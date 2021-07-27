Схему привласнення коштів на закупівлі COVID-обладнання для державних лікарень блоковано на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Бізнесмени на Львівщині привласнювали кошти під час закупівлі медичного обладнання для лікарень, які задіяні в боротьбі з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Фігуранти виграли контракт на постачання обладнання на 30 млн грн. Втім, усупереч вимогам законодавства, "ділки" безпідставно включили до ціни товару податок на додану вартість.

Крім того, вони використали ще один "гачок", щоб штучно завищити вартість обладнання. А саме ‒ укладали фіктивні угоди між підконтрольними компаніями-посередниками, зареєстрованими у т.ч. в офшорних зонах.

Відповідно до висновку Державної аудиторської служби України вказана "схема" завдала збитки державному бюджету майже на 2 млн грн.

За підсумками обшуків у двох регіонах країни вилучено міжнародні контракти, фінансово-господарську документацію та інші матеріали, що мають значення для документування протиправної діяльності.

Одному з організаторів "схеми" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямований на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування.





