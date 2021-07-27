УКР
Організатори серії терактів у Києві постануть перед судом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування щодо організаторів терактів у Києві, які відбулися влітку 2020 року, завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники обвинувачуються в таких статтях Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв),
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту).

Санкції статей передбачають карання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Нагадаємо, що під час спецоперації у липні 2020 року СБУ встановила місцезнаходження і затримала двох організаторів терактів у Києві. Зловмисники здійснили вибухи у житловому будинку на Подолі та біля столичної станції метро.

Крім того, правоохоронці виявили і знешкодили два вибухові пристрої терористів поблизу ще одної станції метрополітену та на території сміттєпереробного підприємства.

Встановлено, що для вчинення терактів зловмисники використовували саморобні вибухові пристрої.

Після першого вибуху терористи вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.

Організатори серії терактів у Києві постануть перед судом, - СБУ 01
Організатори серії терактів у Києві постануть перед судом, - СБУ 02
Організатори серії терактів у Києві постануть перед судом, - СБУ 03

Київ (20195) СБУ (13387) теракт (1070)
