Смарагд вартістю $10 тисяч намагалися ввезти в Україну за ціною біжутерії, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Прикордонники контрольно-пропускного пункту "Київ" дізналися про можливу протиправну схему і провели перевірку відправлення, яке прибуло з Таїланду. У пакеті був смарагд, який видавали за штучний камінь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"У пакеті прикордонники і співробітники митниці виявили оброблений камінь зеленого кольору, квадратної форми розміром 1 на 1 см. Він, швидше за все, є смарагдом і коштує понад 10 000 доларів США, хоча в супровідних документах вказано, що камінь штучного походження і коштує 22 долари США", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Igor L
показати весь коментар28.07.2021 19:48 Відповісти Посилання
+5 мойша одесский
показати весь коментар28.07.2021 19:42 Відповісти Посилання
+5 Zelya Vsyo
показати весь коментар28.07.2021 20:01 Відповісти Посилання
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Вывезли $
Шо хорошего???
Источник: https://censor.net/ru/p3279660
Камень за 10 тыщ послали почтой? А если б наши или таиландские почтальйоны его украли? Или просто потеряли?
Даже компенсацию с почты не стребуешь, бо задекларировано 22 доллара.
Тупые какие-то контрабандисты...