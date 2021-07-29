УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3688 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 430 10

На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент. ФОТОрепортаж

Через аномальну спеку в Туреччині на західному і південному узбережжях країни протягом останніх двох днів тривають лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Полум'я дісталося популярної туристичної провінції Анталья. Рятувальники евакуювали жителів майже 20 населених пунктів, одна людина загинула. Більш як 60 осіб госпіталізовані з опіками і проблемами з диханням.

Найскладніша ситуація нині в місті Манавгат - там вогонь дістався декількох будинків у центральній частині міста.

На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент 01

Фото: Ozan Efeoglu/Anadolu Agency via Getty Images

На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент 02

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент 03

Фото: Cevin Dettlaff/picture alliance via Getty Images

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Поруч із курортною Анталією вирують пожежі, влада Туреччини каже, що курорти поза небезпекою. ФОТО

На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент 04

Фото: Burak Milli/Anadolu Agency via Getty Images

На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент 05

Фото: Suleyman Elcin/Anadolu Agency via Getty Images

На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент 06

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент 07

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент 08

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент 09

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент 10

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Автор: 

пожежа (4365) Туреччина (3636)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
в какую европу,кацапа? ваш лес должен был в китай идти,да сгорел весь...теперь должны будете поднебесной
показати весь коментар
29.07.2021 12:51 Відповісти
+1
Хорошо что у нас весь лес вывезли в Европу - нечему гореть.
показати весь коментар
29.07.2021 12:23 Відповісти
+1
тьфу на вас, не дай бог у нас такое..., это катастрофа
показати весь коментар
29.07.2021 12:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошо что у нас весь лес вывезли в Европу - нечему гореть.
показати весь коментар
29.07.2021 12:23 Відповісти
тьфу на вас, не дай бог у нас такое..., это катастрофа
показати весь коментар
29.07.2021 12:29 Відповісти
в какую европу,кацапа? ваш лес должен был в китай идти,да сгорел весь...теперь должны будете поднебесной
показати весь коментар
29.07.2021 12:51 Відповісти
...Два десятки п'єзопідпалювачів у лісовій підстилці з торішнього сезону дочекалися есемески в спекотний вітряний день - і вуаля, вогненна помста ру ... у нас навесні пожежі в Зоні припинилися хіба після того, як там було заглущено моб.зв'язок
показати весь коментар
29.07.2021 12:42 Відповісти
Ну что.....есть у кого то вопросы ...по трипольской культуре???? Кому то еще непонятно...что это не они сжигали свои дома???? Не, не ...вы задавайте вопросы, задавайте!
показати весь коментар
29.07.2021 12:45 Відповісти
ты так договоришься до того, что и Черное море не выкапывали
показати весь коментар
29.07.2021 12:49 Відповісти
А Бубочка часом нещодавно туди не їздила?
показати весь коментар
29.07.2021 13:39 Відповісти
А ти не чув? Він же до тебе тільки-но виїхав
показати весь коментар
29.07.2021 13:56 Відповісти
Кремлівська мафія знову шкодити людству...і пофіг їй все...аби красти і вбивати.Хай підуть дощі.....
показати весь коментар
29.07.2021 21:40 Відповісти
Капец, хреново
показати весь коментар
29.07.2021 23:49 Відповісти
 
 