Будівництво найважливішої частини шляхопроводу "ХБК-Таврійський" у Херсоні завершено, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Роботи з бетонування прогонової будови E1P на будівництві шляхопроводу "ХБК-Таврійський" завершено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА, ключовий етап будівництва комплексу мостового переходу пройдено.

Так, у ніч із 26 на 27 липня будівельники використали 955 кубометрів бетону для будівництва несучої конструкції мостової споруди.

Будівництво першої черги шляхопроводу в межах президентської програми "Велике будівництво" планують завершити до Дня Незалежності України.

"ХБК - Таврійський" є одним з найважливіших інфраструктурних об'єктів області. Його будівництво почалося ще в 2012 році, проте було зупинено.

Нагадаємо, загалом у 2021 році в Україні має бути побудовано і відремонтовано 150 мостів і штучних споруд. Про це раніше заявляв заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Також дивіться: У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших "спортивних магнітів" в Україні, - ДонОДА. ФОТОрепортаж





