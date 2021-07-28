Автобус із десятками паломників, які поверталися з Києва до Львова, потрапив у ДТП на Рівненщині. ФОТОрепортаж
На Рівненщині в ДТП потрапив пасажирський автобус із 56-ма паломниками, які поверталися з Києва до Львова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.
28 липня о 02:34 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі "Київ - Чоп" неподалік села Синів Гощанської ТГ Рівненського району за участю вантажного фургона Mercedes-Benz Sprinter та автобуса нерегулярних перевезень "Львів-Київ".
На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон Mercedes-Benz Sprinter.
Серед постраждалих - водій фургона. В втобусі нерегулярних перевезень "Львів-Київ", що перевозив 56 паломників та 2 водії, ніхто не постраждав. Автобус повертався зі столиці до Львова.
Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.
До надання допомоги було залучено 1 одиницю спецтехніки ДСНС та 5 рятувальників
Та шо ж такое? Паломничество, богоугодное, вроде, дело, а ЕМУ, получается похер?