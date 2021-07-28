Рубали сокирою і спалювали автомобілі: в Харкові затримали банду, яка залякувала поліцейських, суддів і підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Харкові затримано угруповання, яке залякувало людей і знищувало їхнє майно. Зловмисники направляли поліцейським і суддям повідомлення з погрозами розправи, а як попередження - встромляли сокиру в машину або взагалі спалювали транспортний засіб правоохоронців. Така ж доля чекала і підприємців, які відмовлялися платити данину від доходів з бізнесу.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС, учасники угруповання - раніше судимі жителі Харківщини віком від 36 до 47 років. Спільники виконували замовлення, отримуючи вказівки від осіб, які мають вплив в кримінальних колах, спрямовані на залякування працівників поліції, суду і підприємців.
Серед тих, хто опинився у списку замовлених, – старший оперуповноважений поліції з особливо важливих справ Управління стратегічних розслідувань у Харківській області. Відомо, що змовники збиралися ліквідувати поліцейського, однак вирішили для початку залякати. Серед ночі зловмисники навідалися до будинку, де проживав правоохоронець, знайшли його припаркований автомобіль Skoda Octavia та встромили у дах автівки сокиру. Згодом на телефон поліцейського надіслали повідомлення з погрозами фізичної розправи.
Пошкодили учасники групи і майно родини підприємців, яка відмовилася віддавати частину прибутку від бізнесу місцевим кримінальникам. Результат помсти – два вщент спалені автомобілі - Land Cruiser 200 та Infiniti FX 37.
Поплатилася за відмову про поблажливість і суддя одного із судів Харкова. Спершу на вулиці жінці плеснули в обличчя "зеленкою". А після того, як вона не винесла потрібне кримінальникам судове рішення, підпали її авто - MAZDA CX-7, повністю його знищивши.
За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та роти поліції особливого призначення СХІД оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та детективи поліції Харківщини провели 14 санкціонованих обшуків у фігурантів викритого угруповання.
Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури оголошено про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу групою осіб (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст.348 КК України) 36-ти та 47-річному чоловікам. Ще двом спільникам, 36-ти та 38-ми років, вручено підозру за знищення майна групою осіб (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України). Суд вже обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом із них – без права внесення застави.
Триває подальше слідство, спрямоване на встановлення замовників злочинів та інших учасників викритої групи для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Потому шо все остальные старые и не девались никуда, просто в чёрной форме теперь ходят.
Все вопросы решались с бандитами, потому шо те были плюс-минус адекватными.
Менты в большинстве своём в те времена были сельские дегенераты, которые убивали людей вообще тупо ни за шо.
Единственное отличие от 90-х - сейчас эта история может вылезти наружу, но это не потому шо демократия, а потому шо интернет кругом.
За редким исключением: элитные спецпидроздилы типа Кобры, либо грамотные следаки, которым начальник РОВД своими кровно украденными долларами доплачивал.
На мусарскую зарплату прожить было невозможно, дали ксиву, ПМ - и вперёд, старт йоур бизнес.
заметь - это еще не кипение, а только разогрев. так что, #нелохам и #неидиотам самое время на лыжи...
по твоим ложным выводам в сообщениях, я понял, что ты не дебил, ты просто глупый и наивный клоун.
Господе! Сколько же у нас идиотов? Полиция накрыла банду отъявленных головорезов,а они им сочувствуют !?? Что бы вы запели когда к вам "робин гуды" наведались?https://censor.net/ru/comments/locate/3279580/01921438-7593-7034-b4a7-645aab64a915Ответить
Мне нравится 3
Що в декларації за 10 років написано?
Чи не старі члени банди в яку він входив від нього хочуть?
они шерстили судей, и по этому пользуются поддержкой народа,
что вы хотите от работяг, у которых эти мусора по карманам шарят ?
чтобы они скинулись вам на жизнь в безопасном правовом государстве ?