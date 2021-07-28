Вийшов на проїжджу частину: У Харкові швидка збила на смерть 75-річного чоловіка. ФОТОрепортаж

Автомобіль швидкої допомоги збив на смерть 75-річного чоловіка в Харкові. Він вийшов на проїжджу частину, і водій швидкої не помітив його за припаркованим на узбіччі автомобілем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

ДТП сталася 26 липня о 12:20 на проспекті Любові Малої. Водій бригади швидкої медичної допомоги, прямуючи на виклик з увімкненими світловими і звуковими сигналами, наїхав на чоловіка. 75-річного потерпілого забрала інша бригада медиків, але дорогою в лікарню він помер.

Зазначається, що чоловіка не було видно за припаркованим на узбіччі автомобілем. Коли він вийшов на проїжджу частину, то потрапив під колеса автомобіля швидкої допомоги.

За цим фактом слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

