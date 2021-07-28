Виготовлення фальшивих посвідчень поліції, преси та COVID-сертифікатів викрито в Києві, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Столичні правоохоронці викрили підпільне виготовлення фальшивих дипломів, COVID-сертифікатів, посвідчень поліції преси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Встановлено, що група осіб у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області організувала діяльність підпільної "друкарні", де виготовляли підроблені документи. Зокрема, дипломи про вищу освіту, сертифікати, свідоцтва, атестати та додатки до них, сертифікати про вакцинування від COVID-19, довідки про негативні результати ПЛР тестів тощо.
Підроблені документи при цьому містили голографічні захисні елементи. Прийом замовлень на виготовлення та збут таких документів здійснювався в мережі "Інтернет" на популярних торговельних майданчиках.
В рамках розслідування провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки, у ході яких виявлено та вилучено значну кількість дипломів з елементами голографічного захисту, різноманітні посвідчення, у тому числі співробітників поліції та преси, мокрі печатки Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я Республіки Білорусь, сертифікати про вакцинування від COVID-19 та негативні результати ПЛР тестів, а також велику кількість зразків голограм. Крім того, вилучено 3 ноутбука із відомостями про спілкування з клієнтами, зразками дипломів, програмними засобами для виготовлення документів, 15 мобільних телефонів, на яких також виявлено листування із клієнтами, одноразові сім-картки, чорнові записи та обладнання.
Організатор цього бізнесу затриманий. Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль