Рубали сокирою і спалювали автомобілі: в Харкові затримали банду, яка залякувала поліцейських, суддів і підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові затримано угруповання, яке залякувало людей і знищувало їхнє майно. Зловмисники направляли поліцейським і суддям повідомлення з погрозами розправи, а як попередження - встромляли сокиру в машину або взагалі спалювали транспортний засіб правоохоронців. Така ж доля чекала і підприємців, які відмовлялися платити данину від доходів з бізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС, учасники угруповання - раніше судимі жителі Харківщини віком від 36 до 47 років. Спільники виконували замовлення, отримуючи вказівки від осіб, які мають вплив в кримінальних колах, спрямовані на залякування працівників поліції, суду і підприємців.

Серед тих, хто опинився у списку замовлених, – старший оперуповноважений поліції з особливо важливих справ Управління стратегічних розслідувань у Харківській області. Відомо, що змовники збиралися ліквідувати поліцейського, однак вирішили для початку залякати. Серед ночі зловмисники навідалися до будинку, де проживав правоохоронець, знайшли його припаркований автомобіль Skoda Octavia та встромили у дах автівки сокиру. Згодом на телефон поліцейського надіслали повідомлення з погрозами фізичної розправи.

Пошкодили учасники групи і майно родини підприємців, яка відмовилася віддавати частину прибутку від бізнесу місцевим кримінальникам. Результат помсти – два вщент спалені автомобілі - Land Cruiser 200 та Infiniti FX 37.

Поплатилася за відмову про поблажливість і суддя одного із судів Харкова. Спершу на вулиці жінці плеснули в обличчя "зеленкою". А після того, як вона не винесла потрібне кримінальникам судове рішення, підпали її авто - MAZDA CX-7, повністю його знищивши.

За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та роти поліції особливого призначення СХІД оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та детективи поліції Харківщини провели 14 санкціонованих обшуків у фігурантів викритого угруповання.

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури оголошено про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу групою осіб (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст.348 КК України) 36-ти та 47-річному чоловікам. Ще двом спільникам, 36-ти та 38-ми років, вручено підозру за знищення майна групою осіб (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України). Суд вже обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом із них – без права внесення застави.



Фото: сайт МВС

Триває подальше слідство, спрямоване на встановлення замовників злочинів та інших учасників викритої групи для притягнення їх до кримінальної відповідальності.