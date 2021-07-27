Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка". ФОТОрепортаж
У Туреччині триває будівництво першого корвета класу А для військово-морських сил. Будівництво йде за графіком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
У відомстві зазначили, що будівельні роботи почалися в січні цього року за участю українських фахівців. Вже завершена нарізка стали і зварено частина шести відсіків. Після відбуватиметься формування кіля.
Очікується, що корвет почнуть тестувати на ходових і державних випробувань в 2023 році.
"Із турецькою стороною була досягнута домовленість, що корпус першого корвета побудують у Туреччині, а оснащення, встановлення озброєння та доведення до повної готовності відбудеться в Україні. Особливістю контракту є поетапна передача українській стороні технологій будівництва кораблів цього класу. Усі наступні корвети класу ADA будуть побудовані виключно на українських потужностях. Ці бойові кораблі у перспективі значно посилять оборону України в Азово-Чорноморському регіоні та дозволять бути взаємосумісними з державами-членами НАТО", - підкреслив глава Мінобороні Андрій Таран.
"Будівництво першого корвета класу ADA для ВМС України в Туреччині відбувається з чітким дотриманням графіка", - акцентував Таран.
У Міноборони зазначають, що бойові кораблі проєкту MILGEM прийняті на озброєння Збройних сил Туреччини та мають успішний досвід виконання бойових завдань в акваторіях Середземного і Чорного морів.
Системи озброєння кораблів дозволять ефективно вражати надводні та підводні мети. Корвети передбачають захист від високоточних ракет. Також вони будуть оснащені сучасними засобами радіо- і гідролокації, а також системою протиповітряної оборони.
Про це повідомляє видання https://ports.ua/ukraina-pokinula-chernyj-spisok-2021-07/ «Порты Украины» .
За підсумками 2020 року Україна покинула Чорний список, перемістившись з 65-го місця (минулого року країна була на 8-му місці в Чорному списку) на 61-е місце оновленого рейтингу, чого якраз вистачило нашому прапору, щоб потрапити в Сірий список, нехай і на останнє місце.
Білий, сірий і чорний списки (White, Grey and Black (WGB) List) являють собою групи прапорів - від тих, під якими судна продемонстрували найвищі показники ефективності та безпеки, до прапорів, під якими судна затримувалися найбільш часто, чия діяльність пов'язана з високим або дуже високим ризиком.
Перебування прапора в Білому списку свідчить про незмінно низьку кількість затримань. Прапори, під якими судна продемонстрували середні показники ефективності та безпеки, включаються до Сірого списку. Перебування в цьому списку може стати стимулом для поліпшення показників і, отже, переходу в Білий список. Водночас прапори в нижній частині Сірого списку повинні проявляти обережність, не нехтувати ретельним контролем безпеки своїх судів, тим самим уникаючи ризику потрапляння в Чорний список в наступному році.
WGB заснований на загальній кількості інспекцій і затримань протягом трирічного періоду за результатами не менше ніж 30 перевірок за цей період.
Що стосується актуального рейтингу Paris MoU, всього в ньому перераховано 70 прапорів: 39 в Білому списку, 22 в Сірому і 9 в Чорному списку. У 2019 загальна кількість держав прапора в WGB також становило 70, з яких 41 - в Білому списку, 16 - в Сірому і 13 - в Чорному.
Сделать древнее совеццкое говно не считая денег и не расстраиваясь, шо оно не будет работать как надо - ето не технологии, а комуняцкая показуха .
Прізвище Новинський щось говорить? Це такий великий прихожанин філіалу фсб. Громадянин рф якому громадянство України дав овоч. Це той чорт що купив через інших агентів рф завод що будував авіаносці і порізав завод на метал.
Ти думаєш це єдиний виподок коли виродок - росіянин що синонім, купує завод і ріже його на метал? Пройдись по власниках всіх заводів що закрили.
Шоб делать авианосцы нужны производственные технологии космического уровня, таких нет даже у Турции, которая нас технологически опережает лет на тридцать.
Если завод не может делать корабли - вваливать в него бюджетные бабки - это уголовное преступление.
Все вменяймые спецы оттуда уже пятнадцать лет как в Гданьске и Гдыне, получают нормальные зарплаты и не вернутся, даже если им здесь предложат те же две тыщи евро зарплаты.
Потому шо не етом "заводе" нет даже нормального туалета, а не то шо раздевалок, столовых, системы отопления и кондиционирования.
просто у наших все мощности развалены, а кадры подразбежались
А теперь деньги Турции отдаем.
Найважливіше, що потрібно зараз, на першому етапі - це система спостереження на морі, що складається з РЛС, БПЛА та інформації, що надходить від кораблів і літаків, які перебувають у морі.
Другий пріоритет і етап - недопущення противника до певного рубежу, протидія висадці десанту. Його забезпечують кораблі, літаки, морська піхота, берегова артилерія і ракетні комплекси. Для цього потрібні ракети, морські міни та засоби РЕБ. Станом на 2014 рік у нас не було нічого, а зараз в ВМСУ сформована найбільша в Збройних Силах артилерійська бригада, уздовж Чорного та Азовського морів розташовані 152-мм артдивізіони.
Третій пріоритет - контроль моря, портів і важливих морських об'єктів - таких, наприклад, як острів Зміїний, контроль над районами економічної діяльності та забезпечення безпеки судноплавства.
Коли ми визначили пріоритети на кожен з етапів, то почали думати, як це реалізувати з наявними у нас фінансуванням. До речі, 10 років тому коштів на потреби ВМСУ виділялося у 20 разів менше.
Згідно з названими вище завданнями, ми визначили 3 типи платформ, які нам потрібні.
Перша - це катери Island, завдання яких - патрулювання в прибережній зоні, збір інформації та протимінні операції. Тобто це наші «очі та вуха» на море, їх повинно бути 7 одиниць, це дозволить тримати в море 2-3 катери, адже зараз їх там взагалі немає. Річ у тім, що катери «Гюрза» (МБАК - UMP), які у нас є, за своїми морехідними якостями не можуть виходити в море на тривалий період. На відміну від Island, які можуть перебувати у важливих для нас районах моря до 7 діб.
Друга платформа - це багатоцільові амфібійно-ударні катери Mark VI, «морські вовки», які реагують на дії морської піхоти та ССО противника на узбережжі та охороняють його, швидко доставляючи наші сили. Зараз час реакції на інцидент, скажімо, на острові Зміїний становить добу - це все через застарілі повільні кораблі.
Третя платформа - ракетні катери, які нам будує Велика Британія. Їх завдання - швидко вийти в море, розвернутися і завдати удару по кораблях противника, які планують висадку десанту.
Витрати на створення скелета «москітного флоту» складають приблизно $ 1 млрд на 5 років. Крім того, у нас фактично немає баз, а треба розмістити близько 30 суден. На це в наступні 5 років необхідно приблизно 10 млрд грн. У березні 2020 почалася реалізація плану щодо флоту, але все це затягується, кораблів на морі у нас зараз дуже обмежена кількість, і це питання треба вирішувати швидко. - https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
Видимо откат хороший.
Зєлю геть, дострокові. Зеркаль - през, Юля - прем'єр
Есть более-менее жизнеспособная концепция "для бедных" - москитный флот. Ну и реализовывали бы ее.
330 кораблей и весь рыболовный флот..... не считая 2.1 триллиона долларов за ЯО.
Кравчук в реанимации ...
Состояние стабильное.
Корабль ВМС Украины «Славутич» поднял российский флаг.
А теперь радуются надувным лодкам !