24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемир'я не існує і не існувало. ФОТОрепортаж
24-та ОМБр ім. короля Данила показала наслідки вчорашнього обстрілу з боку російських окупантів зі 120-мм мінометів у районі Золотого-4.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.
"Першу річницю перемир'я бойовики вирішили "відсвяткувати" в дуже своєрідний спосіб. Сьогодні (27 липня. - Ред.) із самого ранку вони випустили близько 7 десятків осколково-фугасних мін зі 120 міліметрового міномету в район населеного пункту Золоте-4. Це яскравий приклад того, що для терористів жодного перемир'я не існує і не існувало", - йдеться в повідомленні бригади.
тобто 43річний карапуз впевнено йде до своєї особИстої мети, хоча лисіючу вже голівку досі не тримає..
спасібА 73%лохторату за відсутність Головнокомандувача та наявність нових лІц-дебілів серед Иліти