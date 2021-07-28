УКР
Рубали сокирою і спалювали автомобілі: в Харкові затримали банду, яка залякувала поліцейських, суддів і підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові затримано угруповання, яке залякувало людей і знищувало їхнє майно. Зловмисники направляли поліцейським і суддям повідомлення з погрозами розправи, а як попередження - встромляли сокиру в машину або взагалі спалювали транспортний засіб правоохоронців. Така ж доля чекала і підприємців, які відмовлялися платити данину від доходів з бізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС, учасники угруповання - раніше судимі жителі Харківщини віком від 36 до 47 років. Спільники виконували замовлення, отримуючи вказівки від осіб, які мають вплив в кримінальних колах, спрямовані на залякування працівників поліції, суду і підприємців.

Рубали сокирою і спалювали автомобілі: в Харкові затримали банду, яка залякувала поліцейських, суддів і підприємців 01

Серед тих, хто опинився у списку замовлених, – старший оперуповноважений поліції з особливо важливих справ Управління стратегічних розслідувань у Харківській області. Відомо, що змовники збиралися ліквідувати поліцейського, однак вирішили для початку залякати. Серед ночі зловмисники навідалися до будинку, де проживав правоохоронець, знайшли його припаркований автомобіль Skoda Octavia та встромили у дах автівки сокиру. Згодом на телефон поліцейського надіслали повідомлення з погрозами фізичної розправи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як діяла "унікальна за рівнем підготовки" банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції. ФОТОрепортаж

Пошкодили учасники групи і майно родини підприємців, яка відмовилася віддавати частину прибутку від бізнесу місцевим кримінальникам. Результат помсти – два вщент спалені автомобілі - Land Cruiser 200 та Infiniti FX 37.

Рубали сокирою і спалювали автомобілі: в Харкові затримали банду, яка залякувала поліцейських, суддів і підприємців 02

Поплатилася за відмову про поблажливість і суддя одного із судів Харкова. Спершу на вулиці жінці плеснули в обличчя "зеленкою". А після того, як вона не винесла потрібне кримінальникам судове рішення, підпали її авто - MAZDA CX-7, повністю його знищивши.

За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та роти поліції особливого призначення СХІД оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та детективи поліції Харківщини провели 14 санкціонованих обшуків у фігурантів викритого угруповання.

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури оголошено про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу групою осіб (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст.348 КК України) 36-ти та 47-річному чоловікам. Ще двом спільникам, 36-ти та 38-ми років, вручено підозру за знищення майна групою осіб (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України). Суд вже обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом із них – без права внесення застави.

Рубали сокирою і спалювали автомобілі: в Харкові затримали банду, яка залякувала поліцейських, суддів і підприємців 03
Фото: сайт МВС

Триває подальше слідство, спрямоване на встановлення замовників злочинів та інших учасників викритої групи для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Топ коментарі
+30
Замахнулись на самое святое - судей и ментов.
28.07.2021 13:39 Відповісти
+28
Старых - ето тех шо свалили к кацапам и белорусам в ОМОН?
Потому шо все остальные старые и не девались никуда, просто в чёрной форме теперь ходят.
28.07.2021 13:53 Відповісти
+25
Якщо вони кошмарили хапух з суддів і інших перевертнів, то не треба сюда приплітати підприємців і простих людей, молодці хлопці,шкода що попались мусорській банді, тепер вони їх повбивають.
28.07.2021 13:33 Відповісти
Якщо вони кошмарили хапух з суддів і інших перевертнів, то не треба сюда приплітати підприємців і простих людей, молодці хлопці,шкода що попались мусорській банді, тепер вони їх повбивають.
28.07.2021 13:33 Відповісти
Хотелось бы больше инфы "о предпринимателях"... Если это люди создавшие своими руками и мозгами товар, за который в Украине и за кордоном, очереди стоят, то нападавшие - корыстные мрази... А если, чему скорее верится, "предприниматели" - " а-ля сынок, дочь, жена судьи или прокурора и "бизнес" сводится к содержанию "массажного салона" как прикрытия для легального получения взяток теми же судьями/прокурорами", ТО - поддерживаю социальную оценку "бандитов". Скорее - "Робин Гуды", ибо ИМУЩЕСТВО судей явно не на зарплату куплено!
28.07.2021 13:55 Відповісти
Також думав це про так званих підприємців-певне найближчих родичів суддів і т.п.
показати весь коментар
Попробовали они запугать старых ментов,замучились бы зубы выплевывать.
28.07.2021 13:38 Відповісти
Старых - ето тех шо свалили к кацапам и белорусам в ОМОН?
Потому шо все остальные старые и не девались никуда, просто в чёрной форме теперь ходят.
28.07.2021 13:53 Відповісти
Я имел в ввиду ментов из бандитских 90-х сейчас таких не делают..
28.07.2021 13:55 Відповісти
В бандитских 90х если возникала некая проблема криминального характера - нормальному человеку даже в голову не могло прийти обпатиться к ментам.
Все вопросы решались с бандитами, потому шо те были плюс-минус адекватными.
Менты в большинстве своём в те времена были сельские дегенераты, которые убивали людей вообще тупо ни за шо.
28.07.2021 14:02 Відповісти
в 1999г. в г. Каменское (тогда ещё Днепродзержинск), произошёл побег из КПЗ, которое находилось на территории горотдела милиции, дело было ночью, бежали трое, задушив при этом полотенцем сотрудника милиции (моего соседа), как вы верно подметили он был из "сельских...", а сбежали потому-что это дежурный дегенерат мент, выпустил их из камеры и бухал вместе с ними...
28.07.2021 14:07 Відповісти
Ну не самому же ему бухать!? Не алкаш ведь, представитель власти какникак, солидный чел. Ну и шо, шо он тупой и малограмотный? Человек всего в жизни добился сам!
28.07.2021 15:21 Відповісти
Были разные,но пугать их было таки непросто с ответкой тогда никто не задерживался,а этим хлюпика хоть щелбаны отвешивай будут терпеть..
28.07.2021 14:14 Відповісти
Не переживайте, у вас и сечас есть очень большой шанс дать щелбан отмороженному дегенерату, который за это будет вас три часа пытать перед тем как закопает в посадке.
Единственное отличие от 90-х - сейчас эта история может вылезти наружу, но это не потому шо демократия, а потому шо интернет кругом.
28.07.2021 14:25 Відповісти
100%
28.07.2021 16:59 Відповісти
менты в "бандинтских 90-х" зачастую были в доле с бандюками, либо никак не препятствовали их деятельности
28.07.2021 14:02 Відповісти
Почти все либо на зарплате у бандитов были, либо сами криминал курировали - наркоту, проституцию, автоугоны.
За редким исключением: элитные спецпидроздилы типа Кобры, либо грамотные следаки, которым начальник РОВД своими кровно украденными долларами доплачивал.
На мусарскую зарплату прожить было невозможно, дали ксиву, ПМ - и вперёд, старт йоур бизнес.
28.07.2021 14:45 Відповісти
Тем каторым бандюки лаве отстегивали.
28.07.2021 15:35 Відповісти
Замахнулись на самое святое - судей и ментов.
28.07.2021 13:39 Відповісти
Якщо б вони занімалися лише суддями та корумпованими гілками влади - ціни б їм не було...
28.07.2021 13:40 Відповісти
в нас дуже виликий попит саме наглядових функцій - бо державний аппарат недієздатний якийсь... СБУ ловить наркоманів, і не в Офісі преЗЕдента та не у верховній раді - а десь шариться...
28.07.2021 13:42 Відповісти
чорт, робингудов повязали))
28.07.2021 13:40 Відповісти
Тепер покарають "Робін Гудів".
28.07.2021 13:41 Відповісти
А я думаю, куда делся форумчанин с ником "Константин Гризодубо" (если еще кто-то помнит о чем я)))
28.07.2021 13:44 Відповісти
ну той знатний штрих був... зараз мабуть у сусідній палаті з Наполеоном, хоча щось таке, у його підході було люстраційно вірне!
28.07.2021 13:47 Відповісти
бог шельму метит
28.07.2021 13:45 Відповісти
за какие шишы у мусоров нищей страны инфинити , ленд крузеры
28.07.2021 13:48 Відповісти
За статистикою, у більшості мусорів родичі "успішні" пізднЄсмени, ну й мусорків з маленькою ЗП не "ображають".
28.07.2021 13:53 Відповісти
По справедливости этих урок наградить бы надо было
28.07.2021 13:49 Відповісти
Майдан-3 не за горами!! допекла уже нормальных людей власть ЗЕнаркомана
28.07.2021 13:49 Відповісти
Если шЫколадная не допекла, то никакая не допечёт......
28.07.2021 16:24 Відповісти
Ребятам респект. Значит было что брать у этих скотов. А если было, значит наворовали.
28.07.2021 13:55 Відповісти
Так какая же это банда? Это украинские Робин Гуды.
28.07.2021 13:57 Відповісти
Робин Гуд отдавал награбленное бедным - а эти нет, так что вы неправы
28.07.2021 14:20 Відповісти
Согласен, тут несколько по другому, но всё рано приятно.
28.07.2021 14:44 Відповісти
ДА по другому ситуация в Украине и не может развиваться! ВСЯ чиновничья машина работает на САМООБОГАЩЕНИЕ! Посмотрите рядом с любым самым "задрыпаным" районным центром ЧЕЙ ДВОРЕЦ самый крутой ?! Фермера?! Производственника/бизнесмена с предприятием в сотни рабочих мест (как минимум) ?! ХРЕНА -С-ДВА !!!!!!! Как5 не ДВОРЕЦ, как не "МЕРСЕДЕСС", так в 80% случаев - СУДЬЯ, ПРОКУРОР, ПОЛИЦЕЙСКИЙ !!!
28.07.2021 14:04 Відповісти
их награждать нужно. ведь только они занялись реформой мусоров и судей.
28.07.2021 14:05 Відповісти
партизанская война против коррупционеров - ДЕЛО ПРАВОЕ !!!
28.07.2021 14:05 Відповісти
Свободу Юрію Дєточкіну!!!
28.07.2021 14:18 Відповісти
Это предисловие, скоро вороватая власть получит таких Робин Гудов по всей стране.
28.07.2021 14:20 Відповісти
вряд ли .....может в другой стране бы , где то в баскских вольностях ,... но не в этой
28.07.2021 17:07 Відповісти
Чого ж о то нас не беруть до ЄСа??
28.07.2021 14:38 Відповісти
Рубали сокирою і спалювали автомобілі: в Харкові затримали банду, яка залякувала поліцейських, суддів і підприємців - Цензор.НЕТ 4817
28.07.2021 14:46 Відповісти
Господе! Сколько же у нас идиотов? Полиция накрыла банду отъявленных головорезов,а они им сочувствуют !?? Что бы вы запели когда к вам "робин гуды" наведались?
28.07.2021 15:07 Відповісти
послушай и прозрей: https://www.youtube.com/watch?v=PMkJyBIArig.
заметь - это еще не кипение, а только разогрев. так что, #нелохам и #неидиотам самое время на лыжи...
28.07.2021 15:57 Відповісти
Сынок ,я эти песенки слушал, когда тебя еще не планировали . В этой мудрого мало. И каким она боком к теме вообще не ясно.
28.07.2021 16:15 Відповісти
это детский детский фильм для детей или тех у кого мозгов нет.
28.07.2021 16:53 Відповісти
почти все фильмы детские. а мозгов у детей больше чем у многих взрослых.
28.07.2021 19:14 Відповісти
ты дыбил?
28.07.2021 23:22 Відповісти
будешь грубить - будешь наказан.
28.07.2021 23:38 Відповісти
молоко вытри над губой и в школу беги. учительница 2 поставит за прогулы.
29.07.2021 13:01 Відповісти
ты, #бан#т, наверное, с ульяновым-лениным за одной партой сидел - а чего ж еще не в мавзолее? ты зря передо мной "бывалого" корчишь, за монитором все вы смелые.
29.07.2021 13:13 Відповісти
по ленину придурку, разочарую тебя, нет.
по твоим ложным выводам в сообщениях, я понял, что ты не дебил, ты просто глупый и наивный клоун.
29.07.2021 17:01 Відповісти
он в "Германии",ему не страшно
31.07.2021 19:02 Відповісти
28.07.2021 20:19 Відповісти
эти головорезы утилизиоовали паразитов общества, мусора крыша паразитов
28.07.2021 20:29 Відповісти
головорезы - "санитары леса"? Ну и защитников интересов граждан вы себе определили.
28.07.2021 20:33 Відповісти
Никогда - слышите? -никогда воры не делили своих"клиентов" на коррупционеров и не-коррупционеров.Они их делят на богатых и бедных.Точка.
28.07.2021 16:03 Відповісти
У нас богатый 99,9% преступник.... вот и пусть.....
28.07.2021 16:22 Відповісти
так те, кто арестовал "бандитов" хорошие ?
28.07.2021 20:33 Відповісти
сколько же Чертей по миру ходит. в клетку их и током бить пусть поумнеют.
28.07.2021 16:51 Відповісти
Сейчас может быть лишь торговля бабками семечками может "крышеваться" криминалитетом "без погон", ВСЯ хоздеятельность, где оборот денег больше - 100% "доится" людьми в погонах, а бандиты выполняют исключительно роль МАЛЬЧИКОВ НА ПОБЕГУШКАХ, работающих за чаевые. От этого они не становятся "не-бандитами", конечно, но "бандитам в погонах" очень хотелось бы, чтобы народ только этих "боев" и считал бандитами...
28.07.2021 16:57 Відповісти
Шурик , ты сам себя запугал...выпей валерьянки. Во все времена ,на любой работе люди разные....И в полиции порядочных людей достаточно. А случиться с тобой беда ,куда обратишься?
28.07.2021 17:40 Відповісти
Сколько эти "жертвы " жизней погубили ......но плюющимся здесь говном милиционерам не понять ...
28.07.2021 17:02 Відповісти
А звідки у старшого уповноваженого приватний будинок, інфініті ??
Що в декларації за 10 років написано?
Чи не старі члени банди в яку він входив від нього хочуть?
28.07.2021 18:03 Відповісти
Злякались, суки, народного гніву
28.07.2021 18:25 Відповісти
Читаю комментарии недалеких сограждан понимаю, что их дом - тюрьма. А мама - зона. Да какая разница на кого совершались разбойніе нападения, на ментов, предпринимателей или простіх работяг? Пока у нас бандитский беспредел, то будет и ментовской, что почти одо и то же. Хочу жить в безопасном правовом государстве а не между сходняками.
28.07.2021 20:30 Відповісти
куда прикладывать ваши хотения ?
они шерстили судей, и по этому пользуются поддержкой народа,
что вы хотите от работяг, у которых эти мусора по карманам шарят ?
чтобы они скинулись вам на жизнь в безопасном правовом государстве ?
28.07.2021 20:38 Відповісти
 
 