти
Раньше в не пункта пропуска была уголовка,сейчас админка 340 гривен)))
27.07.2021 12:15
показати весь коментар
27.07.2021 12:15 Відповісти
От, цікаво, хто слухає або виконує накази якогось ослайопа із кавказьких гір? «Вор в законє» це як спід-вдрижка минулого століття.
27.07.2021 12:16
показати весь коментар
27.07.2021 12:16 Відповісти
Поцеловали в пупок и отпустили. Гостеприимный мы таки народ. Сердечный ,я бы сказал,до бессовестности.
27.07.2021 12:22
показати весь коментар
27.07.2021 12:22 Відповісти
Приняли закон о ворах и нихера не сажаете...Долбодятлы, задолбаетесь их выдворять.
27.07.2021 12:28
показати весь коментар
27.07.2021 12:28 Відповісти
какие- то они чмошненькие,так и не скажешь что авторитеты!
такого на улице встретишь, дашь пендаля и даже не поймешь что опустил вора в законе
показати весь коментар
27.07.2021 12:31 Відповісти
Криминальные авторитеты в майках из секонд-хенда и шлёпанцах.
27.07.2021 12:38
показати весь коментар
27.07.2021 12:38 Відповісти
Сколько можно давать совет??? Есть очень простой и легкий метод отвадить этих расеянских "авторитетов и воров в законе": любым доступным способом под запись на камеру опускать этих урок и в дальнейшем посылать малявы об этом на зоны. в крытки и СИЗО. Все, после этого они Украину будут обходить стороной.
27.07.2021 12:41
показати весь коментар
27.07.2021 12:41 Відповісти
Вы - гений! А можно и мне в опускании принять посильное участие?.... Готов насрать на голову.... После черешни получается очень жидко... Извините...
27.07.2021 12:56
показати весь коментар
27.07.2021 12:56 Відповісти
З РФ в Україну намагалися проникнути вор у законі на прізвисько Леван Гальський і кримінальний авторитет, обох затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 7823 бывает!
27.07.2021 13:51
показати весь коментар
27.07.2021 13:51 Відповісти
У Вас тоже? Тогда присоединяйтесь - выступим дуэтом....
27.07.2021 17:13
показати весь коментар
27.07.2021 17:13 Відповісти
Точно дуже подробні фото як путілка зникає в їх Ж
27.07.2021 12:57
показати весь коментар
27.07.2021 12:57 Відповісти
На путілку їх і на х ..звідси А то путілку запихнем так що більш недостануть
27.07.2021 12:45
показати весь коментар
27.07.2021 12:45 Відповісти
Та ту свої х місцевих треба...на вічний покой..
27.07.2021 12:58
показати весь коментар
27.07.2021 12:58 Відповісти
русо туристо...
показати весь коментар
27.07.2021 14:57 Відповісти
Хотів проникнути в Україну "вор в законі" в тапочках. Та які це вори? "Вори в законі" - це ті, які сьогодні на держпосадах і грубують двома руками і ногами держказну і одночасно приймають такі закони, які їх оберігають. А ще страшніше - давно проникли зрадники і знищувачі держави, а вони затримали якогось ворішку у тапочках з немитими ногами. Фу.
27.07.2021 18:32
показати весь коментар
27.07.2021 18:32 Відповісти
 
 