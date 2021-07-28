Дві групи підлітків влаштували масову бійку зі стріляниною в центрі Миколаєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Миколаєві між двома компаніями підлітків сталася масова бійка під час якої хтось дістав зброю і відкрив стрілянину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Novosti-N.
Як пише видання, ввечері у вівторок, 27 липня, на телефон "102" в Миколаєві надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в районі перетину вулиць Спаської та Соборної (Радянської) відбувається масова бійка, чути постріли.
На місце події було негайно направлено кілька нарядів патрульної поліції. Поліцейські виявили в зазначеному районі близько десятка підлітків віком приблизно від 14 до 16 років. Пояснювати щось патрульним вони категорично відмовлялися. Одного з підлітків оглянула бригада прибулої за викликом "швидкої допомоги" - у нього було незначне поранення, однак медична допомога йому не знадобилася.
Патрульним все ж вдалося з'ясувати, що конфлікт між двома групами неповнолітніх почався в Каштановому сквері. Словесне протистояння швидко переросло у фізичне. Обидві конфліктуючі сторони перейшли в більш затишне місце, за кіосками на вул. Спаській. У процесі бійки один з її учасників дістав пістолет і вистрілив (одні очевидці стверджують, що постріл був один, інші - що кілька).
Хто саме стріляв і з якої зброї поліцейським поки з'ясувати не вдалося. З огляду на поранення потерпілого, найімовірніше, це був звичайний пневматичний пістолет.
Нині поліція з'ясовує всі обставини інциденту на місці події.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
по философии на английском языке в центре Николаева?
Доволі розповсюджена практика в штатах.
Ще і поприбирають територію.
любой норм. мужик такое сделает если у ко.мандира болит не голова а фуражка.
я случай привел из совка - много ли там видео было?
хотя вы за сейчас говорите - ну так и тут много новостей было - и застрелили, и говном кормят, и убежал солдат, а потом посадили
в принципе да, не за совок шла мова - извиняюсь, просто ненавижу совок как и Сенатор(он на процедурах во второй палате )
На передовій вистачає роботи, з якою успішно впораються імбецили. Наприклад, копати траншею звідсіля й до обіду (хто служив строкову, зрозуміє).
В них злочинність практично нульова. Будь який випадок рік обговорюють у ЗМІ !
А тут банди неповнолітніх це вже дрібні шалості. Народ обидлився, забув що живе не зграєю, а у суспільстві. ЖАХ.
спорили кто более святой - тов Петр-раевик, или тов. Жуков-гноевик?
победили обе стороны, разошлись мирно как и любое быдло - и пошли бухать, а какой-то терпила вызвал "монастырских" псов Авакова и теперь нужно будет показывать урологу язык и даже палец.
не знаю, но что за дела - хорошо шо никто не погиб(жаль) и все разбежаться пытались
Так це добре , біг взагалі корисний для здоров,я ,і може як раз хтось з цих бігунів майбутній олімпієць (?) або параолімпієць )
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=496756
ledve znaishoW
бокс ше в Греції був - переможцем був може не боксу, а Ігор(від слова гра, а не ви) платон і ще пара мислунів.
панкратіон був то п.ятиборство вкл. бокс.
в Римі добре знали толк в боксі.
а то шо з англії прийшов - то скажи то будь-якому ірландцю, навіть не Макгрегору.
Гриценко, це ви?
хочу пару днів вже пошукати - шо дають біженцем в ЄС - пише шо в ******** мусора беруть за перехід кордону десятки тисяч - ну х.з., як треба ненавидіти свою там сирію-афроністан шоб пертись за статусом бігуна і з правом шо вібфутб*лять.
до речі, я супер ролик там на сайті "видів" про Меркель та біженців - може просто ти бачив бо шукати впадлу?
типу мочать мужиків, а Меркель до мочаємих - шо ви обіжаєте мус...ман, а ті оборот = геї, Меркель кричить - а шо ви обіжаєте меншинства, а потім "вплоть" до спаси Яхве, наслідників Мойсея(я не антиараб і т.д.)
ну вот якшо не бачив
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=496767
на місці Меркель я б задумався про рецепти сухарів і як варити Ролтон жилєткою...
вам походу лет 41. ?
и да - не обзывать тогда получается, это как меня "обозвать" Эйнштейном. горжусь чо
реформи.Все одно лишились мусорами.
а тут могут, Аваков знает шо могут.
Драки, пиво, футбол - вот и весь кругозор, энергия жизни уходит в унитаз.