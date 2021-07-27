У хресній ході УПЦ МП в Києві взяли участь понад 55 тис. осіб: порушень не зафіксовано, - поліція. ФОТОрепортаж

Хресна хода УПЦ (МП) в Києві з нагоди Дня Хрещення Київської Руси-України завершилася. У ній взяли участь понад 55 тисяч громадян. Порушень не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Києва.

За правопорядком під час хресної ходи в столиці стежили співробітники Національної поліції і Нацгвардії.

"Станом на 16:30 заплановані масові заходи завершено без порушень громадського порядку. Поліцейські і надалі стежитимуть за правопорядком на вулицях міста", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: У Києві відбулася хресна хода УПЦ МП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

За даними поліції, в релігійному заході взяли участь понад 55 тисяч громадян.













