Вийшов на проїжджу частину: У Харкові швидка збила на смерть 75-річного чоловіка. ФОТОрепортаж

Автомобіль швидкої допомоги збив на смерть 75-річного чоловіка в Харкові. Він вийшов на проїжджу частину, і водій швидкої не помітив його за припаркованим на узбіччі автомобілем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

ДТП сталася 26 липня о 12:20 на проспекті Любові Малої. Водій бригади швидкої медичної допомоги, прямуючи на виклик з увімкненими світловими і звуковими сигналами, наїхав на чоловіка. 75-річного потерпілого забрала інша бригада медиків, але дорогою в лікарню він помер.

Зазначається, що чоловіка не було видно за припаркованим на узбіччі автомобілем. Коли він вийшов на проїжджу частину, то потрапив під колеса автомобіля швидкої допомоги.

За цим фактом слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Топ коментарі
+11
Большинство перебегаюших дороги это старики. Может привыкли так, бо всю жизнь машин было мало. Причем делают это как упоротые.
28.07.2021 10:18 Відповісти
+6
Тупые пешеходы!
28.07.2021 10:12 Відповісти
+6
Дуже жаль водія швидкої. Скоріше за все виправдають, але ж крові поп'ють, ой поп'ють!
28.07.2021 10:13 Відповісти
Они его переехали, чтобы его в будущем не убил коронавирус
28.07.2021 10:12 Відповісти
Тупые пешеходы!
28.07.2021 10:12 Відповісти
Намотанные на солбы сракеры люто плюсуют твоему высеру ! ))
28.07.2021 12:01 Відповісти
Дуже жаль водія швидкої. Скоріше за все виправдають, але ж крові поп'ють, ой поп'ють!
28.07.2021 10:13 Відповісти
А чо они ждали другой экипаж, а не кинули в брычку и поехали в больницу? Считай потеряли драгоценное время...
28.07.2021 10:15 Відповісти
Тогда бы мусора впаяли водиле "оставление места происшествия".
28.07.2021 10:38 Відповісти
В таком случае, по логике, пострадавшего нельзя увозить в больницу ибо нужно подождать полицейских и правильно оформить дтп... Интересно, они первую помощь ему оказали или ждали коллег?
28.07.2021 10:44 Відповісти
Дід в рай єкспресом поїхав !
28.07.2021 10:16 Відповісти
Большинство перебегаюших дороги это старики. Может привыкли так, бо всю жизнь машин было мало. Причем делают это как упоротые.
28.07.2021 10:18 Відповісти
Да ладно. Бегают хтопопало.
28.07.2021 10:34 Відповісти
Ну в 75 лет уже вполне вероятны нюансы со старческим угнетением когнитивных функций. Все таки это не называется "упоротые".
28.07.2021 12:03 Відповісти
та не , на первом месте личинусы и яжемамки...
28.07.2021 12:29 Відповісти
Сама едет,сама давит,сама помощь подает.
28.07.2021 10:23 Відповісти
Дед дятел. Водила - водятел.
28.07.2021 10:41 Відповісти
"направляясь на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами"
Старость - не радость....
28.07.2021 10:42 Відповісти
Водія виправдати.
28.07.2021 11:02 Відповісти
Может дед глухой был, не слышал звука сирены и поперся на дорогу. Вообщем отбегался дедуля
28.07.2021 11:08 Відповісти
на світлинах видно, що людину там дуже складно не помітити. Узбіччя хто-зна де від проїзжої частини. А от швидка стоїть на смузі зустрічного руху. То як так можна кермувати автівкою???
28.07.2021 11:58 Відповісти
 
 