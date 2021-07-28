УКР
Дві групи підлітків влаштували масову бійку зі стріляниною в центрі Миколаєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві між двома компаніями підлітків сталася масова бійка під час якої хтось дістав зброю і відкрив стрілянину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Novosti-N.

Як пише видання, ввечері у вівторок, 27 липня, на телефон "102" в Миколаєві надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в районі перетину вулиць Спаської та Соборної (Радянської) відбувається масова бійка, чути постріли.

На місце події було негайно направлено кілька нарядів патрульної поліції. Поліцейські виявили в зазначеному районі близько десятка підлітків віком приблизно від 14 до 16 років. Пояснювати щось патрульним вони категорично відмовлялися. Одного з підлітків оглянула бригада прибулої за викликом "швидкої допомоги" - у нього було незначне поранення, однак медична допомога йому не знадобилася.

Дві групи підлітків влаштували масову бійку зі стріляниною в центрі Миколаєва 01

Патрульним все ж вдалося з'ясувати, що конфлікт між двома групами неповнолітніх почався в Каштановому сквері. Словесне протистояння швидко переросло у фізичне. Обидві конфліктуючі сторони перейшли в більш затишне місце, за кіосками на вул. Спаській. У процесі бійки один з її учасників дістав пістолет і вистрілив (одні очевидці стверджують, що постріл був один, інші - що кілька).

Також дивіться: Бійка зі стріляниною сталася в Києві, є поранений, - ЗМІ. ВIДЕО

Хто саме стріляв і з якої зброї поліцейським поки з'ясувати не вдалося. З огляду на поранення потерпілого, найімовірніше, це був звичайний пневматичний пістолет.

Дві групи підлітків влаштували масову бійку зі стріляниною в центрі Миколаєва 02

Нині поліція з'ясовує всі обставини інциденту на місці події.

Дві групи підлітків влаштували масову бійку зі стріляниною в центрі Миколаєва 03
Дві групи підлітків влаштували масову бійку зі стріляниною в центрі Миколаєва 04
Фото: Novosti-N

+37
Таких треба забирати на строкову службу в армію. І ганяти зранку до ночі, щоб дурь вивітрилась.
28.07.2021 08:42 Відповісти
+20
Того, который стрелял, нужно забирать в другое место.
28.07.2021 08:45 Відповісти
+20
Как при совке, пусть у отцов-командиров голова болит? А возмущенные родители будут всем рассказывать как над их чадами там издеваются? Исправительные работы в этом же сквере с лопатой и граблями в руках, будут наглядным примером жителям Николаева показывать как надо себя вести в общественном месте.
28.07.2021 08:50 Відповісти
Потрібно дозволити вогнепальну зброю, щоб не було ніяких бійок. Пішли за кіоски постріляли один одного і все, наступні 50 років Миколаїв буде спати спокійно!
показати весь коментар
28.07.2021 18:59 Відповісти
Почему две группы подростков не могут устроить массовое обсуждение книги
по философии на английском языке в центре Николаева?
показати весь коментар
29.07.2021 08:57 Відповісти
А що робить ? Людину виховують батьки. А громадянина - держава.
показати весь коментар
28.07.2021 08:50 Відповісти
Исправительные работы на пользу обществу.
показати весь коментар
28.07.2021 08:54 Відповісти
Виправні роботи, скажімо місяць, теж можуть допомогти.
Доволі розповсюджена практика в штатах.
Ще і поприбирають територію.
показати весь коментар
28.07.2021 08:51 Відповісти
ну да, болит говлова - почитай как литовец расстрелял "дедов" в поезда - у ко.мандира тоже головка болела шо в его части происходит?
любой норм. мужик такое сделает если у ко.мандира болит не голова а фуражка.
показати весь коментар
28.07.2021 08:55 Відповісти
Причем тут рабсия. У нас народ продвинутый, чуть что видео выкладывают, даже когда дневальный 3 смены служебные обязанности по уборке туалета выполняет. В Верховной Раде в Министра Обороны лабутенами кидаются.
показати весь коментар
28.07.2021 09:01 Відповісти
Ты еврей?
я случай привел из совка - много ли там видео было?

хотя вы за сейчас говорите - ну так и тут много новостей было - и застрелили, и говном кормят, и убежал солдат, а потом посадили

в принципе да, не за совок шла мова - извиняюсь, просто ненавижу совок как и Сенатор(он на процедурах во второй палате )
показати весь коментар
28.07.2021 09:10 Відповісти
Совковое мышление, что тюрьма, что армия, одинаково и обе почему-то должны воспитывать драчунов. А вот если бы родителей оштрафовать на полугодичную зарплату, глядишь бы и занялись воспитанием детишек, а не только их деланием
показати весь коментар
28.07.2021 10:55 Відповісти
Та ні, стовбури їм краще не доручати. Бо потім буде новина, як солдати при першому ж конфлікті вхопилися за гармати і перуть одне одного з особи землі ))
показати весь коментар
28.07.2021 09:03 Відповісти
За Марс, за Имвператора, за Обезьянничество(Планета обезьян - Высадка вна Марс)
показати весь коментар
28.07.2021 10:05 Відповісти
Краще на передок, хай там свою сміливість доводять. Хоча...таким імбіцилам зброю давати не можна, вони один одного перестріляють
показати весь коментар
28.07.2021 09:18 Відповісти


На передовій вистачає роботи, з якою успішно впораються імбецили. Наприклад, копати траншею звідсіля й до обіду (хто служив строкову, зрозуміє).
показати весь коментар
28.07.2021 18:11 Відповісти
Ага, як же ж! Хутко мамаші набіжать з криками "ані_же_дєті"!
показати весь коментар
28.07.2021 13:11 Відповісти
Анижедети !
показати весь коментар
28.07.2021 08:44 Відповісти
В Кореї дітям з початкової школи викладають культуру та етику, як поводитись в суспільстві, говорять по повагу, про політичну структуру і історичні передумови.
В них злочинність практично нульова. Будь який випадок рік обговорюють у ЗМІ !
А тут банди неповнолітніх це вже дрібні шалості. Народ обидлився, забув що живе не зграєю, а у суспільстві. ЖАХ.
показати весь коментар
28.07.2021 08:45 Відповісти
так и есть висловлювання - человек это та же обезьяна, с налетом цивилизованности(очень тонким(вспомни совок))
показати весь коментар
28.07.2021 08:52 Відповісти
Тут вже залежить від внутр. культури батьків впершу чергу
показати весь коментар
28.07.2021 08:53 Відповісти
в районе пересечения улиц Спасской и Соборной (Советской) Источник: https://censor.net/ru/p3279519\\\\\\\\\\\

спорили кто более святой - тов Петр-раевик, или тов. Жуков-гноевик?
победили обе стороны, разошлись мирно как и любое быдло - и пошли бухать, а какой-то терпила вызвал "монастырских" псов Авакова и теперь нужно будет показывать урологу язык и даже палец.
не знаю, но что за дела - хорошо шо никто не погиб(жаль) и все разбежаться пытались
показати весь коментар
28.07.2021 08:51 Відповісти
@@и все разбежаться пытались@@
Так це добре , біг взагалі корисний для здоров,я ,і може як раз хтось з цих бігунів майбутній олімпієць (?) або параолімпієць )
показати весь коментар
28.07.2021 08:59 Відповісти
мені подобається ваш гумор, до речі, зара найду відео як там в Британії - вам сподобається - на вулиці бидло мочиться через собачок
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=496756
ledve znaishoW
показати весь коментар
28.07.2021 09:05 Відповісти
Данке!) Навіть боюся подумати за кого вони голосували )
показати весь коментар
28.07.2021 09:10 Відповісти
Але то що бокс прийшов у світ з Англіі то 100 відсотків )
показати весь коментар
28.07.2021 09:11 Відповісти
не ходив на 3 кр. виборів, та не піду.
бокс ше в Греції був - переможцем був може не боксу, а Ігор(від слова гра, а не ви) платон і ще пара мислунів.
панкратіон був то п.ятиборство вкл. бокс.
в Римі добре знали толк в боксі.
а то шо з англії прийшов - то скажи то будь-якому ірландцю, навіть не Макгрегору.
Гриценко, це ви?
показати весь коментар
28.07.2021 09:16 Відповісти
Ні… ірландцям не скажу , нунах..)
показати весь коментар
28.07.2021 09:20 Відповісти
ясно діло, вони по одному не ходять
хочу пару днів вже пошукати - шо дають біженцем в ЄС - пише шо в ******** мусора беруть за перехід кордону десятки тисяч - ну х.з., як треба ненавидіти свою там сирію-афроністан шоб пертись за статусом бігуна і з правом шо вібфутб*лять.
до речі, я супер ролик там на сайті "видів" про Меркель та біженців - може просто ти бачив бо шукати впадлу?
типу мочать мужиків, а Меркель до мочаємих - шо ви обіжаєте мус...ман, а ті оборот = геї, Меркель кричить - а шо ви обіжаєте меншинства, а потім "вплоть" до спаси Яхве, наслідників Мойсея(я не антиараб і т.д.)
показати весь коментар
28.07.2021 09:39 Відповісти
знайшов, ти просто перевір крісло шоп чось не вийшло.. блін, я мля як по нашому подразумєваю? - вроді на біду, українець, але не знаю замінника...
ну вот якшо не бачив
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=496767
на місці Меркель я б задумався про рецепти сухарів і як варити Ролтон жилєткою...
показати весь коментар
28.07.2021 09:45 Відповісти
Всьо чОтко ! А Меркель реально накосячила з цими чортами.., та й з ********* теж… Уилкам то Джермани курва..
показати весь коментар
28.07.2021 10:36 Відповісти
Хоча з ********* не вона … суспільство тут такє.. *********
показати весь коментар
28.07.2021 10:36 Відповісти
Очевидцы слышали выстрелы из пневмата. Громкий пневмат, однако
показати весь коментар
28.07.2021 08:54 Відповісти
красные напали на белых,а победил коричневый.
показати весь коментар
28.07.2021 08:56 Відповісти
ну да отбегал в кусты поср.ть, а вернувшись - застрелил победителя, правда штаны стали не естественного цвета(бумагу дома забыл)
показати весь коментар
28.07.2021 09:18 Відповісти
Был на днях в Николаеве стремный городишко, вот рядом Херсон и Одесса тоже сепарские и жлобские но живые яркие города, достаточно современные. Николаев же по духу ближе к Восточной Украине. Рядом с жд вокзалом нет ни одного места, ни одного! где ты можешь зайти, посидеть и выпить нормальный кофе. Время немного остановилось в этом городишке.
показати весь коментар
28.07.2021 09:00 Відповісти
зря вы так негативно о моем городе: в последнее время, когда мером Николаева стал кандидат от партии Самопомiч- Александр Сенкевич (бывший ITшник), Николаев уже трудно назвать сепарским!
показати весь коментар
28.07.2021 13:03 Відповісти
Извините, возможно я давно не видел центр города. Но то что в районе жд вокзала отсутствует инфраструктура это правда. Там ничего нет кроме Таврия В, что странно для города в 500 тысяч с крупными действующими предприятиями. В кафе некому ходить получается ) и реклама херсонской Фабрики висит, потому что в большом городе нет современных ТРЦ. Странно после 300 тысячного Херсона это наблюдать
показати весь коментар
28.07.2021 13:43 Відповісти
А патрульні вибачились перед ціми уродами? бо в нас деякі групи людей і горе політики намагаються зробити з патрульних,да і всіх громадянан.таких собі болванчиків. Підходь да порушника з вибаченням і строєвим кроком. Поліція повинна бути жорстка --тоді буде повага і порядок. В США ,всі були б мордою в асвальт,а в Німетчині навіть за ОДНЕ образливе слово до поліції--отримаєш великий штраф,і не важливо хто
показати весь коментар
28.07.2021 09:02 Відповісти
Не нашій бидлополіції надавать таку владу.В США І Німетчині поліція людей захищає а не катує,гвалтує і кришує злочинців тому там поліція має повагу і владу. А у нас не поліція а поліцаї.
показати весь коментар
28.07.2021 09:30 Відповісти
Полицаи? да их контролировали - че за стереотипы то?
вам походу лет 41. ?
показати весь коментар
28.07.2021 10:07 Відповісти
Мене не хвилює хто кого контролює.Маємо факти катувань,гвалтувань,кришувань наркоти і злочинності взагалі.Тож повагу заслуговують а не призначають законом.Коли до поваги примушують то це утиск прав.
показати весь коментар
28.07.2021 10:16 Відповісти
я за то шо полицаями мусорню "обзывать" - это как напр. крестожопцев - "защитниками"
и да - не обзывать тогда получается, это как меня "обозвать" Эйнштейном. горжусь чо
показати весь коментар
28.07.2021 10:24 Відповісти
А там є якісь інші? Від того що їх назвали поліція нічого не змінилося бо нема різниці між Врадієвкою і Кривим Озером. до і після так званої реформи. Все одно лишились мусорами.
показати весь коментар
28.07.2021 11:53 Відповісти
А ти що думаєш не дожити.до 41.
показати весь коментар
28.07.2021 11:08 Відповісти
Они и действуют жестко, только с теми кто намного слабее их и теми кто насмотрелся сериалов про полицию в США и Германии. И Вы это почувствуете когда хоть раз с ними пересечетесь... И перед тем как сравнивать США, Германию и Украину, поинтересуйтесь по каким законам работает полиция там и у нас. Наши полицаи работают по законам милиции СССР, где слово милиция изменили на полиция. А еще поинтересуйтесь сколько полицейских понесли наказание за свои проступки и какие. За убийство на пешеходном переходе они получают выговор, а Вы хотите им еще власть дать... Для того что бы дать им власть, полиция должна нести ответственность за свои поступки, у нас этого не было и нет.
показати весь коментар
28.07.2021 09:53 Відповісти
ну ролик есть - чувак с МП-45 гуляет по улицам - полицейские чет там говорят, уточняют и ничего бо по закону мона.
а тут могут, Аваков знает шо могут.
показати весь коментар
28.07.2021 10:09 Відповісти
тригада и грумер не дает покоя,вроде и не крутят нигде, и мир изменился, и технологии и тд. , а малолетним упоротым все неймется на нары.
показати весь коментар
28.07.2021 09:08 Відповісти
Сейчас такие подростки жестокие и агрессивные, что мамонта до смерти забуцают без копьев
показати весь коментар
28.07.2021 09:12 Відповісти
Ну так в Николаеве 90% проголосовало за жопоблок и слугу бабушки. Мозгов у людей нет совсем. А эти малолетки походу банда Глово против Ракеты
показати весь коментар
28.07.2021 09:26 Відповісти
А хто і коли у Криму на Донбасі,в тому ж Миколаєві,Одесі,Херсоні втілював у життя українське і повагу до України? А руський українець це як негр блондин або жид колгоспник.
показати весь коментар
28.07.2021 09:36 Відповісти
Шо за шум а драки нет?
показати весь коментар
28.07.2021 09:41 Відповісти
были бы все со стволиками-драки однозначно, удалось бы избежать!!!
показати весь коментар
28.07.2021 10:46 Відповісти
Видео конечно картину прояснило.
показати весь коментар
28.07.2021 10:59 Відповісти
Скільки дитину не виховуй, а вона схожа на батьків.
показати весь коментар
28.07.2021 11:04 Відповісти
видно підтримували вибір своїх батьків: захищали 95 квартал та честь Зеленського
показати весь коментар
28.07.2021 11:54 Відповісти
чтобы с ребенком не случилось беды, вовремя дайте ребенку пи.... люлей кароче
показати весь коментар
28.07.2021 18:28 Відповісти
Биколаїв такий Биколаїв...
показати весь коментар
28.07.2021 21:59 Відповісти
Вот результаты системной работы шшидобольшевиков по оскотиниванию и дебилизации.
Драки, пиво, футбол - вот и весь кругозор, энергия жизни уходит в унитаз.
показати весь коментар
29.07.2021 08:59 Відповісти
 
 