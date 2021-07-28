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За фактом падіння літака на Прикарпатті розпочато кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Попередня кваліфікація падіння літака на Івано-Франківщині - порушення правил повітряних польотів.

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

Сергій Беспалько розповів, що в момент падіння літака в будинку перебували жінка і двоє дітей, які почули невідомий шум і вчасно вибігли на вулицю. Вони не постраждали.

"На місці інциденту продовжують працювати слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та представники екстрених служб. Під час слідства будуть встановлені всі обставини аварії", - зазначив начальник поліції Прикарпаття.

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За фактом падіння літака на Прикарпатті розпочато кримінальне провадження, - поліція 01
За фактом падіння літака на Прикарпатті розпочато кримінальне провадження, - поліція 02
За фактом падіння літака на Прикарпатті розпочато кримінальне провадження, - поліція 03
За фактом падіння літака на Прикарпатті розпочато кримінальне провадження, - поліція 04

Нагадаємо, о 13:40 28 липня на лінію 102 надійшло повідомлення, що в селі Шепарівці Коломийського району на приватний будинок впав спортивний літак. За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, житель Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців. Вони загинули на місці події.

За даними місцевих ЗМІ, загинув професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк.

Автор: 

авіакатастрофа (1103) Нацполіція (15325) літак (2981) смерть (6787) Івано-Франківська область (967)


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Непогано так гепнувся.
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28.07.2021 23:39 Відповісти
Жаль хозяина дома... Судя по тачке, не оч богатый человек, а теперь еще и бездомный
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28.07.2021 23:45 Відповісти
мало того что всякая прокурорщина в пьяном состоянии давит своими машинами прохожих
. так теперь ещё и на дома честных тружеников гепается самолётами
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28.07.2021 23:54 Відповісти
пилота жалко
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29.07.2021 03:50 Відповісти
Може недозаправили літак , в цілях економії . Там вроді хасиди були .
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29.07.2021 07:00 Відповісти
а де літак? що прямо весь і повністю згорів, і навіть весь метал випарувався? а чому він влетів прямо в будинок, якщо кругом багато дерев і кущів? невже так важко було спланерувати в якісь дерева?
Якась абсолютно підозріла катастрофа. Прямо якесь американське 9/11 по-українськи! Хоча я ні разу не пілот і в авіакатастрофах зовсім не розбираюсь....
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29.07.2021 07:07 Відповісти
В YouTube есть видео последних секунд полета - там был штопор + малая высота, 0 шансов..
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29.07.2021 11:55 Відповісти
Цессна 172(по слухам)- не спортивный самолет! А старое американское железо для спокойных полетов. Крутить петли на нем,да еще и с 4 человеками на борту - экстрим.
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29.07.2021 08:36 Відповісти
 
 