Вірменія й Азербайджан знову вступили в бій на кордоні: вбито трьох вірменських бійців, двох азербайджанців поранено. ФОТО+КАРТА

Вірменія й Азербайджан заявили про бої на кордоні.

"У ніч на 28 липня під час опору провокації збройних сил Азербайджану були смертельно поранені старший лейтенант Айк Ованнесович Геворгян, рядовий Корюн Араїкович Арутюнян і рядовий Давид Гарникович Кочарян. В ході бойових дій троє військовослужбовців ЗС РА зазнали вогнепальних поранень", - йдеться в заяві Міноборони Вірменії, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділи збройних сил Вірменії продовжують здійснювати провокації на Кельбаджарській ділянці вірмено-азербайджанського державного кордону. 28 липня, починаючи з приблизно 00:50, підрозділи збройних сил Вірменії з бойових позицій, розташованих на різних напрямках на території Басаркечарського району, зі стрілецької зброї і гранатометів вчергове піддали інтенсивному обстрілу позиції Азербайджанської Армії на території Кельбаджарського району", - заявили в Міноборони Азербайджану.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Результати удару "Байрактара" по машині з вірменськими солдатами в жовтні 2020 року. ВIДЕО

"У результаті обстрілу поранено двох військовослужбовців Азербайджанської Армії - Алієва Садига Нізамі оглу та Імранли Імрана Дільгам оглу. Пораненим було негайно надано першу медичну допомогу. Життю наших військовослужбовців нічого не загрожує. Підрозділи Азербайджанської Армії, дислоковані на цьому напрямку, вживають адекватних заходів.

Ми ще раз заявляємо, що Вірменія несе повну відповідальність за ескалацію напруженості вздовж державного кордону між двома країнами", - додали в Міноборони Азербайджану.

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.

