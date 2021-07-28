Автобус із десятками паломників, які поверталися з Києва до Львова, потрапив у ДТП на Рівненщині. ФОТОрепортаж

На Рівненщині в ДТП потрапив пасажирський автобус із 56-ма паломниками, які поверталися з Києва до Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

28 липня о 02:34 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі "Київ - Чоп" неподалік села Синів Гощанської ТГ Рівненського району за участю вантажного фургона Mercedes-Benz Sprinter та автобуса нерегулярних перевезень "Львів-Київ".

На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон Mercedes-Benz Sprinter.

Серед постраждалих - водій фургона. В втобусі нерегулярних перевезень "Львів-Київ", що перевозив 56 паломників та 2 водії, ніхто не постраждав. Автобус повертався зі столиці до Львова.

Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

Також дивіться: Вийшов на проїжджу частину: У Харкові швидка збила на смерть 75-річного чоловіка. ФОТОрепортаж

До надання допомоги було залучено 1 одиницю спецтехніки ДСНС та 5 рятувальників











Фото: ДСНС