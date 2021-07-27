У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших "спортивних магнітів" в Україні, - ДонОДА. ФОТОрепортаж
У Маріуполі Донецької області в рамках президентської програми "Велике будівництво" триває реконструкція басейну "Нептун".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної державної адміністрації.
"Це буде один із перших "спортивних магнітів", які з'являться в Україні", - сказано в повідомленні.
У басейні буде олімпійська довжина доріжок - 50 м. Крім плавців там зможуть тренуватися і змагатися команди з водного поло та стрибуни у воду.
Зазначається, що після оновлення це буде єдиний у Донецькій області критий 50-метровий плавальний басейн. У басейні проводитимуть спортивні змагання з плавання, водного поло, стрибків з трампліну, також тренуватимуться дайвери.
Будівельники відремонтують і територію навколо басейну. Облаштують зелену зону, приведуть в порядок пішохідні алеї і дитячий майданчик.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив розподіл субвенції на розвиток спортивної інфраструктури між місцевими бюджетами. 11 спортивних комплексів за програмою президента "25 спортивних магнітів" будуть профінансовані цього року.
