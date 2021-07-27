УКР
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: "Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бронзова призерка Олімпійських ігор з дзюдо Дар’я Білодід разом зі своїми батьками-тренерами - Світланою Кузнєцовою і Геннадієм Білодідом повернулися в Україну.

В аеропорту Борисполя їх зустрічали віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Равіль Сафіуллін, перший заступник Міністра молоді та спорту Сергій Симонов, представники Федерації дзюдо, ФСТ, рідні, друзі ти численні представники масмедіа.

Білодід спростувала інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що вона йде зі спорту.

"Трішки не так зрозуміли наші з батьками коментарі, зараз я планую відпочити, перезавантажитися і розпочати підготовку до нового олімпійського циклу. Вже прийшло усвідомлення, що у мене є олімпійська медаль, так, вона не "золота", але вона важлива і дуже цінна для мене і назавжди залишиться у моїй пам’яті. Хочу подякувати всім, хто мене підтримував, вболівав, я плакала від теплих і щирих слів, які написали мені як відомі людини, так і вболівальники. Дякує всім за привітання", - зазначила бронзова призерка Ігор.

Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 01
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 02
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 03
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 04
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 05
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 06
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 07
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 08
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 09
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 10
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 11
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 12
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 13
Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу 14

Раніше стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо. Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

+5
Не знаю как москали но какой то бычара имеет все шансы узнать что значит бронза на олимпиаде. Такая хрупкая и симпатичная, никогда бы не подумал что она имеет отношение к дзюдо...
27.07.2021 14:27 Відповісти
+5
Молодца,красуня чорнобрива !!! Так тримати ,наснаги та завзяття !!!))))
27.07.2021 14:31 Відповісти
+4
Це така манюсенька,гарнюсенька Дюймовочка !!!)))
27.07.2021 14:35 Відповісти
бажаю від'їздити якмога більше москалів!
27.07.2021 14:25 Відповісти
Не знаю как москали но какой то бычара имеет все шансы узнать что значит бронза на олимпиаде. Такая хрупкая и симпатичная, никогда бы не подумал что она имеет отношение к дзюдо...
27.07.2021 14:27 Відповісти
Це така манюсенька,гарнюсенька Дюймовочка !!!)))
27.07.2021 14:35 Відповісти
А де чиновники від асоціації дзюдоїстів супроводжуючих нашу чемпіонку?Що залишились там до закриття олімпіади за державний кошт?
27.07.2021 14:27 Відповісти
Молодца,красуня чорнобрива !!! Так тримати ,наснаги та завзяття !!!))))
27.07.2021 14:31 Відповісти
Дарья, или все ж таки Дарина?
и тут спаскудили. я не то шо "граммар соци", но блин, ну хотя бы тут не ...
https://site.ua/arkadiy.babchenko/37214-chomu-mi-dosi-ne-v-nato/

еще побратискались бы с боевиками в белой форме мира, или как там русню кличит на играх?
27.07.2021 14:37 Відповісти
красивая семья!
вроде предлагают работы от модели до журналистки....
27.07.2021 14:38 Відповісти
красотка Дашка)
27.07.2021 14:45 Відповісти
Донечка, щасти тобі. Ти ще молоденька, буде у тебе ще й олімпійські срібло та золото. Дякуємо тобі.
27.07.2021 16:16 Відповісти
Звично, краще золото.
27.07.2021 16:17 Відповісти
Така красуня!
27.07.2021 16:23 Відповісти
Дай Бог не последняя! Удачи тебе, маленькая! Спасибо!
27.07.2021 16:25 Відповісти
Тримайся, доця!
Шануйся та не розслабляйся
27.07.2021 18:15 Відповісти
Тримайся, доця!
Шануйся та не розслабляйся
27.07.2021 18:17 Відповісти
умница. респект.
27.07.2021 22:42 Відповісти
 
 