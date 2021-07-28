Легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок на Прикарпатті: четверо загиблих. ВІДЕО+ФОТО
На Івано-Франківщині поблизу села Шепарівці впав чотиримісний літак.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.
Згідно з інформацією, повідомлення про падіння чотиримісного літака в селі Шепарівці Коломийського району надійшло до поліції сьогодні близько 13:40.
Нині правоохоронці з'ясовують обставини події.
Як пізніше повідомили в ДСНС, легкомоторний спортивний літак впав на приватний житловий будинок з подальшим горінням, унаслідок чого 4 людини загинули.
О 13:58 пожежу було локалізовано.
До гасіння залучалися 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.
СЛАВА БОГУ!
Это был обычный смотровой полет легкомоторного самолета. Погиб летчик, которого считают супер профессионалом и одним из лучших летчиков. Также погибли три гражданина США, личности которых сейчас устанавливают. Предварительно две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники»
Пилотом самолета, который упал в Ивано-Франковской области на жилой дом, был один из лучших и опытных пилотов Украины - Игорь Табанюк.
Об этом корреспондентам ТСН рассказали друзья погибшего.
Табанюка хорошо знали по всей Украине. Именно с ним Дмитрий Комаров установил рекорд по как можно большему количеству посещению аэродромов в стране лишь за трое суток.
Пилот часто был героем сюжетов о малой авиации от журналистов ТСН.
Игорь Табанюк - профессиональный летчик, председатель общественной организации Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации, которая занимается развитием коломыйского аэродрома малой авиации.
Свой первый полет Игорь Табанюк совершил еще 40 лет назад. Он развивал малую авиацию в Коломые.
Табанюк был сыном военного пилота. Он родился в Узбекистане и получил образование в Черниговском высшем военном авиационном училище. В Коломыю Игорь с женой Оксаной переехали в 1985-м году.
В училище летал на L-39, МиГ-21. Далее освоил Як-28, Су-24 МР. В Коломые на протяжении шести лет он был командиром эскадрильи, стал заместителем командира полка по летной подготовке.
Грусти добавляет и то, что в 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Табанюка. Парень полетел вместо своего отца на проверку самолета.
Табанюк считал, что сын "забрал" его смерть. Профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк пережил 6 дней без воды и еды после падения в Гималаях, терял близких в авиакатастрофах, совершал посадку без двигателя, но это все не остановило его желание развивать авиационное дело в Украине. Его жизнь оборвалась 28 июля...Царство небесное! Берегите себя и не переоценивайте своих возможностей!