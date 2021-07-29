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В пам'ять про полеглих спецпризначенців побудують меморіальний комплекс, - командування. ФОТОрепортаж

Напередодні Дня Сил спеціальних операцій Збройних сил України заклали символічний камінь на місці спорудження великого меморіального комплексу, присвяченого воїнам-спецпризначенцям, які віддали життя під час російсько-української війни.

Про це повідомляється на сторінці Командування ССО ЗСУ у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше на цьому місці вже висадили 80 дерев, кожне з яких пов'язане з ім'ям загиблого солдата.

Під час церемонії місце закладки символічного каменю освятив капелан Леонтій Нікітенко.

Також дивіться: Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі. ФОТОрепортаж

В память про полеглих спецпризначенців побудують меморіальний комплекс, - командування 01
В память про полеглих спецпризначенців побудують меморіальний комплекс, - командування 02
В память про полеглих спецпризначенців побудують меморіальний комплекс, - командування 03
В память про полеглих спецпризначенців побудують меморіальний комплекс, - командування 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас". ФОТОрепортаж

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меморіал (151) Донбас (22358) втрати (4479) ССО (531)


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ЛУЧШЕ БЫ ЭТИ ДЕНЬГИ потратили на жизнь ЖИВЫХ инвалидов, чем на чью то пиар компанию тем более, что "заложенный камень" может так и оставаться "заложенным" в течении десятки лет!
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29.07.2021 01:30 Відповісти
Коли ви вже наїстеся, бідосі!
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29.07.2021 01:45 Відповісти
память нужно в сердце носить, а то выйдет как всегда :"эти руки ничего не крали"
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29.07.2021 06:13 Відповісти
Світла пам'ять Героям !
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29.07.2021 08:02 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...

В пам'ять про полеглих спецпризначенців побудують меморіальний комплекс, - командування - Цензор.НЕТ 5765
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29.07.2021 09:08 Відповісти
В книге WAR.ru Юрия Руденко запомнилась фраза: "Війна - це піт артилерії і кров піхоти, це чорні руки танкістів і сиве волосся розвідників".
Но стоит отметить, что, по мнению социологов, украинцы за годы войны адаптировались, приспособились ко всему: политическим, экономическим проблемам, пандемии, войне, потому что украинцы - стратегические оптимисты.
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29.07.2021 09:28 Відповісти
Судя по по последним выборам,юмористы .
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29.07.2021 12:07 Відповісти
 
 