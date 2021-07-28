УКР
24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемир'я не існує і не існувало. ФОТОрепортаж

24-та ОМБр ім. короля Данила показала наслідки вчорашнього обстрілу з боку російських окупантів зі 120-мм мінометів у районі Золотого-4.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"Першу річницю перемир'я бойовики вирішили "відсвяткувати" в дуже своєрідний спосіб. Сьогодні (27 липня. - Ред.) із самого ранку вони випустили близько 7 десятків осколково-фугасних мін зі 120 міліметрового міномету в район населеного пункту Золоте-4. Це яскравий приклад того, що для терористів жодного перемир'я не існує і не існувало", - йдеться в повідомленні бригади.

24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемиря не існує і не існувало 01
24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемиря не існує і не існувало 02
24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемиря не існує і не існувало 03
24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемиря не існує і не існувало 04
24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемиря не існує і не існувало 05
24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемиря не існує і не існувало 06
24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемиря не існує і не існувало 07
24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемиря не існує і не існувало 08
24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемиря не існує і не існувало 09

Топ коментарі
+37
Перемирие существует только в тупой башке осла...и более нигде..
показати весь коментар
28.07.2021 09:15 Відповісти
+36
Зато перемирие существует для дурака клована и его папочки д'ерьмака
показати весь коментар
28.07.2021 09:15 Відповісти
+25
а де ж гівнокомандувач? нові штрафи для бійців видумує? аж зник з ефіру біднесенький
показати весь коментар
28.07.2021 09:16 Відповісти
Зато перемирие существует для дурака клована и его папочки д'ерьмака
показати весь коментар
28.07.2021 09:15 Відповісти
папочка там Коломойский . а Ермак это гувернантка приставленная в Вовану что бы не баловался
показати весь коментар
28.07.2021 09:27 Відповісти
Только гувернатка кремлевская, а не папочкина. Папочкп запроданець оказался
показати весь коментар
28.07.2021 09:33 Відповісти
Перемирие существует только в тупой башке осла...и более нигде..
показати весь коментар
28.07.2021 09:15 Відповісти
а де ж гівнокомандувач? нові штрафи для бійців видумує? аж зник з ефіру біднесенький
показати весь коментар
28.07.2021 09:16 Відповісти
Ищут пожарные, ищет милиция...
показати весь коментар
28.07.2021 10:22 Відповісти
Бубочка говорит-шо есть, перемирие. Его надо слушацца, нам же говорили шо он-"молодые лица".
показати весь коментар
28.07.2021 09:17 Відповісти
Не вміють вони в очко зазирати ,тому і не бачат!!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 09:19 Відповісти
Спитайте у Гавнокомандувача !!!Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 09:18 Відповісти
Все в отпусках, даже ТКГ. Остался один новенький в ОП, видимо с большими запасами дури. Вчера заявил что Украина готова прекратить огонь....
показати весь коментар
28.07.2021 09:23 Відповісти
с Банковой виднее есть перемирие или нет
показати весь коментар
28.07.2021 09:29 Відповісти
Особенно видно перемирие под коксом
показати весь коментар
28.07.2021 09:35 Відповісти
Смысла в этих обстрелах нет. Ну убили, ранили пару-тройку хохлов, получили ответку, пошли штаны постирали и шо, что дальше. Если они перестанут стрелять то о них все забудут? Или если на ДонбаССе все затихнет, то цивилизация займется Крымом? Это нежелательно кремлевским рашенфашистам.
показати весь коментар
28.07.2021 09:30 Відповісти
"...ну убілі пару тройку хохлов...."? Ти хто уїбень ************? Хайло захлопнув і за парєбрік, срань мацкальська.
показати весь коментар
28.07.2021 10:21 Відповісти
хаотичные выстрелы, если бы я был Путиным = подготовка, типо - ах оставьте, террористы стрелять не умеют. - а потом завез бы упр. мины и прочее и по разведанным позициям бахнул бы, а потом - Арматы пойдут
показати весь коментар
28.07.2021 09:30 Відповісти
картинка не прошла - арматка заглохла, все же помнят как ржали над этими тварями - хотели 2000 шт. этого говна дать боевикам Шойгу, но дали 5 картонных коробочек на парад позора совка, да и то как всегда обосрались
показати весь коментар
28.07.2021 09:32 Відповісти
Нет и никогда и небыло патриота зеленского. Это малороское чмо уже забыло про украинский Крым, и он с радостью договорился б с куйлом про спецстатус даунбасса по формуле штанмаера. Но проблема в том что агрессивное меньшинство и ВСУ мешают ему реализовать планы дерьмака-козака по полной капитуляции Украины. Поэтому два года он успешно продвигает деморализацию армии и разложения ее изнутри, запрещает оборонятся воинам и бить на предотвращение потерь.
показати весь коментар
28.07.2021 09:46 Відповісти
Зато зелена ******* до серпня по відпустках. КАКАЯ РАЗНИЦА ПАДАЖДЕТ
показати весь коментар
28.07.2021 09:46 Відповісти
24-та ОМБр своїм звітом портить всю репутацію Миролюбця і Миротворця за рахунок чужих життів Косоворотки Гундосовича. Всім було сказано перестати стріляти і дивитися в очі терористу і там бачити мир, щоб США і ФРН підписали документ про добудову "Північного потоку 2", а надалі і зняти санкції з Росії. А ще не просто так Косовороткою були підписані положення про формулу "Штаймайєра", яка нас зобов'язує в Конституцію внести зміни про "особливий статус даунбаса". Бачите як класно, воювали, воювали, а перемогли терористи без війни, просто одним підписом і "виконанням" ними пункту 1 "мінських" - не срріляють, тиша є? От і все, як кажуть німці енде!
показати весь коментар
28.07.2021 10:03 Відповісти
При Пороху такі батареї, що заїхали поза межі місць дислокації, знищувались на випередження.
показати весь коментар
28.07.2021 10:15 Відповісти
головне для Фюрера, отця-учОного і мами Рими та його ж ОПи, що масовані артобстріли не долітають до кривороженого сируна, а отже у порожній голові і надалі мир, а ті всі обстріли - то все войовничі порохоботи нагнітають..
тобто 43річний карапуз впевнено йде до своєї особИстої мети, хоча лисіючу вже голівку досі не тримає..
спасібА 73%лохторату за відсутність Головнокомандувача та наявність нових лІц-дебілів серед Иліти
показати весь коментар
28.07.2021 10:20 Відповісти
А давайте угадаем, кому в Украине эта информация похер В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
показати весь коментар
28.07.2021 10:45 Відповісти
А Вовочка старается другому Вольдемару кое-куда заглянуть
показати весь коментар
28.07.2021 11:36 Відповісти
Не друху, а командованию.
показати весь коментар
28.07.2021 11:50 Відповісти
А мы сколько в ответ?
показати весь коментар
28.07.2021 11:47 Відповісти
охо-хо... Не спиться препізденту, все про нарід думає: як там солдати, лікарі, вчителі, бізнесмени, фермери, діти, пенсіонери... ОХО-ХО...
показати весь коментар
28.07.2021 11:58 Відповісти
какие сепары уроды, надо какой-то центр контрпропаганды создать, что б все это знали и видели, особенно раненых гражданских...
показати весь коментар
28.07.2021 13:03 Відповісти
Тобто виходить, що так зване перемир'я, то фактично була просто маленька капітуляція. Бо дозволили ворогу укріпитись на нашій території. Звичайно менше солдатів загинуло, але коли б взагалі здалися, то ніхто б не загинув узагалі, просто усі стали б рабами РФ. Декого правда виселили б до Сибіру, декого б загеноцидили але то дрібниці. 41% - то такий же народ, як і в РФ, вони б не помітили різниці.
показати весь коментар
28.07.2021 17:14 Відповісти
 
 