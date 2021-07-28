23 457 50
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Наркотики... наркотики... Які наркотики?
Виконано!
Чудовий проєкт!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель допоможе Ахметову валити деолігархізацію
Пошуки тривають...
Ласкаво просимо!
Велике будівництво
Без слів
Дочекалися...
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+70 Maksim Perepelitca
показати весь коментар28.07.2021 08:31 Відповісти Посилання
+63 4 Повістки
показати весь коментар28.07.2021 07:54 Відповісти Посилання
+44 4 Повістки
показати весь коментар28.07.2021 07:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а чого таки методички тупі підсунув - зебіли тільки на ідіотизм ведуться, так?
...................
Вони скажуть, що щиро вірили, а ЗЕ їх надурив. Він винний.
.
паРаша- это таки анти-Русь со времени первого прото-кацапа андрейки богомерзкого, начавшего антируський проект в сраном залесье, за 80 лет до монголов сжегшего и ограбившего Киев, вывезшего главную икону Руси, и по сей день находящуюся нв паРаше, там вообще много чего сворованного у Украины-Руси.
"вырвано из контекста"