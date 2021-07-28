Смарагд вартістю $10 тисяч намагалися ввезти в Україну за ціною біжутерії, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники контрольно-пропускного пункту "Київ" дізналися про можливу протиправну схему і провели перевірку відправлення, яке прибуло з Таїланду. У пакеті був смарагд, який видавали за штучний камінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"У пакеті прикордонники і співробітники митниці виявили оброблений камінь зеленого кольору, квадратної форми розміром 1 на 1 см. Він, швидше за все, є смарагдом і коштує понад 10 000 доларів США, хоча в супровідних документах вказано, що камінь штучного походження і коштує 22 долари США", - сказано в повідомленні.







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