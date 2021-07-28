УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8879 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 143 29

Будівництво найважливішої частини шляхопроводу "ХБК-Таврійський" у Херсоні завершено, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Роботи з бетонування прогонової будови E1P на будівництві шляхопроводу "ХБК-Таврійський" завершено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА, ключовий етап будівництва комплексу мостового переходу пройдено.

Так, у ніч із 26 на 27 липня будівельники використали 955 кубометрів бетону для будівництва несучої конструкції мостової споруди.

Будівництво першої черги шляхопроводу в межах президентської програми "Велике будівництво" планують завершити до Дня Незалежності України.

"ХБК - Таврійський" є одним з найважливіших інфраструктурних об'єктів області. Його будівництво почалося ще в 2012 році, проте було зупинено.

Нагадаємо, загалом у 2021 році в Україні має бути побудовано і відремонтовано 150 мостів і штучних споруд. Про це раніше заявляв заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Також дивіться: У Маріуполі реконструюють басейн, який стане одним із перших "спортивних магнітів" в Україні, - ДонОДА. ФОТОрепортаж

Будівництво найважливішої частини шляхопроводу ХБК-Таврійський у Херсоні завершено, - ОДА 01
Будівництво найважливішої частини шляхопроводу ХБК-Таврійський у Херсоні завершено, - ОДА 02
Будівництво найважливішої частини шляхопроводу ХБК-Таврійський у Херсоні завершено, - ОДА 03

Автор: 

дороги (3101) Херсон (3634) Велике будівництво (743)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
На эти деньги можно было два дивизиона «Нептун» в войска поставить. А когда будем готовы ответить на агрессию строить мосты!!
показати весь коментар
28.07.2021 09:29 Відповісти
+5
Так стройте. А что херсонцьІ должньІ строить в Киеве?
показати весь коментар
28.07.2021 09:38 Відповісти
+4
За деньги украденные зеленым стадом на этом путепроводе...таких путепроводов можно было штук пять построить...
показати весь коментар
28.07.2021 09:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Срала Мазала
показати весь коментар
28.07.2021 09:27 Відповісти
Цей проект мостового переходу є вкрай невдалим, бо навіть по відео кидається в очі несиметрічність двох з'їздів з моста. Один з'їзд довгий і пологий, а другий з'їзд дуже крутий і в дощ/сніг/ожоледицю там буде величезна кількість ДТП і постраждалих! Чому ж не зробили і друге плече мостового переходу таким самим пологим і безпечним, як і перше? А тому що з другої сторони впритул до мостового переходу стоїть магазин Епіцентр К який хоче перехоплювати автомобільний трафік через мостовий перехід на свою парковку!!!!!!! В мене таке враження що проектувальники мостового переходу відштовхувались не від потреб міста в мостовому переході черех залізницю, яка ділить місто на частини, а від потреб магазину Епіцентр! Думаю Зеленський має втрутитись в цю ситуацію і примусити змінити проект, продовживши друге плече мосту за Бериславське шосе, щоб мостовий перехід був безпечний для автомобілістів та пасажирів! А взагалі можна сказати що проект мостового переходу жахливий та ідіотський і взагалі не потрібний в цьому місці. В Херсоні потрібен мостовий перехід щоб з'єднати Бериславське шосе з Миколаївським шосе від жд вокзалу до кільця на Миколаївському шосе. Чому вирішили робити міст біля Епіцентру К знає тільки Зеленьский!
показати весь коментар
28.07.2021 19:40 Відповісти
А чому не Петро, чи Віктор, чи навіть інший Віктор. Яким чином Зеленський впливав на проект ? Чи яким чином епіцентр ? якщо будівництво "розпочалося" ще в 1989 року ? Правда фактично перші роботи почалися в 2012 році. Так що ви мабудь трішки запоздали.
показати весь коментар
28.07.2021 20:23 Відповісти
На эти деньги можно было два дивизиона «Нептун» в войска поставить. А когда будем готовы ответить на агрессию строить мосты!!
показати весь коментар
28.07.2021 09:29 Відповісти
Это нужный Херсону мост. Точка!
показати весь коментар
28.07.2021 09:31 Відповісти
А Киеву Подольско Воскресенский мост нужен но строим в Херсоне.
показати весь коментар
28.07.2021 09:35 Відповісти
Так стройте. А что херсонцьІ должньІ строить в Киеве?
показати весь коментар
28.07.2021 09:38 Відповісти
Даю фамилию человека, который много лет заведует хищенями на строительсве этого моста в Киеве. Это боксер полудебил и откровенный бандит из Виницы некий Продивус. Все остальное найдеие в интенете. Вот с ним и разбирайтесь
показати весь коментар
28.07.2021 09:53 Відповісти
а мне кажется фамилия Зеленский
показати весь коментар
28.07.2021 10:43 Відповісти
Напевно ліпше більше побудованих доріг і мостів, ніж особняків з високими загорожами...
показати весь коментар
28.07.2021 09:31 Відповісти
Прийдет к тебе русский братка и не спросит что строить!!!
показати весь коментар
28.07.2021 09:34 Відповісти
все дороги которые строят при ЗЕнаркомане приходят в негодность через 3 месяца
показати весь коментар
28.07.2021 10:35 Відповісти
Написано завершены, но по-моему, там только одна половина путепровода выполнена... вторая только начата.. Нет, чтобы отчитаться что мост готов - а так - пиар на недострое...
показати весь коментар
28.07.2021 09:34 Відповісти
Там еще строить и строить. Но перед говнокомандующим надо попиариться!
показати весь коментар
28.07.2021 09:36 Відповісти
Ну как выполнена - пешком можно через железку перейти, но потом и там и там по лестнице нужно лезть.

Ну и более менее готов к отсыпке насыпи только съезд в сторону города, то есть вот туда на тот же злополучный светофор с переездом, изза которого всё и начиналось
показати весь коментар
28.07.2021 10:31 Відповісти
Обычный путепровод возвели в ранг грандиозной стройки! Ну
показати весь коментар
28.07.2021 09:38 Відповісти
Ну для Херсона это огого! Там других путепроводов нету
показати весь коментар
28.07.2021 10:38 Відповісти
За деньги украденные зеленым стадом на этом путепроводе...таких путепроводов можно было штук пять построить...
показати весь коментар
28.07.2021 09:44 Відповісти
В 1978 году случилось мне в Херсоне в ДОСААФе учиться на водителя (военкомат перед армией направил). Так вот тогда мне инструктор по вождению говорил, что скоро здесь мост строить будут, потому что тогда уже были большие проблемы с ЖД переездом на ул. Паровозную. Не прошло и 43 года с тех пор....
показати весь коментар
28.07.2021 09:52 Відповісти
Будівництво найважливішої частини шляхопроводу "ХБК-Таврійський" у Херсоні завершено, - ОДА - Цензор.НЕТ 8485А вот такое построить ума и рук нету? Чи только воровать профессионалы?
показати весь коментар
28.07.2021 10:02 Відповісти
А эти кругали кому-то нафиг нужны? Как по мне - идиотизм проектировщиков.
показати весь коментар
28.07.2021 10:43 Відповісти
Идиотов бы не приглашали строить развязки в ОАЭ
показати весь коментар
28.07.2021 11:03 Відповісти
Ну так у нас и потоков таких нет. Весь Херсон наверно меньше этой развязки
показати весь коментар
28.07.2021 11:26 Відповісти
то пан є фахівцев по мосто і шляхубудуванню? Добре що додали -как по мне.
показати весь коментар
28.07.2021 19:02 Відповісти
Такой путепровод строят за несколько суток от начала до поехали машины !
показати весь коментар
28.07.2021 10:32 Відповісти
Добре. Є приклад?
показати весь коментар
28.07.2021 23:17 Відповісти
ПОРОХ вооружал армию, а ЗЕнаркоман мостики строит
показати весь коментар
28.07.2021 10:32 Відповісти
лоханками "кентавр" ?
показати весь коментар
28.07.2021 23:18 Відповісти
 
 