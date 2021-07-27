УКР
Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка". ФОТОрепортаж

У Туреччині триває будівництво першого корвета класу А для військово-морських сил. Будівництво йде за графіком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що будівельні роботи почалися в січні цього року за участю українських фахівців. Вже завершена нарізка стали і зварено частина шести відсіків. Після відбуватиметься формування кіля.

Очікується, що корвет почнуть тестувати на ходових і державних випробувань в 2023 році.

"Із турецькою стороною була досягнута домовленість, що корпус першого корвета побудують у Туреччині, а оснащення, встановлення озброєння та доведення до повної готовності відбудеться в Україні. Особливістю контракту є поетапна передача українській стороні технологій будівництва кораблів цього класу. Усі наступні корвети класу ADA будуть побудовані виключно на українських потужностях. Ці бойові кораблі у перспективі значно посилять оборону України в Азово-Чорноморському регіоні та дозволять бути взаємосумісними з державами-членами НАТО", - підкреслив глава Мінобороні Андрій Таран.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Корвет "Вінниця" перетворять на корабель-музей, - Міноборони. ФОТО

"Будівництво першого корвета класу ADA для ВМС України в Туреччині відбувається з чітким дотриманням графіка", - акцентував Таран.

У Міноборони зазначають, що бойові кораблі проєкту MILGEM прийняті на озброєння Збройних сил Туреччини та мають успішний досвід виконання бойових завдань в акваторіях Середземного і Чорного морів.

Системи озброєння кораблів дозволять ефективно вражати надводні та підводні мети. Корвети передбачають захист від високоточних ракет. Також вони будуть оснащені сучасними засобами радіо- і гідролокації, а також системою протиповітряної оборони.

Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: Триває з чітким дотриманням графіка 01
Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: Триває з чітким дотриманням графіка 02
Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: Триває з чітким дотриманням графіка 03

Автор: 

ВМС (1443) корабель (1628) корвет (35) Міноборони (7681) будівництво (3082) Туреччина (3683) Таран Андрій (267)
+13
Это так по "нашему" угробить мощнейшие судостроительные заводы, способные строить военные корабли, вплоть до авианосца. А потом заказывать у иностранцев, тем самым создавая дополнительные рабочие места туркам и лишая свой народ рабочих мест. 30 лет боевой гопак по разбросанным граблям!
27.07.2021 15:37 Відповісти
27.07.2021 15:37 Відповісти
+12
Партия Регионов и Новинский улыбается вам и машет.
27.07.2021 15:54 Відповісти
27.07.2021 15:54 Відповісти
+10
Что-то попахивает дерьмищем от этой информации - судя по фото, кто в теме судостроения, металл прогрунтован для хранения на складе и больше не очищался и не грунтовался - на наших заводах это была технологическая грунтовка ФЛ-3К. Секция выглядет очень старой и явно хранилась на открытом воздухе - это не свежеизготовленное изделие, скорее всего вытащенное турками из утиля. Точно также выглядит и остальной контингент «свежепорезанного металла», который валяется повсюду на стапеле. Это - херьня и обман публики.
27.07.2021 15:45 Відповісти
27.07.2021 15:45 Відповісти
Комітет Паризького меморандуму (Paris MoU Committee) затвердив результати інспекцій 2020 року та на початку липня оприлюднив новий рейтинг держав прапора і визнаних організацій (Recognized Organizations, RO) за результатами їх діяльності минулого року. Ці списки вступили у дію з 1 липня 2021 року.

Про це повідомляє видання https://ports.ua/ukraina-pokinula-chernyj-spisok-2021-07/ «Порты Украины» .

За підсумками 2020 року Україна покинула Чорний список, перемістившись з 65-го місця (минулого року країна була на 8-му місці в Чорному списку) на 61-е місце оновленого рейтингу, чого якраз вистачило нашому прапору, щоб потрапити в Сірий список, нехай і на останнє місце.

Білий, сірий і чорний списки (White, Grey and Black (WGB) List) являють собою групи прапорів - від тих, під якими судна продемонстрували найвищі показники ефективності та безпеки, до прапорів, під якими судна затримувалися найбільш часто, чия діяльність пов'язана з високим або дуже високим ризиком.

Перебування прапора в Білому списку свідчить про незмінно низьку кількість затримань. Прапори, під якими судна продемонстрували середні показники ефективності та безпеки, включаються до Сірого списку. Перебування в цьому списку може стати стимулом для поліпшення показників і, отже, переходу в Білий список. Водночас прапори в нижній частині Сірого списку повинні проявляти обережність, не нехтувати ретельним контролем безпеки своїх судів, тим самим уникаючи ризику потрапляння в Чорний список в наступному році.

WGB заснований на загальній кількості інспекцій і затримань протягом трирічного періоду за результатами не менше ніж 30 перевірок за цей період.
Що стосується актуального рейтингу Paris MoU, всього в ньому перераховано 70 прапорів: 39 в Білому списку, 22 в Сірому і 9 в Чорному списку. У 2019 загальна кількість держав прапора в WGB також становило 70, з яких 41 - в Білому списку, 16 - в Сірому і 13 - в Чорному.
27.07.2021 15:29 Відповісти
27.07.2021 15:29 Відповісти
Потрібно добудовувати українські корвети, які є кращими за всіма параметрами ніж турецькі.
27.07.2021 16:00 Відповісти
27.07.2021 16:00 Відповісти
Вперёд.
28.07.2021 00:48 Відповісти
28.07.2021 00:48 Відповісти
А тот, что строили в Николаеве? Все, в металлолом?
27.07.2021 15:31 Відповісти
27.07.2021 15:31 Відповісти
Там кроме сухого дока ничего не осталось. Приятель был пару недель назад на "Океане" - одни руины...
27.07.2021 15:32 Відповісти
27.07.2021 15:32 Відповісти
Украина, как оказалось, в конце 20го века незаслуженно занимала слишком высокую промышленную и социальную нишу, поэтому в 21 веке ее подводят (уже практически подвели, но нет предела совершенству) к ее законному положению в мировой иерархии, на уровне эпохи немого кино.
27.07.2021 16:11 Відповісти
27.07.2021 16:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/490554обычный свинособачий троль. Помесь мокшанки и горного козла.
28.07.2021 00:51 Відповісти
28.07.2021 00:51 Відповісти
Корвет строили на ЧСЗ. Еще совсем недавно части корвета лежали спокойно в 18-м цеху.
27.07.2021 21:07 Відповісти
27.07.2021 21:07 Відповісти
Партия Регионов и Новинский улыбается вам и машет.
27.07.2021 15:54 Відповісти
27.07.2021 15:54 Відповісти
При чем у Зелёного нет претензий к Новинском у который довел завод до банкротства и практически те заготовки корпуса на которые уже были потрачены огромные средства остались в качестве металлолома на том заводе,Никак не решили вопрос с вывозом их на другое предприятие где его могли достроить.Фактически на заводе уже демонтировано и порезано на металл все оборудование краны и так далее Что является не реальным сегодня вывезти те части корпуса с завода.Боевого генерала закрыли за якобы переплаты по катерам но катера на плаву и в строю о их характеристиках можно спорить но они достроены и переданы заказчику.А по Новинскому нет претензий так как одно общее дело делают и хозяева одни Навыбирали бараны? Жрите теперь,тут вам Свинарчуки в квадрате ,кубе и молчат позорные.....
27.07.2021 18:13 Відповісти
27.07.2021 18:13 Відповісти
Каска, костюм и без носков смотрится идеально... Наивно надеюсь корвет будет не столь креативным и фриковым?
27.07.2021 15:32 Відповісти
27.07.2021 15:32 Відповісти
Это очень важная деталь? Особенно в вопросе строительства корвета?
27.07.2021 15:39 Відповісти
27.07.2021 15:39 Відповісти
На носки денег нет,всё пошло на кораблестроение.
27.07.2021 19:10 Відповісти
27.07.2021 19:10 Відповісти
Ясное дело что у турок все идет по графику. Вы бабло готовьте к оплате чтобы построенное судно не ушло в другую страну.
27.07.2021 15:37 Відповісти
27.07.2021 15:37 Відповісти
Это так по "нашему" угробить мощнейшие судостроительные заводы, способные строить военные корабли, вплоть до авианосца. А потом заказывать у иностранцев, тем самым создавая дополнительные рабочие места туркам и лишая свой народ рабочих мест. 30 лет боевой гопак по разбросанным граблям!
27.07.2021 15:37 Відповісти
27.07.2021 15:37 Відповісти
Вплоть до авианосца - ето имеется в виду "Адмарал Кузнецов", на котором кацапы утопили пять самолётов и насмешили весь мир своей коптилкой?
Сделать древнее совеццкое говно не считая денег и не расстраиваясь, шо оно не будет работать как надо - ето не технологии, а комуняцкая показуха .
27.07.2021 17:31 Відповісти
27.07.2021 17:31 Відповісти
Я о судозаводах, а Вы об чем?
27.07.2021 18:43 Відповісти
27.07.2021 18:43 Відповісти
Он о том, что делали на этих судозаводах. Как житель Николаева - делали рукожопые, постоянно пьяные, корабелы.
27.07.2021 20:20 Відповісти
27.07.2021 20:20 Відповісти
Скажу тебе больше, в те времена даже зубы пломбировали через задний проход. Однако всё течёт и всё меняется. И это не значит, что из-за этих рукожопых нужно было распилить заводы на металл, а у турков заказывать.
27.07.2021 20:57 Відповісти
27.07.2021 20:57 Відповісти
А хто розпиляв? Хто з купив заводи?
Прізвище Новинський щось говорить? Це такий великий прихожанин філіалу фсб. Громадянин рф якому громадянство України дав овоч. Це той чорт що купив через інших агентів рф завод що будував авіаносці і порізав завод на метал.
Ти думаєш це єдиний виподок коли виродок - росіянин що синонім, купує завод і ріже його на метал? Пройдись по власниках всіх заводів що закрили.
27.07.2021 23:36 Відповісти
27.07.2021 23:36 Відповісти
Даже стисняюсь спросить, хто позволил этой суке православной скупить и распилить судозаводы, таки хто дал ему украинское гражданство? Неужели в этом опять евреи виноваты?
28.07.2021 08:32 Відповісти
28.07.2021 08:32 Відповісти
А я о технологиях. Не о конструировании, а именно о производственных технологиях.
Шоб делать авианосцы нужны производственные технологии космического уровня, таких нет даже у Турции, которая нас технологически опережает лет на тридцать.
28.07.2021 08:21 Відповісти
28.07.2021 08:21 Відповісти
Вот видишь, ответ на поверхности. Раз нет технологий, нужно порезать заводы на металл.
28.07.2021 08:34 Відповісти
28.07.2021 08:34 Відповісти
Совершенно верно.
Если завод не может делать корабли - вваливать в него бюджетные бабки - это уголовное преступление.
Все вменяймые спецы оттуда уже пятнадцать лет как в Гданьске и Гдыне, получают нормальные зарплаты и не вернутся, даже если им здесь предложат те же две тыщи евро зарплаты.

Потому шо не етом "заводе" нет даже нормального туалета, а не то шо раздевалок, столовых, системы отопления и кондиционирования.
28.07.2021 08:46 Відповісти
28.07.2021 08:46 Відповісти
прикольно . пригнали какого то дурачка из посольства . он притащил с собой беленькую стойку и нарисованную в Пейнте картинку . больше всего недовольны турецкие работяги . их разбудили и заставили сниматься в массовке
27.07.2021 15:39 Відповісти
27.07.2021 15:39 Відповісти
Какая то сволочь с турков откат получила наверняка.
27.07.2021 15:42 Відповісти
27.07.2021 15:42 Відповісти
нет
просто у наших все мощности развалены, а кадры подразбежались
27.07.2021 17:30 Відповісти
27.07.2021 17:30 Відповісти
Ото на картинке, нижней, как я понимаю,- синеньким обозначен тот самый отсек, который на стапеле. А остальные пять ещё где-то формируются, как очевидно. Турки умеют строить, не отнять. Странно, что мы такое же умение просрали, наглухо.
27.07.2021 15:43 Відповісти
27.07.2021 15:43 Відповісти
Такое ощущение что он на металлобазу приехал.
27.07.2021 15:45 Відповісти
27.07.2021 15:45 Відповісти
Так и есть - это все популистское дерьмо.
27.07.2021 15:46 Відповісти
27.07.2021 15:46 Відповісти
Что-то попахивает дерьмищем от этой информации - судя по фото, кто в теме судостроения, металл прогрунтован для хранения на складе и больше не очищался и не грунтовался - на наших заводах это была технологическая грунтовка ФЛ-3К. Секция выглядет очень старой и явно хранилась на открытом воздухе - это не свежеизготовленное изделие, скорее всего вытащенное турками из утиля. Точно также выглядит и остальной контингент «свежепорезанного металла», который валяется повсюду на стапеле. Это - херьня и обман публики.
27.07.2021 15:45 Відповісти
27.07.2021 15:45 Відповісти
Поддерживаю, это не shipyard, а кроватная мастерская. Метал перед порезкой должен проходить отчистку. Сгниет этот корвет за 10 лет. Пример как должны выглядеть свежесобранные секции и блоки без покраски.Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка" - Цензор.НЕТ 8049
27.07.2021 15:57 Відповісти
27.07.2021 15:57 Відповісти
мне тоже в глаза бросилось....
28.07.2021 09:09 Відповісти
28.07.2021 09:09 Відповісти
Так понимаю некто Нофински нервно курит в сторонке....на его заводах чмуньки оборванные ходят...но правда в рясах.
27.07.2021 15:46 Відповісти
27.07.2021 15:46 Відповісти
Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка" - Цензор.НЕТ 4626
27.07.2021 16:25 Відповісти
27.07.2021 16:25 Відповісти
СВОЙ ЗАВОД разрешили кацапскому ВРАГУ уничтожить.
А теперь деньги Турции отдаем.
27.07.2021 15:51 Відповісти
27.07.2021 15:51 Відповісти
Завод??? Отчего же в единственном числе? А Херсонский судостроительный что, не в счет??? А я протестую. Точно в такую же задницу погрузили и Керченский "Залив". Там теперь кацы восстановили работоспособность, кстати!
27.07.2021 15:55 Відповісти
27.07.2021 15:55 Відповісти
ЗЕленые гавноеды все просрут.
27.07.2021 15:56 Відповісти
27.07.2021 15:56 Відповісти
А це точно завод?
27.07.2021 16:00 Відповісти
27.07.2021 16:00 Відповісти
Згідно з Доктриною проведення морських операцій НАТО, ми виділили пакети можливостей і поділили їх за пріоритетами, кожен етап терміном до 5 років.
Найважливіше, що потрібно зараз, на першому етапі - це система спостереження на морі, що складається з РЛС, БПЛА та інформації, що надходить від кораблів і літаків, які перебувають у морі.
Другий пріоритет і етап - недопущення противника до певного рубежу, протидія висадці десанту. Його забезпечують кораблі, літаки, морська піхота, берегова артилерія і ракетні комплекси. Для цього потрібні ракети, морські міни та засоби РЕБ. Станом на 2014 рік у нас не було нічого, а зараз в ВМСУ сформована найбільша в Збройних Силах артилерійська бригада, уздовж Чорного та Азовського морів розташовані 152-мм артдивізіони.
Третій пріоритет - контроль моря, портів і важливих морських об'єктів - таких, наприклад, як острів Зміїний, контроль над районами економічної діяльності та забезпечення безпеки судноплавства.
Коли ми визначили пріоритети на кожен з етапів, то почали думати, як це реалізувати з наявними у нас фінансуванням. До речі, 10 років тому коштів на потреби ВМСУ виділялося у 20 разів менше.
Згідно з названими вище завданнями, ми визначили 3 типи платформ, які нам потрібні.
Перша - це катери Island, завдання яких - патрулювання в прибережній зоні, збір інформації та протимінні операції. Тобто це наші «очі та вуха» на море, їх повинно бути 7 одиниць, це дозволить тримати в море 2-3 катери, адже зараз їх там взагалі немає. Річ у тім, що катери «Гюрза» (МБАК - UMP), які у нас є, за своїми морехідними якостями не можуть виходити в море на тривалий період. На відміну від Island, які можуть перебувати у важливих для нас районах моря до 7 діб.
Друга платформа - це багатоцільові амфібійно-ударні катери Mark VI, «морські вовки», які реагують на дії морської піхоти та ССО противника на узбережжі та охороняють його, швидко доставляючи наші сили. Зараз час реакції на інцидент, скажімо, на острові Зміїний становить добу - це все через застарілі повільні кораблі.
Третя платформа - ракетні катери, які нам будує Велика Британія. Їх завдання - швидко вийти в море, розвернутися і завдати удару по кораблях противника, які планують висадку десанту.
Витрати на створення скелета «москітного флоту» складають приблизно $ 1 млрд на 5 років. Крім того, у нас фактично немає баз, а треба розмістити близько 30 суден. На це в наступні 5 років необхідно приблизно 10 млрд грн. У березні 2020 почалася реалізація плану щодо флоту, але все це затягується, кораблів на морі у нас зараз дуже обмежена кількість, і це питання треба вирішувати швидко. - https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
27.07.2021 16:14 Відповісти
27.07.2021 16:14 Відповісти
Таран хоть поехал в Турцию помацав тот корвет бедолаха, в такую жару и в Турцию не бережет себя все на благо Родины.
27.07.2021 16:25 Відповісти
27.07.2021 16:25 Відповісти
Ну так за держкошт в Анталії поплещиться. Російський шпигун може собі це дозволити
27.07.2021 18:16 Відповісти
27.07.2021 18:16 Відповісти
Позор!!! Свои заводы на металлолом.... Туркам даём работу.
Видимо откат хороший.
27.07.2021 16:49 Відповісти
27.07.2021 16:49 Відповісти
..и зелина банда в поте лица работает, чтобы угробить предпоследнюю украинскую верфь "кузню на рыбальском".. а там и до "нибулонов" очередь дойдёт.. 73%ные зебилы своё дело знают - они и второй раз за клоуна-наркошу готовы проголосовать по-приколу - походу даже на своих детей им, дебилам, плевать..
27.07.2021 17:04 Відповісти
27.07.2021 17:04 Відповісти
Ти дебіл, чи мародер, продажний?
27.07.2021 18:13 Відповісти
27.07.2021 18:13 Відповісти
..я ж тебе уже "надирал уши", потерпевший.. ты опять за своё..
27.07.2021 19:09 Відповісти
27.07.2021 19:09 Відповісти
Бачу турки теж в курсі показухи.
27.07.2021 17:23 Відповісти
27.07.2021 17:23 Відповісти
Бачу турки теж в курсі показухи.
27.07.2021 17:23 Відповісти
27.07.2021 17:23 Відповісти
Добре відомий російський кріт Таран постійно бреше. Військове держзамовлення провалене. 120х мін нема, відповідати на обстріли нема чим. Про інші позиції така сама історія.
________
Зєлю геть, дострокові. Зеркаль - през, Юля - прем'єр
27.07.2021 18:11 Відповісти
27.07.2021 18:11 Відповісти
Хер тебе. Голосовал? Жри-те.
28.07.2021 00:54 Відповісти
28.07.2021 00:54 Відповісти
решту баб - в армію
28.07.2021 22:12 Відповісти
28.07.2021 22:12 Відповісти
У рашки более 60 кораблей в черноморском флоте (включая ракетный крейсер) и она продолжает наращивать и кол-во и качество. Этот один корвет зачем? Мишень № 1?
Есть более-менее жизнеспособная концепция "для бедных" - москитный флот. Ну и реализовывали бы ее.
27.07.2021 18:13 Відповісти
27.07.2021 18:13 Відповісти
Да , зря кравчук продал Черноморскую флотилию -
330 кораблей и весь рыболовный флот..... не считая 2.1 триллиона долларов за ЯО.
*****
Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка" - Цензор.НЕТ 434Кравчук в реанимации ...
Состояние стабильное.
Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка" - Цензор.НЕТ 7 Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка" - Цензор.НЕТ 434Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка" - Цензор.НЕТ 434
27.07.2021 18:26 Відповісти
27.07.2021 18:26 Відповісти
Красавец! Один из серии Тарас Шевченко. Да, в ГДР умели строить суда.
27.07.2021 18:39 Відповісти
27.07.2021 18:39 Відповісти
Бывший корабль боевого управления ВМС Украины U510, кодовое обозначение «698», бездарно отданный и.о.турчиновым в 2014 году.

Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка" - Цензор.НЕТ 6765Корабль ВМС Украины «Славутич» поднял российский флаг.
А теперь радуются надувным лодкам !
Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка" - Цензор.НЕТ 2324
27.07.2021 18:44 Відповісти
27.07.2021 18:44 Відповісти
Таран упорно не хочет поехать в Николаев, и посмотреть как украинский корвет достраивает Новинский
27.07.2021 18:57 Відповісти
27.07.2021 18:57 Відповісти
Будувати в Туреччині просто неба, коли такий корвет можна будувати на "Кузні" в закритому елінгу, який має в рази більшу оснащенність під`йомними кранами. Правда, директора заарештували. По фотографіям готовність корпуса - 1%. Повна готовність приблизно 0,1%.
27.07.2021 20:50 Відповісти
27.07.2021 20:50 Відповісти
Цей міністер не має ні честі, ні гідності. Власні оборонні потужності похеряли і продовжують херяти, а він хвацько звітує, як чужа країна будує нам військові кораблі. **** ... такі керуватимуть Армією підчас війни?
27.07.2021 20:58 Відповісти
27.07.2021 20:58 Відповісти
У Миколаєві було 3 суднобудівних заводи. Один продали Вадиму Новинському, який швидко порізав цей завод на брухт. Два інших, що поки ще животіють, практично не мають замовлень. Бо Україна будує кораблі в Туреччині. Це як самого себе серпом по яйцях.
28.07.2021 03:05 Відповісти
28.07.2021 03:05 Відповісти
Вот эта кучка ржавого металлолома под открытым небом и есть корвет?
28.07.2021 09:08 Відповісти
28.07.2021 09:08 Відповісти
 
 