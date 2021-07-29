В пам'ять про полеглих спецпризначенців побудують меморіальний комплекс, - командування. ФОТОрепортаж

Напередодні Дня Сил спеціальних операцій Збройних сил України заклали символічний камінь на місці спорудження великого меморіального комплексу, присвяченого воїнам-спецпризначенцям, які віддали життя під час російсько-української війни.

Про це повідомляється на сторінці Командування ССО ЗСУ у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше на цьому місці вже висадили 80 дерев, кожне з яких пов'язане з ім'ям загиблого солдата.

Під час церемонії місце закладки символічного каменю освятив капелан Леонтій Нікітенко.

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