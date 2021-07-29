На Оболоні в Києві вибухнув поштомат: пристрій був в одній із скриньок. ФОТОрепортаж
Столичні поліцейські встановлюють обставини вибуху поштомату. в Оболонському районі Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Сьогодні вранці до Оболонського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного із торгових центрів стався вибух поштомату. На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. Поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що подія належним чином зареєстрована в Оболонському районному відділі поліції. Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.
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Отак ще два роки тому голосила вся секта зради, якщо в країні траплялось щось погане.
Ну а хороше приписували собі, любимим.
1. Хотели получателя рвануть.
2. Получатель хотел кого-то дальше рвануть.
На Оболони может быть только районное почтовое отделение.
В котором взорвалась почтовая ячейка.
А то в заголовке прямо вселенский ВЗЫВ ПОЧТАМТА ! Оболонского !
У местных писателей иногда пальцы опережают мысль, опечатки частое явление.
Потом какой-то редактор может исправить, через несколько часов.
Теперь к ним прибавился почтомат.
Особливо для мешканців будинків в https://novaposhta.ua/office/view/id/1163/city/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F під'їзд ах яких Нова Пошта розмістила такі "поштамати", як вони кажуть (тільки для мешканців).
А гарантувати шо російські найманці в ці поштамати не пришлють по кілограму гексогену з привідом від мобільного телефону Нова Пошта може,агов СБУ, як ви гадаете?
Делов то.
Ходите на НП пешком, дашите свежим вирусцом и хай оно взрывается прям там.