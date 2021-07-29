На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент. ФОТОрепортаж
Через аномальну спеку в Туреччині на західному і південному узбережжях країни протягом останніх двох днів тривають лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
Полум'я дісталося популярної туристичної провінції Анталья. Рятувальники евакуювали жителів майже 20 населених пунктів, одна людина загинула. Більш як 60 осіб госпіталізовані з опіками і проблемами з диханням.
Найскладніша ситуація нині в місті Манавгат - там вогонь дістався декількох будинків у центральній частині міста.
Фото: Ozan Efeoglu/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Cevin Dettlaff/picture alliance via Getty Images
Фото: Burak Milli/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Suleyman Elcin/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
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