Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка". ФОТОрепортаж

У Туреччині триває будівництво першого корвета класу А для військово-морських сил. Будівництво йде за графіком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що будівельні роботи почалися в січні цього року за участю українських фахівців. Вже завершена нарізка стали і зварено частина шести відсіків. Після відбуватиметься формування кіля.

Очікується, що корвет почнуть тестувати на ходових і державних випробувань в 2023 році.

"Із турецькою стороною була досягнута домовленість, що корпус першого корвета побудують у Туреччині, а оснащення, встановлення озброєння та доведення до повної готовності відбудеться в Україні. Особливістю контракту є поетапна передача українській стороні технологій будівництва кораблів цього класу. Усі наступні корвети класу ADA будуть побудовані виключно на українських потужностях. Ці бойові кораблі у перспективі значно посилять оборону України в Азово-Чорноморському регіоні та дозволять бути взаємосумісними з державами-членами НАТО", - підкреслив глава Мінобороні Андрій Таран.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Корвет "Вінниця" перетворять на корабель-музей, - Міноборони. ФОТО

"Будівництво першого корвета класу ADA для ВМС України в Туреччині відбувається з чітким дотриманням графіка", - акцентував Таран.

У Міноборони зазначають, що бойові кораблі проєкту MILGEM прийняті на озброєння Збройних сил Туреччини та мають успішний досвід виконання бойових завдань в акваторіях Середземного і Чорного морів.

Системи озброєння кораблів дозволять ефективно вражати надводні та підводні мети. Корвети передбачають захист від високоточних ракет. Також вони будуть оснащені сучасними засобами радіо- і гідролокації, а також системою протиповітряної оборони.





