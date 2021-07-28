Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України викрили агента російської військової розвідки (Головне управління Генерального штабу ЗС РФ) в Черкаській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисника взяли "на гарячому" під час отримання секретної інформації про один зі складів артилерійських боєприпасів регіону.

"Оперативники СБУ встановили, що житель Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ. Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори - збір і передача інформації про військові стратегічні об'єкти. Щоб виконати вказівки російської розвідки, зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних сил України", - сказано в повідомленні.

СБУ задокументувала факти збору зловмисником відомостей, зокрема з обмеженим доступом, про місця розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, перелік і кількість боєприпасів там.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



