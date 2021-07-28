За фактом падіння літака на Прикарпатті розпочато кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж
Попередня кваліфікація падіння літака на Івано-Франківщині - порушення правил повітряних польотів.
Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.
Сергій Беспалько розповів, що в момент падіння літака в будинку перебували жінка і двоє дітей, які почули невідомий шум і вчасно вибігли на вулицю. Вони не постраждали.
"На місці інциденту продовжують працювати слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та представники екстрених служб. Під час слідства будуть встановлені всі обставини аварії", - зазначив начальник поліції Прикарпаття.
Нагадаємо, о 13:40 28 липня на лінію 102 надійшло повідомлення, що в селі Шепарівці Коломийського району на приватний будинок впав спортивний літак. За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, житель Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців. Вони загинули на місці події.
За даними місцевих ЗМІ, загинув професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк.
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. так теперь ещё и на дома честных тружеников гепается самолётами
Якась абсолютно підозріла катастрофа. Прямо якесь американське 9/11 по-українськи! Хоча я ні разу не пілот і в авіакатастрофах зовсім не розбираюсь....