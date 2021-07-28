Дві групи підлітків влаштували масову бійку зі стріляниною в центрі Миколаєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві між двома компаніями підлітків сталася масова бійка під час якої хтось дістав зброю і відкрив стрілянину.

Як пише видання, ввечері у вівторок, 27 липня, на телефон "102" в Миколаєві надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в районі перетину вулиць Спаської та Соборної (Радянської) відбувається масова бійка, чути постріли.

На місце події було негайно направлено кілька нарядів патрульної поліції. Поліцейські виявили в зазначеному районі близько десятка підлітків віком приблизно від 14 до 16 років. Пояснювати щось патрульним вони категорично відмовлялися. Одного з підлітків оглянула бригада прибулої за викликом "швидкої допомоги" - у нього було незначне поранення, однак медична допомога йому не знадобилася.

Патрульним все ж вдалося з'ясувати, що конфлікт між двома групами неповнолітніх почався в Каштановому сквері. Словесне протистояння швидко переросло у фізичне. Обидві конфліктуючі сторони перейшли в більш затишне місце, за кіосками на вул. Спаській. У процесі бійки один з її учасників дістав пістолет і вистрілив (одні очевидці стверджують, що постріл був один, інші - що кілька).

Хто саме стріляв і з якої зброї поліцейським поки з'ясувати не вдалося. З огляду на поранення потерпілого, найімовірніше, це був звичайний пневматичний пістолет.

