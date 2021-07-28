Легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок на Прикарпатті: четверо загиблих. ВІДЕО+ФОТО

На Івано-Франківщині поблизу села Шепарівці впав чотиримісний літак.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

Згідно з інформацією, повідомлення про падіння чотиримісного літака в селі Шепарівці Коломийського району надійшло до поліції сьогодні близько 13:40.

Нині правоохоронці з'ясовують обставини події.

Як пізніше повідомили в ДСНС, легкомоторний спортивний літак впав на приватний житловий будинок з подальшим горінням, унаслідок чого 4 людини загинули.



Фото: ДСНС

О 13:58 пожежу було локалізовано.

До гасіння залучалися 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.