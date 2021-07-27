Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: "Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бронзова призерка Олімпійських ігор з дзюдо Дар’я Білодід разом зі своїми батьками-тренерами - Світланою Кузнєцовою і Геннадієм Білодідом повернулися в Україну.

В аеропорту Борисполя їх зустрічали віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Равіль Сафіуллін, перший заступник Міністра молоді та спорту Сергій Симонов, представники Федерації дзюдо, ФСТ, рідні, друзі ти численні представники масмедіа.

Білодід спростувала інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що вона йде зі спорту.

"Трішки не так зрозуміли наші з батьками коментарі, зараз я планую відпочити, перезавантажитися і розпочати підготовку до нового олімпійського циклу. Вже прийшло усвідомлення, що у мене є олімпійська медаль, так, вона не "золота", але вона важлива і дуже цінна для мене і назавжди залишиться у моїй пам’яті. Хочу подякувати всім, хто мене підтримував, вболівав, я плакала від теплих і щирих слів, які написали мені як відомі людини, так і вболівальники. Дякує всім за привітання", - зазначила бронзова призерка Ігор.

