УКР
23 457 50

"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Деолігархізація від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Наркотики... наркотики... Які наркотики?

Також читайте: Затримання "слуги народу" Брагара: поліцейським, які зупинили нардепа оголосили догану, а їхнього начальника - понизили в посаді

Деолігархізація від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Виконано!

Деолігархізація від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Чудовий проєкт!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель допоможе Ахметову валити деолігархізацію

Деолігархізація від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Пошуки тривають...

Деолігархізація від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Ласкаво просимо!

Деолігархізація від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Велике будівництво

Деолігархізація від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Без слів

Деолігархізація від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Дочекалися...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Ахметов Рінат Зеленський Володимир Коломойський Ігор путін володимир фотожаба Мендель Юлія Брагар Євген
+70
Японобандерівці .! .
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 347 .
28.07.2021 08:31 Відповісти
+63
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1663
28.07.2021 07:54 Відповісти
+44
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3434
28.07.2021 07:53 Відповісти
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7926
28.07.2021 07:48 Відповісти
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1434
28.07.2021 11:02 Відповісти
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8973
28.07.2021 07:49 Відповісти
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7962
28.07.2021 11:08 Відповісти
дебелятко https://censor.net/ru/user/490597, знов тебе подоляк випустив на "прокорм"?
а чого таки методички тупі підсунув - зебіли тільки на ідіотизм ведуться, так?
28.07.2021 11:23 Відповісти
Як воно гівно з рук подоляка?
28.07.2021 11:44 Відповісти
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9133
28.07.2021 07:51 Відповісти
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6544
28.07.2021 08:36 Відповісти
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3434
28.07.2021 07:53 Відповісти
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3308
28.07.2021 08:37 Відповісти
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 539
28.07.2021 11:09 Відповісти
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6891
28.07.2021 11:16 Відповісти
"еволюція" зебілів - від гопників антимайдану до "ЗЕ-активістів"
28.07.2021 11:24 Відповісти
Одна риса вас єднає кацапорилі зебіли, завжди присутня тема дупи))
28.07.2021 11:47 Відповісти
Між Зе і порохом в головному різниця незначна. Фракції обох проголосували за аферу - дерибан Української землі. І вакарчукові туди ж.
28.07.2021 22:07 Відповісти
Точніше, різниці немає зовсім.
28.07.2021 22:31 Відповісти
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1663
28.07.2021 07:54 Відповісти
Браво браво 👏
29.07.2021 07:55 Відповісти
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1997"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5506

...................
28.07.2021 08:24 Відповісти
Вообще то я подумал, что это "первая леди"
28.07.2021 09:29 Відповісти
Юля, перелогинься!
28.07.2021 09:37 Відповісти
28.07.2021 09:35 Відповісти
Здається, після такого президента ми припинимо любити гумор.
28.07.2021 08:27 Відповісти
гумор - навряд (бо без нього буде важко відновлювати країну, розгрібати завали і лікувати зомбованих ) а от сарказм...може стане менш їдучий ))) хоча....))))
28.07.2021 08:32 Відповісти
Та хо її буде відновлювати ? 73 зебілів ? Оті сметуни, які тут гамселили свої груди - виженемо якщо почне творити безчинства. І де вони ??
Вони скажуть, що щиро вірили, а ЗЕ їх надурив. Він винний.
28.07.2021 08:49 Відповісти
так не тврить безчинста ж. а то що ниють порохняві- дає насолоду)) насолодджуємся вашим ниттям. мені не гірше стало. а на вас- класти
28.07.2021 11:18 Відповісти
Між Зе і Порохом в головному різниця незначна. Фракції обох проголосували за аферу - дерибан Української землі. І вакарчукові туди ж.
28.07.2021 22:10 Відповісти
ви? усі 13% ? та класти на таких ))
28.07.2021 11:16 Відповісти
Та який у скоморохів гумор? Мудями бряцати по роялю, то не гумор, то ніце зубоскальство для ндоумків.
28.07.2021 16:41 Відповісти
Японобандерівці .! .
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 347 .
28.07.2021 08:31 Відповісти
сегодня 1033 годовщина крещения украины
28.07.2021 08:49 Відповісти
По идее на Расее в это день тоже должен быть праздник, но с другим названием типа "Выход из болот в люди", первое вставание с колен"....
28.07.2021 09:33 Відповісти
цапи вийшли з болота років на 600 пізніше
28.07.2021 10:29 Відповісти
Треба усвідомлювати що Русь і є Ураїна. А те, що петро1 обізвав расєя, є московія.
28.07.2021 16:44 Відповісти
паРаша, московия, московский улус, нынче расска *********- это выкидыш и продолжение Орды. То, что ее правители(все они до романовых были фактически чингизидами) примазывались к Рюрику, а сумасшедшая получурка ванька грознай так и вообще бредил, что он в родстве с римскими императорами, не отменяет сего 100 %- ного факта.

паРаша- это таки анти-Русь со времени первого прото-кацапа андрейки богомерзкого, начавшего антируський проект в сраном залесье, за 80 лет до монголов сжегшего и ограбившего Киев, вывезшего главную икону Руси, и по сей день находящуюся нв паРаше, там вообще много чего сворованного у Украины-Руси.

"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9326

"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3379
28.07.2021 22:30 Відповісти
Точно как наши зеленые недороблы
"вырвано из контекста"
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3796
28.07.2021 09:21 Відповісти
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9022
28.07.2021 09:36 Відповісти
Було б смішно, аби замість зайців були віслюк з ярмарковою свинею.
28.07.2021 16:47 Відповісти
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6997
28.07.2021 10:05 Відповісти
👏👏👏👏👏
29.07.2021 07:53 Відповісти
недосягаемые уровень тончайшего юмора.
28.07.2021 16:16 Відповісти
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2818
29.07.2021 14:34 Відповісти
 
 