У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших "спортивних магнітів" в Україні, - ДонОДА. ФОТОрепортаж

У Маріуполі Донецької області в рамках президентської програми "Велике будівництво" триває реконструкція басейну "Нептун".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної державної адміністрації.

"Це буде один із перших "спортивних магнітів", які з'являться в Україні", - сказано в повідомленні.

У басейні буде олімпійська довжина доріжок - 50 м. Крім плавців там зможуть тренуватися і змагатися команди з водного поло та стрибуни у воду.

Зазначається, що після оновлення це буде єдиний у Донецькій області критий 50-метровий плавальний басейн. У басейні проводитимуть спортивні змагання з плавання, водного поло, стрибків з трампліну, також тренуватимуться дайвери.

Будівельники відремонтують і територію навколо басейну. Облаштують зелену зону, приведуть в порядок пішохідні алеї і дитячий майданчик.

У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших спортивних магнітів в Україні, - ДонОДА 01
У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших спортивних магнітів в Україні, - ДонОДА 02

У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших спортивних магнітів в Україні, - ДонОДА 03
У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших спортивних магнітів в Україні, - ДонОДА 04
У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших спортивних магнітів в Україні, - ДонОДА 05
У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших спортивних магнітів в Україні, - ДонОДА 06

У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших спортивних магнітів в Україні, - ДонОДА 07
У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших спортивних магнітів в Україні, - ДонОДА 08
У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших спортивних магнітів в Україні, - ДонОДА 09
У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших спортивних магнітів в Україні, - ДонОДА 10

У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших спортивних магнітів в Україні, - ДонОДА 11

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив розподіл субвенції на розвиток спортивної інфраструктури між місцевими бюджетами. 11 спортивних комплексів за програмою президента "25 спортивних магнітів" будуть профінансовані цього року.

Маріуполь (3268) реконструкція (336) Велике будівництво (743)
Топ коментарі
+10
Деньги дают в бюджет граждане
А "будуе" президент???
показати весь коментар
27.07.2021 20:50 Відповісти
+5
Главное, не забыть ярлык прилепить "Велике будивництво"
Вроде это на личные деньги президента и зеленных, а не за счет налогоплательщиков.
показати весь коментар
27.07.2021 20:49 Відповісти
+4
бассей - это бассейн, магнит - это магнит, зебил - это зебил.
бассейн != магнит.
показати весь коментар
27.07.2021 21:04 Відповісти
А якого милого в рамках ************** програми ніде не відкривають циркові арени, а суцільні спортивні об'єкти. Це ж скільки площадок для виступів шапіто було б, ще ті "магніти")
показати весь коментар
27.07.2021 20:49 Відповісти
цирки здоров'я не дають, а спортивні заклади дають
показати весь коментар
27.07.2021 21:21 Відповісти
Юзік може заперечити)
показати весь коментар
27.07.2021 22:34 Відповісти
Главное, не забыть ярлык прилепить "Велике будивництво"
Вроде это на личные деньги президента и зеленных, а не за счет налогоплательщиков.
показати весь коментар
27.07.2021 20:49 Відповісти
Всі гроші з показу "сватів" українською мовою підуть на будівництво)
показати весь коментар
27.07.2021 20:51 Відповісти
Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» - от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит:
«Откуда? - мы пахали!»
показати весь коментар
28.07.2021 06:22 Відповісти
Деньги дают в бюджет граждане
А "будуе" президент???
показати весь коментар
27.07.2021 20:50 Відповісти
Магнит сбора бабла с яжматерей, не?
показати весь коментар
27.07.2021 20:54 Відповісти
домагнитились, что Украина до сих пор золотую медаль на Олимпийский играх в Токио не завоевала. А сборная РФ наоборот завоевала намного больше медалей. Сколько можно мучать спорт и Украину?
показати весь коментар
27.07.2021 20:55 Відповісти
Я не бачив на Олімпіаді в Токіо збірну рф.Сірожа,з'їж пірожене.
показати весь коментар
27.07.2021 21:40 Відповісти
ты не бачил, а они есть
показати весь коментар
27.07.2021 21:41 Відповісти
Канєшна-канєшна.Суслікі - оні такіє.
показати весь коментар
27.07.2021 21:45 Відповісти
А потім у обеззброєну Україну прийдуть зелені мокші і розх..ть це магніт...
показати весь коментар
27.07.2021 20:58 Відповісти
страна контрастов, пиар президента и бедность людей, вчера как раз смотрел, как роддомы закрываются в небольших городах, нечем финансировать, людям рожать надо ехать за десятки км
показати весь коментар
27.07.2021 21:02 Відповісти
Какой нах "туристический магнит", если Мариуполь семь лет живет под угрозой КАЦАПСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ?!!
показати весь коментар
27.07.2021 21:02 Відповісти
бассей - это бассейн, магнит - это магнит, зебил - это зебил.
бассейн != магнит.
показати весь коментар
27.07.2021 21:04 Відповісти
Адженди,кластєри,синєргії,магніти.Хто-небудь,заберіть у ідіотів словник слів іншомовного походження.
показати весь коментар
27.07.2021 21:43 Відповісти
Действительно, дуракам нравится козырять новомодным выражениями и словами иностранного происхождения. И чем больше зе-политики употребляет все эти "адженды" и "кейсы", тем очевиднее их низкий уровень развития.
показати весь коментар
28.07.2021 00:59 Відповісти
_От вы у реке плаваете, да? Или у море. А куды по-вашему ходют в тувалет все рыбы и силётки, утки и дельфины и всё такое?
показати весь коментар
27.07.2021 21:55 Відповісти
Реконструируют бассейн, который как два пальца разнесут артой........
Ведь бубочка и ко них-я не делает ......
показати весь коментар
27.07.2021 22:02 Відповісти
 
 