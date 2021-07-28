УКР
Легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок на Прикарпатті: четверо загиблих. ВІДЕО+ФОТО

На Івано-Франківщині поблизу села Шепарівці впав чотиримісний літак.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

Згідно з інформацією, повідомлення про падіння чотиримісного літака в селі Шепарівці Коломийського району надійшло до поліції сьогодні близько 13:40.

Нині правоохоронці з'ясовують обставини події.

Як пізніше повідомили в ДСНС, легкомоторний спортивний літак впав на приватний житловий будинок з подальшим горінням, унаслідок чого 4 людини загинули.

Легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок на Прикарпатті: четверо загиблих 01
Фото: ДСНС

О 13:58 пожежу було локалізовано.

До гасіння залучалися 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.

Легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок на Прикарпатті: четверо загиблих 02

+15
звичайна сільська хата на Західній Україні.
28.07.2021 16:47 Відповісти
+8
Домик, самый простой и обыкновенный. Поверь моему опытному взгляду. Просто хозяин нерукожопый....... Ты такой себе, тоже можешь построить легко...
28.07.2021 18:25 Відповісти
+7
Легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом на Прикарпатье: четверо погибших - Цензор.НЕТ 816

...
28.07.2021 14:22 Відповісти
Была тут статья про владельца этого частного аэродрома в Коломыи. У него сын разбился на Цессне
28.07.2021 14:13 Відповісти
Да, года 4 назад, прямо при взлете разбился.
28.07.2021 16:33 Відповісти
Видимо, биплан, судя по заголовку...😎
28.07.2021 14:18 Відповісти
А что именно в заголовке указывает что это биплан?
28.07.2021 15:37 Відповісти
WT-10 не вгадав.
28.07.2021 16:21 Відповісти
Легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом на Прикарпатье: четверо погибших - Цензор.НЕТ 816

...
28.07.2021 14:22 Відповісти
Не самый последний домик на который упал этот барражирующий боеприпас.
28.07.2021 14:47 Відповісти
Ну і не мега круть - там всього 6 соток. Не видно його в глибину, но, судячи по фасаду - під силу заробітчанам з 7-10 річним стажем.
28.07.2021 16:27 Відповісти
Но и не самый "крутой" для Коломыи.
28.07.2021 16:34 Відповісти
звичайна сільська хата на Західній Україні.
28.07.2021 16:47 Відповісти
Не надо врать. Да за Западной есть не бедные. Но и контрабанда там не бедная..
28.07.2021 18:26 Відповісти
Вы домов таможенников из Западной Украины, должно быть, не видели))))))
28.07.2021 18:45 Відповісти
Про контрабас на Франківщині може говорити тільки невіглас, там кордону нема такого, аби носили чи їхали.
28.07.2021 19:32 Відповісти
А вам так легше жити? Мовляв - це контрабанда, таке заробити не можно, тому я не нероб/невдаха, а просто чесна людина? Ну то живіть. Ви уявлення не маєте як виглядають палаци контрабандистів і яка їх кількість серед населення, а такі хати там повсюди. Не говорячи про те, що це Прикарпаття. Контрабанда куди, на Закарпаття?
30.07.2021 15:47 Відповісти
Совершенно верно! Там слева - гараж занимает треть дома! До 100 кв. ....Слава богу, что жители дома не пострадали! - Это для меня ключевое в этой новости.....
28.07.2021 18:28 Відповісти
Домик, самый простой и обыкновенный. Поверь моему опытному взгляду. Просто хозяин нерукожопый....... Ты такой себе, тоже можешь построить легко...
28.07.2021 18:25 Відповісти
также лжете.
28.07.2021 18:26 Відповісти
???
28.07.2021 18:29 Відповісти
Экспер(Д)? - ка? Извините). Вы посмотрите на дом. У хозяев не хватило денег на краску. Оставлено на последующий "приход" денег. Я сам такой "олигарх", к стати, живущий недалеко от одного спортивного аэродрома))))))))))))))
28.07.2021 18:34 Відповісти
ПыСы. И еще забор - дешевый металлопрофиль. Короче - Вы олигархи?
- Ну, не знаю, але якщо дасте 200 грн, то тоді мабуть олігархи....
28.07.2021 18:50 Відповісти
Подивіться на дерева, вони ще маленькі, просто будинок ще не пофарбували, навколо мене сотні таких і жодного митника чи прокурора чи контрабандиста.
28.07.2021 19:34 Відповісти
Так они привыкли к хрущевкам 😀😀😀
Как Балашов пишет - все самые умные живут на 5 этаже в хрущевке 😀😀😀
28.07.2021 19:45 Відповісти
Я живу, в откровенно говоря - худшем доме времен постройки Кайзеровской Германии.(без точной даты постройки в рэестрах)
28.07.2021 22:36 Відповісти
А нельзя им запретить над жилыми домами? Это же камикадзе какие то
28.07.2021 15:01 Відповісти
А сами как думаете?
28.07.2021 15:35 Відповісти
дачу жалко наверно логово гитлера...
28.07.2021 15:06 Відповісти
чота башни-близнецы вспомнились. может так задумано было...
28.07.2021 15:09 Відповісти
Странно, вроде Табанюк - опытный пиолт. Что могло пойти так, что он упал, да еще и на дом?
А иностранцев какой страны он катал?
28.07.2021 16:14 Відповісти
Игорь любил "похулиганить" в воздухе, а он крутил петлю (знакомые видели сегодня), вот и "докрутился", похоже. Плюс с ним были 3 американца(мог быть перегруз), вот и..😞
Жил - как летал, вот и улетел Игорян.Как-то так..
28.07.2021 16:31 Відповісти
земля йому пухом та співчуття близьким....мій однокашнік...21 планував прилетіти на зустріч в ЧВВАУЛ...біда...
28.07.2021 17:23 Відповісти
Там самолет четырехместный. Это ж наверняка тот самолет, на котором они с Комаровым делали рекорд.
28.07.2021 22:47 Відповісти
поговаривают зацепился
28.07.2021 20:02 Відповісти
В авиации, у пилотов, есть золотая поговорка, несколько не понятная для прочих: "На полеты не просись, от полетов не отказывайся".
Летать нужно ровно и равнодушно. В противном случае - бац и полный рот земли.
28.07.2021 16:47 Відповісти
А Вы случайно не родственник того самого Беличенко?
28.07.2021 21:30 Відповісти
В смысле летчика
28.07.2021 21:32 Відповісти
"Того самого* звали БІЛЕНКО.
28.07.2021 21:43 Відповісти
Был и Беличенко, Юрий Викторович. Летал за Азербайджан на Миг-25, пока не сбили. Потом УНА-УНСО его выменяли на кого-то.
28.07.2021 23:03 Відповісти
Точно, вибачаюсь
29.07.2021 06:17 Відповісти
Еще есть смелые и живые.
28.07.2021 17:02 Відповісти
"Мелькают кварталы и прыгать нельзя
Дотянем до леса решили друзья
Подальше от города смерть унесём
Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем
Пускай мы погибнем но город спасём" (советская песня) Не?
28.07.2021 18:20 Відповісти
У нас пионерский отряд имя такого носил ))
Павел шклярук отказался катапультироваться над Волгоградом после отказа движка и дотянул до Волги
28.07.2021 18:34 Відповісти
А жил бы сейчас, то сиганул бы не задумываясь))) Я не морализую, но просто народец существенно поменялся. Другие ценности и главное - "МЕНІ ТРЕБА". Кто ездит по нашим дорогам, тот меня поймет)))))))))))))
28.07.2021 18:39 Відповісти
Чушь... А что у Волги не катапультировался !?
Значит не мог этого сделать физически , а не из героических побуждений !
28.07.2021 18:48 Відповісти
Та, і ж кажу, що брехня-я-я. Я б катапультувався, та ще й рибки свіжої після вибуху літака назбирав.
28.07.2021 18:53 Відповісти
Извини, но участия в комиссии по расследованию я не принимал
Но не катапультировался скорее по неопытности...курсант 20 лет
28.07.2021 19:02 Відповісти
Возможно
28.07.2021 19:16 Відповісти
К стати, он родился в Одессе.
28.07.2021 19:02 Відповісти
В разрушенном самолетом доме были мама и дети

https://www.unian.net/incidents/v-razrushennom-samoletom-dome-byli-mama-i-deti-novye-podrobnosti-tragedii-na-prikarpate-video-novosti-ukraina-11496394.html
28.07.2021 18:38 Відповісти
"Услышав грохот, люди успели выскочить на улицу и таким образом спаслись." -

СЛАВА БОГУ!
28.07.2021 18:41 Відповісти
///
Это был обычный смотровой полет легкомоторного самолета. Погиб летчик, которого считают супер профессионалом и одним из лучших летчиков. Также погибли три гражданина США, личности которых сейчас устанавливают. Предварительно две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники», - https://strana.ua/ сообщают СМИ.
28.07.2021 20:45 Відповісти
Випадково зазняли останні секунди падіння літака в Коломиї. Сталося приблизно о 13.30. 28.07.21 https://www.youtube.com/watch?v=l4ZiyV5lNTk
28.07.2021 21:55 Відповісти
https://www.unian.net/incidents/odin-iz-luchshih-stalo-izvestno-imya-pogibshego-pilota-na-prikarpate-foto-novosti-ukraina-11496211.html Один из лучших: стало известно имя погибшего пилота на Прикарпатье (фото) 15:33, 28.07.21 Происшествия 3 мин. 7895 Игорь Табанюк, управлявший самолетом, который упал в Ивано-Франковской области, когда-то установил рекорд вместе с известным путешественником Дмитрием Комаровым.сюжет ТСН
Пилотом самолета, который https://www.unian.net/incidents/v-ivano-frankovskoy-oblasti-upal-legkomotornyy-samolet-pogibli-chetyre-cheloveka-video-novosti-ukraina-11496109.html упал в Ивано-Франковской области на жилой дом, был один из лучших и опытных пилотов Украины - Игорь Табанюк.
Об этом корреспондентам ТСН рассказали друзья погибшего.
Табанюка хорошо знали по всей Украине. Именно с ним Дмитрий Комаров установил рекорд по как можно большему количеству посещению аэродромов в стране лишь за трое суток.
Пилот часто был героем сюжетов о малой авиации от журналистов ТСН.
Игорь Табанюк - профессиональный летчик, председатель общественной организации Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации, которая занимается развитием коломыйского аэродрома малой авиации.
Свой первый полет Игорь Табанюк совершил еще 40 лет назад. Он развивал малую авиацию в Коломые.
Табанюк был сыном военного пилота. Он родился в Узбекистане и получил образование в Черниговском высшем военном авиационном училище. В Коломыю Игорь с женой Оксаной переехали в 1985-м году.
https://www.unian.net/incidents/na-chernobylskoy-aes-obyavlen-rezhim-avariynoy-gotovnosti-ishchut-vzryvchatku-novosti-ukraina-11496166.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post Легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок на Прикарпатті: четверо загиблих - Цензор.НЕТ 9137 В училище летал на L-39, МиГ-21. Далее освоил Як-28, Су-24 МР. В Коломые на протяжении шести лет он был командиром эскадрильи, стал заместителем командира полка по летной подготовке.
Грусти добавляет и то, что в 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Табанюка. Парень полетел вместо своего отца на проверку самолета.
Табанюк считал, что сын "забрал" его смерть. Профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк пережил 6 дней без воды и еды после падения в Гималаях, терял близких в авиакатастрофах, совершал посадку без двигателя, но это все не остановило его желание развивать авиационное дело в Украине. Его жизнь оборвалась 28 июля...Легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок на Прикарпатті: четверо загиблих - Цензор.НЕТ 9663Царство небесное! Берегите себя и не переоценивайте своих возможностей!
28.07.2021 22:02 Відповісти
Срочно запретить частные самолёты.
29.07.2021 01:17 Відповісти
И автомобили запретить! В дтп Скрябин погиб! И королева Диана.
29.07.2021 22:28 Відповісти
 
 