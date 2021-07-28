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Смарагд вартістю $10 тисяч намагалися ввезти в Україну за ціною біжутерії, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники контрольно-пропускного пункту "Київ" дізналися про можливу протиправну схему і провели перевірку відправлення, яке прибуло з Таїланду. У пакеті був смарагд, який видавали за штучний камінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"У пакеті прикордонники і співробітники митниці виявили оброблений камінь зеленого кольору, квадратної форми розміром 1 на 1 см. Він, швидше за все, є смарагдом і коштує понад 10 000 доларів США, хоча в супровідних документах вказано, що камінь штучного походження і коштує 22 долари США", - сказано в повідомленні.

Смарагд вартістю $10 тисяч намагалися ввезти в Україну за ціною біжутерії, - Держприкордонслужба 01
Смарагд вартістю $10 тисяч намагалися ввезти в Україну за ціною біжутерії, - Держприкордонслужба 02
Смарагд вартістю $10 тисяч намагалися ввезти в Україну за ціною біжутерії, - Держприкордонслужба 03

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) коштовності (39)


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Топ коментарі
+10
От лохи, треба було вставити камінець в дешеву оправу та пришити до сумки зверху.
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28.07.2021 19:48 Відповісти
+5
От же ш сволочи, ввезти хотели!
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28.07.2021 19:42 Відповісти
+5
На следующее утро у отправителя посылки:
Изумруд стоимостью $10 тысяч пытались ввезти в Украину по цене бижутерии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2342
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28.07.2021 20:01 Відповісти
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От же ш сволочи, ввезти хотели!
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28.07.2021 19:42 Відповісти
От лохи, треба було вставити камінець в дешеву оправу та пришити до сумки зверху.
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28.07.2021 19:48 Відповісти
А шо так можно было?
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28.07.2021 20:16 Відповісти
Та тут другое, он, скорее всего, является изумрудом и стоит более 10 000 долларов США. А может и не является, а может и не изумруд, а может и не 10 000 а может и не долларов....
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28.07.2021 20:51 Відповісти
Смарагд вартістю $10 тисяч намагалися ввезти в Україну за ціною біжутерії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9962
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28.07.2021 22:24 Відповісти
поймали главного контрабандиста
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28.07.2021 19:50 Відповісти
Преступление века раскрыто. Теперь можно выдохнуть.
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28.07.2021 19:53 Відповісти
Выдохнуть после премии всем участникам по сто
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28.07.2021 19:54 Відповісти
Ввези камень и судя по цене не айс...
Вывезли $
Шо хорошего???
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28.07.2021 19:56 Відповісти
О изумрудик как раз подойдёт нашему Наполеончику в корону.
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28.07.2021 19:58 Відповісти
А кто сказал, что этот камень изумруд? Кому то захотелось болшую премию выписать погранцам?
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28.07.2021 20:00 Відповісти
На следующее утро у отправителя посылки:
Изумруд стоимостью $10 тысяч пытались ввезти в Украину по цене бижутерии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2342
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28.07.2021 20:01 Відповісти
Ну нам не впервой, давайте выпишем им премии. А когда окажется. что это фейк, то премии уже никто возвращать не будет. Так уже делали несколько арз в "Нафтогазе".
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28.07.2021 20:03 Відповісти
и потом, ввезли дешево гут, ловите когда вывозят
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29.07.2021 00:52 Відповісти
Он художник он так видел..
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28.07.2021 20:04 Відповісти
"Он, скорее всего, является изумрудом и стоит более 10 000 долларов США"

Источник: https://censor.net/ru/p3279660
Камень за 10 тыщ послали почтой? А если б наши или таиландские почтальйоны его украли? Или просто потеряли?
Даже компенсацию с почты не стребуешь, бо задекларировано 22 доллара.
Тупые какие-то контрабандисты...
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28.07.2021 21:42 Відповісти
скорее всего етот камень у них не последний, так, пыль на сапогах правоверных
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28.07.2021 22:27 Відповісти
представляю, что будет, когда "сопроводительные документы" будут в цифровом виде, как "гарантийные обязательства"
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28.07.2021 22:36 Відповісти
 
 