На Оболоні в Києві вибухнув поштомат: пристрій був в одній із скриньок. ФОТОрепортаж

Столичні поліцейські встановлюють обставини вибуху поштомату. в Оболонському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні вранці до Оболонського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного із торгових центрів стався вибух поштомату. На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. Поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що подія належним чином зареєстрована в Оболонському районному відділі поліції. Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

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Фото: сайт полиції