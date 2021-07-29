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На Оболоні в Києві вибухнув поштомат: пристрій був в одній із скриньок. ФОТОрепортаж

Столичні поліцейські встановлюють обставини вибуху поштомату. в Оболонському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні вранці до Оболонського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного із торгових центрів стався вибух поштомату. На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. 

Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. Поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

На Оболоні в Києві вибухнув поштомат: пристрій був в одній із скриньок 01

Повідомляється, що подія належним чином зареєстрована в Оболонському районному відділі поліції. Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

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На Оболоні в Києві вибухнув поштомат: пристрій був в одній із скриньок 02
На Оболоні в Києві вибухнув поштомат: пристрій був в одній із скриньок 03
Фото: сайт полиції

вибух (4532) вибухівка (477) Київ (19791) Нацполіція (15320)


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Топ коментарі
+10
Це все Порох винуватий.
Отак ще два роки тому голосила вся секта зради, якщо в країні траплялось щось погане.
Ну а хороше приписували собі, любимим.
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29.07.2021 09:28 Відповісти
+4
Труба прорвала - мовби гучніша б новина була, ніж поломаний поштовий ящик.
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29.07.2021 09:32 Відповісти
+4
..а то не акккумулятор "подустал" по жаре?
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29.07.2021 09:47 Відповісти
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Це все Порох винуватий.
Отак ще два роки тому голосила вся секта зради, якщо в країні траплялось щось погане.
Ну а хороше приписували собі, любимим.
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29.07.2021 09:28 Відповісти
Прогресс у тебе надзвичайний. Хоча вже не весна та ще не осінь.
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29.07.2021 10:29 Відповісти
Тепер навпаки.
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29.07.2021 23:47 Відповісти
Ачо за секретность такая? Паштамат от НП - по цвету видно. Адрес тоже хтонить щас напишет.
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29.07.2021 09:30 Відповісти
я більше скажу: встановити, який ящик рвонув, яка у ньому була посилка, хто відправник - дурничка
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29.07.2021 09:33 Відповісти
Давно не отправлял, но мне кажецца, что кроме пары номеров телефонов больше там ничего не спрашивают.
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29.07.2021 09:41 Відповісти
тепер будуть
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29.07.2021 09:48 Відповісти
Труба прорвала - мовби гучніша б новина була, ніж поломаний поштовий ящик.
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29.07.2021 09:32 Відповісти
даже окна ЦЕЛЫ)))
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29.07.2021 09:47 Відповісти
Охрана места происшествия - это максимум на что способна нынешняя полиция и это печально.
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29.07.2021 09:46 Відповісти
Тут вариантов раз и обчёлся:
1. Хотели получателя рвануть.
2. Получатель хотел кого-то дальше рвануть.
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29.07.2021 09:46 Відповісти
Или
На Оболоні в Києві вибухнув поштомат: вибухівка була в одній із скриньок - Цензор.НЕТ 2775
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29.07.2021 10:42 Відповісти
..а то не акккумулятор "подустал" по жаре?
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29.07.2021 09:47 Відповісти
Почтамт находится на Крещатике.
На Оболони может быть только районное почтовое отделение.
В котором взорвалась почтовая ячейка.
А то в заголовке прямо вселенский ВЗЫВ ПОЧТАМТА ! Оболонского !
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29.07.2021 09:47 Відповісти
Там написано почтомат. У меня в подъезде такой стоит. Очень удобно.
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29.07.2021 09:50 Відповісти
Там про почтомат а не почтамт.
У местных писателей иногда пальцы опережают мысль, опечатки частое явление.
Потом какой-то редактор может исправить, через несколько часов.
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29.07.2021 09:56 Відповісти
Вы таки правы! До сих пор я знал автомат, травмат, спортивный мат и разговорный.
Теперь к ним прибавился почтомат.
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29.07.2021 10:16 Відповісти
По приколу?
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29.07.2021 09:54 Відповісти
скорее всего дело рук мусоров, берут пример с кремлядей
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29.07.2021 10:05 Відповісти
Дуже цікава новина...

Особливо для мешканців будинків в https://novaposhta.ua/office/view/id/1163/city/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F під'їзд ах яких Нова Пошта розмістила такі "поштамати", як вони кажуть (тільки для мешканців).

А гарантувати шо російські найманці в ці поштамати не пришлють по кілограму гексогену з привідом від мобільного телефону Нова Пошта може,агов СБУ, як ви гадаете?
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29.07.2021 10:11 Відповісти
Потребуйте удалить из своего подъезда сей ненужный агрегат.
Делов то.
Ходите на НП пешком, дашите свежим вирусцом и хай оно взрывается прям там.
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29.07.2021 10:15 Відповісти
Я мешкаю в 3-х підїздній багатоповерхівці, у нас ОСББ і тому Нова Пошта зі своею пропозицію встановити поштамати для мешканців була послана одразу і як найдалі, береженого бог береже!
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29.07.2021 10:43 Відповісти
а как холодная вода? Там же токсины запущенные террористами на водокачке?
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29.07.2021 11:49 Відповісти
Манія переслідування - річ небезпечна. Цей хоч поштомат завадив встановити в будинку (поки що). А були й такі, що мільйони "ворогів народу" знищили з-за цієї хвороби...
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29.07.2021 23:51 Відповісти
Можна подумати що це завадить комусь залишити вибухівку вам у під'їзді.
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29.07.2021 10:48 Відповісти
 
 