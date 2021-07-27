УКР
У хресній ході УПЦ МП в Києві взяли участь понад 55 тис. осіб: порушень не зафіксовано, - поліція. ФОТОрепортаж

Хресна хода УПЦ (МП) в Києві з нагоди Дня Хрещення Київської Руси-України завершилася. У ній взяли участь понад 55 тисяч громадян. Порушень не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Києва.

За правопорядком під час хресної ходи в столиці стежили співробітники Національної поліції і Нацгвардії.

"Станом на 16:30 заплановані масові заходи завершено без порушень громадського порядку. Поліцейські і надалі стежитимуть за правопорядком на вулицях міста", - сказано в повідомленні.

За даними поліції, в релігійному заході взяли участь понад 55 тисяч громадян.

У хресній ході УПЦ МП в Києві взяли участь понад 55 тис. осіб: порушень не зафіксовано, - поліція 01
У хресній ході УПЦ МП в Києві взяли участь понад 55 тис. осіб: порушень не зафіксовано, - поліція 02
У хресній ході УПЦ МП в Києві взяли участь понад 55 тис. осіб: порушень не зафіксовано, - поліція 03
У хресній ході УПЦ МП в Києві взяли участь понад 55 тис. осіб: порушень не зафіксовано, - поліція 04
У хресній ході УПЦ МП в Києві взяли участь понад 55 тис. осіб: порушень не зафіксовано, - поліція 05
У хресній ході УПЦ МП в Києві взяли участь понад 55 тис. осіб: порушень не зафіксовано, - поліція 06
У хресній ході УПЦ МП в Києві взяли участь понад 55 тис. осіб: порушень не зафіксовано, - поліція 07

В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 2833
27.07.2021 18:27 Відповісти
І редактор продовжує писати «УПЦ (МП)». Це що за організація така?
27.07.2021 18:27 Відповісти
Ту не про ПП 2 треба хвилюватись.
А думати як вижити країні, в якій керованій кремлем вати 50%.
27.07.2021 18:27 Відповісти
І редактор продовжує писати «УПЦ (МП)». Це що за організація така?
27.07.2021 18:27 Відповісти
НЕРУССКАЯ РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Татаро-монголы, которые в 1237 году установили свою власть в бывшей колонии черниговских князей финском Залесье и создали там вначале Касимовское ханство (Касим-хан) или как часто говорят царство (территория современных Московской и Рязанской областей) а затем построили себе новую столицу Москву и царство (ханство) превратилось в Московское. Само понятие «монголы» собирательное и включает в себя представителей десятков монголоидных и тюркских национальностей, которые исповедовали различные религии… а правящая верхушка во главе с ханом Батыем относилась к несторианской ветви христианства (центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока. Иначе как известный батырь Александр Невский мог стать крестным сыном Батыя и духовным братом его сына Сартака. После установления контроля над Залесьем немногочисленные приходы православной церкви Киевской метрополии сразу же попали под контроль несторианской церкви монгол, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
27.07.2021 18:37 Відповісти
цікава стаття, цікавий погляд...
27.07.2021 18:49 Відповісти
От тільки не князі московські,а мурзи-мурза Годун.Це пізніше його зроблять "годуновим".
https://zotych7.livejournal.com/1081832.html
28.07.2021 05:29 Відповісти
упц мп - мацковский сатанат.
27.07.2021 18:38 Відповісти
В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 2833
27.07.2021 18:27 Відповісти
Нарушений нет . Все в масках .
27.07.2021 18:27 Відповісти
в хустках.
Бачила на Мендель хрестика. В яку ж церкву вона ходить..
27.07.2021 18:28 Відповісти
В синагогу московского патріархату.
показати весь коментар
COVID-івент у Києві
показати весь коментар
Ту не про ПП 2 треба хвилюватись.
А думати як вижити країні, в якій керованій кремлем вати 50%.
27.07.2021 18:27 Відповісти
Ну як як. Давати постійно, як би то по м'якше сказати, прочуханки. Вата таке любить. "Бьет значит любит".
показати весь коментар
Дельту разносили?
показати весь коментар
.. и её разновидность . Я не противник церкви и не фанат . Но при эпидемии - это зло , неважно , украинское , московское .
показати весь коментар
100%!
показати весь коментар
А теперь. Все в сад!!
показати весь коментар
согласен! надо было подогнать под етот ход транспорт и всех вывезти с Украины на московию!
показати весь коментар
Провокатори маасковські.
показати весь коментар
Ксожалению крестовые походы у публики вызывают больший интерес, чем Благая Весть о Царстве Бога с цитатами из Библии.
показати весь коментар
не путай сборище верных мп которое не в состоянии разобраться в символах веры и походами крестовыми https://www.youtube.com/watch?v=rMnXhAFW0vc Palästinalied
показати весь коментар
А нужно ли разобриться в символах веры или нужны ли символы? Делясь воодушевляющими истинами с самаритянкой у колодца возле города Сихарь, Иисус сказал: «Вы поклоняетесь тому, чего не знаете, а мы поклоняемся тому, что знаем, так как спасение исходит от иудеев. Впрочем, настает час, и уже настал, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец и ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:22-24).
показати весь коментар
ух ну а на латыни слабо и там смысл фразы сразу меняется
показати весь коментар
Оригинал написан на древнегреческом. Смысл слов Иисуса при этом не меняется. Единственные символы, которые Иисус просил использовать - это вино и пресный хлеб для воспоминания его смерти. А поклоненяться Богу нужно только в духе и истине.
показати весь коментар
если на презервуаров маски не распространняються, то нарушений не было ВААЩЕ. а если чесно, то ходят наши (правители) под ИХ колпаком и не иначе
показати весь коментар
Вся суть кацапской церкви
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/26/rpts-otkazalas-provodit-krestnyi-khod-v-moskve-v-den-kreshcheniia-rusi-iz-za-covid-19 РПЦ отказалась проводить крестный ход в Москве в День крещения Руси из-за COVID-19
23:06, 26 июля 2021
Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля, https://tass.ru/obschestvo/11989823 передает ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
«Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией», - сказал он.
Легойда отметил, что при этом богослужения не отменяются.
27.07.2021 18:31 Відповісти
Мерзотників і розповсюджувачів корони , гундявські попи підвезли !
показати весь коментар
Охренеть, сколько упоротых всё ещё живет в Украине.
показати весь коментар
их специально свозили в Киев автобусами со всей Украины бесплатно!
а кто откажется бесплатно сьездить в Киев на екскурсию?
показати весь коментар
Какая нахрен экскурсия? Я, пока иду домой с метро, прохожу мимо церкви московского каганата. Видел, как это быдло грузилось домой после "мероприятий". Вы не пробовали походить пару часов при +31 по раскаленному асфальту? Их там на руках уже в автобус заносили. Я бы пожалел их, бедненьких, но нет, если Господь лишил их разума, то кто я такой, чтобы противиться Его воле? Автобус, кстати, был на Запорожских номерах, так что да, понаехи были оттуда.
показати весь коментар
и не только оттуда: оказывается еще и из Сербии,Чехии и еще хрен знает из какой Богом забытой дыры
показати весь коментар
Рашосекта выгуляла свое стадо чертей в Украине
показати весь коментар
когда козломордые ублюдки будут ходить под себя от ужасных спазмов, пусть им поможет их настоятель, а не наши врачи.
показати весь коментар
редеет войско гундяйкина...
показати весь коментар
Еще вопрос, откуда этих навезли. Вместе с киркоровым пол рашки может просочиться сюда.
показати весь коментар
а шо с киркоровым?его лично рюриковичи шпилили под рэп православный?
показати весь коментар
а шо с киркоровым



Зелупа же дозволив задньоприводному чмошному кацапу-болгарину приїжджати...
а ще, мабуть, i православнутим москальського сатанату...
православнутим оркам та попам з паРашi точно не забороняють приїжджати до святих Лавр...
показати весь коментар
ляшко прогнозирует всплеск ковид в ближайшее время. а хрена ли прогнозировать видя это лядство? тут пророком быть не нужно.
показати весь коментар
Мля..Сколько еще прокацапской ваты живет рядом с нами.
И это на седьмой год войны с россией (с маленькой буквы,естественно,эту недострану надо писать).55 тысяч прикацапленных верующих беснуются с московскими попами- устроили ход в центре столицы.Да идут они этим ходом на йух.
показати весь коментар
А это кто? юный павлик ЗЕморозов?
В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 7278
показати весь коментар
православний мальчік в трусєках
показати весь коментар
знятий з розп,ятія?
показати весь коментар
рідіють лави сектантів...
Онуфрія і Новінського понизять у званні
показати весь коментар
55 тисяч... І не стидно вам, щоб ви, будучи в столиці Русі-України, в місті Великих князів Київських, звідки і поширилась віра Християнська, влаштовували оті псевдохороводи?
показати весь коментар
На жаль,це лише незначна частина кремлівських гнид !!!))
показати весь коментар
Перепис придурків проведений.
показати весь коментар
относитесь к этому по хрыстыянськы...больным нужен дохтор...
показати весь коментар
І лягаві без масок,ще й водичку розливають.
показати весь коментар
И все смотрю и дистанцию держат, и в масочках, подумаешь штамм дельта) Ждем теперь воя на болотах, власть не сделала ничего чтоб остановить пятую волну,,,,
показати весь коментар
Україну може спасти тільки справжня війсково-громадянська хунта. Без політесів і покладанням великого і міцного болту на озабочінасть ЄС, без жодних виборів до повної деокупації території України і ще років 10 після того. З лютою українізацією на зразок сіонізму. Взагалі, багато чого треба взяти з досвіду Ізраїля.
показати весь коментар
Какле вообще отношение имеет мацковский сатанат к крещению Руси???!!
показати весь коментар
таке ж, як і ми до вірувань папуасів.
показати весь коментар
Откуда в Киев свезли этот сброд ? Они в метро и наземке практически все без масок.
показати весь коментар
55тысяч а.. многовато(или много ваты). Но это тоже граждане, конечно же провоцируются они всевозможными "ОПЗЖ" и прочим "русским миром". Вообще, присутствие МП в Украине приводит к дестабилизации, т.к. верующих много, они искренне верят в Бога. Но здесь то и подменяется понятие Бога, религии, политики. А пользуются этим пророссийские силы, которые таким образом, пытаются влиять. За само "ОПЗЖ", Мертведчука и прочих, никто не выйдет и 10% от этого количества. А вот организовать нечто такое могут. Большинство там, ничего непонимающие люди, которые не видят что происходит за их спинами, и кто кукловодит ими, и какие цели преследует. Украина- это светское государство, которое движется в НАТО и в ЕС -подальше от РФ. И соответственно, рано или поздно, серьёзно(никак сейчас бла..бла..) возникнет вопрос о существование МП на тер-рии Украины. У Украины есть другой "заменитель"- КП. Но важно понимать, что религия- это прошлое и уже неактуальное явление для будущего(да и настоящего) мира. Сами ставки на прошлое, со стороны "рус.мира" (в светском государстве, коим явл-я Украина) указывают на тупик идеологии и бесперспективность рус.мира в Украине!
показати весь коментар
Московити в себе заборонили...Ну і хто *** дебіли, як говорив Лавров.
показати весь коментар
Яким боком московський патріархат до хрещення України??? Коли і ким хрестилась Московія? Ви переконані, що вони хрещені???
показати весь коментар
Порушень не зафіксовано? Правда?
Скільки з них приперслось з мордора, де лютує "дельта"? Де намордники гундяєвських прихожан? Хто буде відповідати за спалах?
показати весь коментар
а може їм по чорнобильським лісам походити?
показати весь коментар
в Украине тезис ***********-узурпатора эрэфии пуйла о том, что рюзьге и украинцы - один народ активнее всего поддержали жители востока страны, там его посчитали правильным 65% опрошенных. Исследование проводила социологическая группа «Рейтинг», его результаты опубликованы на сайте организации.
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-25_iyulya_2021.html
• 45% опитаних підтримують надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України, 19% - не підтримують, для 31% - це байдуже. Найбільша підтримка надання Томосу серед мешканців Заходу і Центру, людей старшого віку, а також тих, хто відносить себе до греко-католиків та ПЦУ. Негативно ставляться до надання Томосу виборці Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія.
• 75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі. росію - 8%, 9% - не вважають правонаступницею жодну з двох країн. Для усіх вікових груп та більшості електоратів наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу та виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва й Шарія таких менше половини.
• Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою *********** росії пуйла, що «росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% - з цим згодні.

На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим.
Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ».
Вопрос звучал так: «Недавно препизидент рассеи пуйло заявил, что «русские и украинцы - один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству». Согласны ли вы с этим?»

Результаты по регионам Украины:

Восток: да - 65%, нет - 30%, не знаю - 5%;
Юг: да - 56%, нет - 40%, не знаю - 4%;
Центр: да - 36%, нет - 60%, не знаю - 4%;
Запад: да - 22%, нет - 75%, не знаю - 3%;

Всего по стране этот бред препизидента рассеи поддержали 41% опрошенных, против нее высказались 55%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/27/07/2021/610033819a7947c89020564e?from=from_main_5
27.07.2021 20:44 Відповісти
Як ОЦЕ , нє понятно шо , може бути одним народом ?

В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 3835 .
показати весь коментар
З НЕЮ !! .
В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 7874 .
показати весь коментар
В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 1876

В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 7580
показати весь коментар
В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 6810
показати весь коментар
В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 1968
показати весь коментар
В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 4617
показати весь коментар
..
показати весь коментар
ну і завєршим вереницю світлин з кацапами всємізвєсную натурщіцею Альйонушкай!
істєним обліком кацапской женсчіни нє іспорчєнной слявянскімі гєнамі (чи чєбурашкамі)
В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 8233
показати весь коментар
ВСЁ, ЧЕМ ГОРДИТСЯ РЮЗЬГЕ МИР. МАТРЁШКИ ЯПОНЦЕВ, ПЕЛЬМЕНИ КИТАЙЦЕВ… ­
Водка, балалайка, лапти и кокошник - символы ворвавшейся на оккупированный Крым и Донбасс рассеи? Как бы не так! Список символов «руюзьге мира», украденных у других народностей и выдаваемых за своё, можно перечислять бесконечно. Вот только несколько самых популярных «исконно русских» вещей.В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 3747
МАТРЕШКА - украдена у японцев. Специалисты подтверждают японское происхождение матрешки. По некоторым данным, матрёшки появились на рассее только после русско-японской войны и возвращения из Японии на рассею военнопленных.
БАЛАЛАЙКА - украдена у казахов (казахский народный инструмент)
ГАРМОНЬ - украдена у чехов и присвоена, как "русская" САМОВАР - украден у китайцев и выдан позже, как "рюзьге"
ПЕЛЬМЕНИ - украдены у китайцев (китайское народное блюдо)

БАНЯ - украдена у финнов , позже выдана за "рюзьге"
юзьге ЯЗЫК, койне - позаимствован у БОЛГАР (до 16 века московиты говорили на татарском) и причесан в начале 19 века потомком ефиопскага еврея Пушкиным
ВОДКА - водка была известна с XII века, и изобрел ее испанский алхимик и католический священник Раймунд Люллий, на рассею пришла с территории современных Польши и Украины
БЛИНЫ - древнеримское блюдо, используемое во ВСЕХ странах мира.
КОКОШНИК , он же какашник- украшение коми-пермяцких женщин
ШТАНЫ - будущие "русские" впервые увидели на всадниках из Казани и Киева. До этого московиты ходили в сарафанах и лаптях (украденных у скифов), подпоясавшись широким кожаным ремнём, что ясно видно в захоронениях аборигенов от седой древности до 18 (!) века
ВАЛЕНКИ - украдены у фино-тюркских племён Залесья Все типы компьютеров, советских автомобилей, ракет и прочее - БЫЛИ УКРАДЕНЫ.
РЮЗЬГЕ, А ЧТО У ВАС СВОЁ????? ­
Энгельс (C) 1866: "Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты" ­
Читайте https://thickpolicy.media/didy-vorovali/ Диды воровали
показати весь коментар
Почитав висери,жах.Де СБУ,та тут кремлівська ботоферма,тут пряме розпалювання національної ворожнечи,чому не реагують,це знову з ИваноФранківька проросійські боти ...
показати весь коментар
Если в московии 99 % быдло-совка, то в Украине, минимум 50 %, сколько же надо десятилетий, или столетие, чтобы трпнсформировалась биомасса в европейцев?
показати весь коментар
П'ята колона кремля на марші, а не Хресний хід.
показати весь коментар
В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 9158
показати весь коментар
Цікава подія відбулась в Києві. УПЦ МП організувала похід з нагоди Дня хрещення Київської Русі. Я чомусь не почув щоб УПЦ УП не організувала щось подібне))))
показати весь коментар
******** гундяев и его онучий гадят
показати весь коментар
55 тыс. дегенератов в Киеве.... Мама дорогая... Где же Бог, в конце концов?

Он точно есть?
показати весь коментар
Надо было кулеры с цианидом поставить.
показати весь коментар
Чергова московська провокація по поширені в Укріані ковід-19 в москві для прикладу ходу заборонили.
показати весь коментар
Сидить дві бабки і клянуть тих хто вбиває наших солдат, був 14 чи 15 рік і хочуть щоб війна швидко закінчилась, але в церкву вони визнають лише московську. Ось вам і парадокс.
показати весь коментар
Ворожа Україні кацапська сатанинська церква РПЦ сильно шкодує про те, що її маріонетка УПЦ (МП) не послала на смерть своїх прихожан, щоб знищити Євро - Майдан в 2014 році. Про це заявив протоієрей нібито Руської? (Московсько-кацапською) православної церкви (РПЦ) Всеволод Чаплін. Він заявив, що Московському патріархату "треба було масово вивести людей на вулиці, навіть послати їх на смерть, аби призупинити ту маніпулятивну прозахідну хвилю, яка змела нібито законну а по суті продажну прокацапську і бандитську владу кривавого ЗЕКА і згвалтувала вибір значною? (а по суті мізерною) частини суспільства ", - заявив він.
Ну і як би він вбивав мільйони українських патріотів на Майданах купкою ошуканих і в основному престарілих та недоумкуватих - примітивних бабусь наївно за гроші віруючих в криваву кацапську - бандитську церкву МП. з її жахливими попами бандитами - сепаратистами надісланих фашистським кремлем, кривавим )(уйлом і КГБЕшнним бандитом і злодієм цієї закордонної ворожої Україні РПЦ Кирилом Гундосом? УПЦ - МП яка наполегливо підтримує криваву окупаційну війну по відторгненню нашої святої суверенної української землі Криму і Донбасу проклятими кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла і знищення України як держави.
показати весь коментар
Звичайно порушень не зафіктовано, ато звільнять за таку фіксацію, як по депутату Грабару Собаковичу. В столицю України з'їхалися всі ФСБешні агенти, резиденнті, діючі офіцери в рясах і привезли російський штам коронавірусу "Дельта". Чи всі були в масках? А саме головне, що це не їх свято. Коли хрестили Русь Московії ще не придумала Орда. Їх придумали тільки у 1772 році.
показати весь коментар
55 тысяч. А сколько местных и сколько привозных?
показати весь коментар
Полицейский без маски жиет руку ребенку без маски в общественном месте.
показати весь коментар
