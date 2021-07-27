УКР
1 595 7

Схему привласнення коштів на закупівлі COVID-обладнання для державних лікарень блоковано на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Бізнесмени на Львівщині привласнювали кошти під час закупівлі медичного обладнання для лікарень, які задіяні в боротьбі з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Фігуранти виграли контракт на постачання обладнання на 30 млн грн. Втім, усупереч вимогам законодавства, "ділки" безпідставно включили до ціни товару податок на додану вартість.

Крім того, вони використали ще один "гачок", щоб штучно завищити вартість обладнання. А саме ‒ укладали фіктивні угоди між підконтрольними компаніями-посередниками, зареєстрованими у т.ч. в офшорних зонах.

Відповідно до висновку Державної аудиторської служби України вказана "схема" завдала збитки державному бюджету майже на 2 млн грн.

Читайте також: Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За підсумками обшуків у двох регіонах країни вилучено міжнародні контракти, фінансово-господарську документацію та інші матеріали, що мають значення для документування протиправної діяльності.

Одному з організаторів "схеми" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямований на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування.

Схему привласнення коштів на закупівлі COVID-обладнання для державних лікарень блоковано на Львівщині, - СБУ 01
Схему привласнення коштів на закупівлі COVID-обладнання для державних лікарень блоковано на Львівщині, - СБУ 02
Схему привласнення коштів на закупівлі COVID-обладнання для державних лікарень блоковано на Львівщині, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (13395) крадіжка (667) Львівська область (2564)
жаль что на Львовщине, а не на Зеленщине
27.07.2021 16:20 Відповісти
Там тоже такие,только они не прикасаемы.Земы ЗЕ.
27.07.2021 16:27 Відповісти
"Кто что охраняет, тот то и имеет. Ничего не охраняешь - ничего не имеешь«
27.07.2021 16:21 Відповісти
https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina https://twitter.com/antegotovina69 @antegotovina69 https://twitter.com/antegotovina69/status/1420012763208986627 7 мин

Збитки нафтогазу досягли 130 000 000 000 грн.
А при Порошенко прибуток складав 30 000 000 000 грн.
Куди зникли 160 млрд грн і какаяразніца між прибутками та збитками - мудрий прОстий нАрід-довбойоб тупо не віддупляє.
У нього нова розвага - штовхатись в ковідному шествії ідіотів.
27.07.2021 16:35 Відповісти
Яка ганьба! фєєєєєєєєє
27.07.2021 16:43 Відповісти
Не успели сменить руководство РЭКЕТИРОВ из контрразведки экономики СБУ (вчера!), а сегодня новые шакалы пошли собирать урожай - молодые и голодные! Да когда же вы tvari konchennie нажретесь? ВСЕ медоборудование и ВСЯ фармация по импорту ввозится через "прокладки-офшоры" - и это длится уже лет 20. И покрывая эти схемы кормится вечно голодное СБУ. Вывод - "бизнесмены" отстегнут 150-200 т уе и закроют дело.
27.07.2021 17:35 Відповісти
 
 