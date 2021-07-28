УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8879 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 881 8

Виготовлення фальшивих посвідчень поліції, преси та COVID-сертифікатів викрито в Києві, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці викрили підпільне виготовлення фальшивих дипломів, COVID-сертифікатів, посвідчень поліції преси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що група осіб у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області організувала діяльність підпільної "друкарні", де виготовляли підроблені документи. Зокрема, дипломи про вищу освіту, сертифікати, свідоцтва, атестати та додатки до них, сертифікати про вакцинування від COVID-19, довідки про негативні результати ПЛР тестів тощо.

Підроблені документи при цьому містили голографічні захисні елементи. Прийом замовлень на виготовлення та збут таких документів здійснювався в мережі "Інтернет" на популярних торговельних майданчиках.

В рамках розслідування провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки, у ході яких виявлено та вилучено значну кількість дипломів з елементами голографічного захисту, різноманітні посвідчення, у тому числі співробітників поліції та преси, мокрі печатки Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я Республіки Білорусь, сертифікати про вакцинування від COVID-19 та негативні результати ПЛР тестів, а також велику кількість зразків голограм. Крім того, вилучено 3 ноутбука із відомостями про спілкування з клієнтами, зразками дипломів, програмними засобами для виготовлення документів, 15 мобільних телефонів, на яких також виявлено листування із клієнтами, одноразові сім-картки, чорнові записи та обладнання.

Також дивіться: Столичні турфірми організували схему з підробки ПЛР-тестів, "довідки" продавали за 1,2 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Організатор цього бізнесу затриманий. Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Виготовлення фальшивих посвідчень поліції, преси та COVID-сертифікатів викрито в Києві, - Офіс Генпрокурора 01
Виготовлення фальшивих посвідчень поліції, преси та COVID-сертифікатів викрито в Києві, - Офіс Генпрокурора 02
Виготовлення фальшивих посвідчень поліції, преси та COVID-сертифікатів викрито в Києві, - Офіс Генпрокурора 03
Виготовлення фальшивих посвідчень поліції, преси та COVID-сертифікатів викрито в Києві, - Офіс Генпрокурора 04

Автор: 

Київ (20199) підробка (451) Офіс Генпрокурора (3450)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


Производство фальшивых удостоверений полиции, прессы и COVID-сертификатов разоблачено в Киеве, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1834
показати весь коментар
28.07.2021 10:51 Відповісти
Аффтор илюха к.
показати весь коментар
28.07.2021 11:46 Відповісти
Милиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. "Нам пришлось их отпустить", - заявил доктор экономических наук сержант Иванов.
показати весь коментар
28.07.2021 11:04 Відповісти
с ним согласились и его научные руководители - кандидат наук Кива и проффесор Янукович!!!
показати весь коментар
28.07.2021 12:52 Відповісти
А этот дурачек кива зачем-то покупал себе целую "ученую комиссию", или как там они называются...
показати весь коментар
28.07.2021 11:14 Відповісти
В очах Киви відобразилася глибина жомової ями: "А, що так можна було!?"
показати весь коментар
28.07.2021 11:15 Відповісти
Киве было дешевле
показати весь коментар
28.07.2021 12:36 Відповісти
Покупатели тревожно грызут ногти
показати весь коментар
28.07.2021 12:34 Відповісти
 
 