24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемир'я не існує і не існувало. ФОТОрепортаж

24-та ОМБр ім. короля Данила показала наслідки вчорашнього обстрілу з боку російських окупантів зі 120-мм мінометів у районі Золотого-4.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"Першу річницю перемир'я бойовики вирішили "відсвяткувати" в дуже своєрідний спосіб. Сьогодні (27 липня. - Ред.) із самого ранку вони випустили близько 7 десятків осколково-фугасних мін зі 120 міліметрового міномету в район населеного пункту Золоте-4. Це яскравий приклад того, що для терористів жодного перемир'я не існує і не існувало", - йдеться в повідомленні бригади.

Також читайте: Ворог за добу 4 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети та РПГ. Бойових втрат немає

















