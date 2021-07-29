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Нардепка Стефанишина написала заяву про вихід із "Голосу" на туалетному папері: Керівництво партії ігнорує позицію більшості. ФОТО

Нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з партії на клаптику туалетного паперу.

Про це нардепка повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість визначних угод заключаються на серветках, а така - хіба на туалетному папері. Прошу виключити мене з членів політичної партії "Голос". Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії Голос, який відбудеться сьогодні, та залишають партію, - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанишиної, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада "Голосу" штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді.

"З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", - підкреслила нардепка.

"Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. Для нас наразі найголовніше - це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування у приватних інтересах керівництва партії. Закликаємо осередки підтримати цю заяву та не брати участі у профанації, єдиною метою якої є зацементувати контроль партії "Голос" за Кірою Рудик", - додала Стефанишина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість народних депутатів не братимуть участі в з'їзді "Голосу" і залишають партію.

Також читайте: Я абсолютно не вірю, що можна змінити Рудик на посаді голови партії, - нардепка "Голосу" Клименко

Нардепка Стефанишина написала заяву про вихід із Голосу на туалетному папері: Керівництво партії ігнорує позицію більшості 01

Автор: 

Стефанишина Ольга нардеп (85) Голос партія (513)


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Топ коментарі
+23
Красивый закат пинчуковско-фридмановского проекта.

Зато не за Пороха голосовали. И избиратель Голоса такие все в белых польтах...
Желтым наперед, коричневым назад. 👏
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29.07.2021 12:46 Відповісти
+16
А Славик функцию вывески уже давно выполнил.

В целом Голос - такой же проект, как и СН.
Вывеска с лицедеем, а в середине шапито.

И избиратели у Голоса не намного умнее зебилов. Порядочнее - может быть. Но не умнее.
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29.07.2021 12:51 Відповісти
+14
Развлекаются, кто как может. Скучно им живется.
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29.07.2021 12:40 Відповісти
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Каждому украинцу доступна бумага подобного качества....
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29.07.2021 12:39 Відповісти
- Нужник! Вот кто вы, - ответил Швейк, Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.(с)
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29.07.2021 13:34 Відповісти
Развлекаются, кто как может. Скучно им живется.
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29.07.2021 12:40 Відповісти
Типа, когда шли в Раду за деньги Пинчука, то не понимали как оно будет? Просто название "Голос" стало токсичным, вот и побежали крысеныши. Да поздно уже, измарались вовсю.
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29.07.2021 12:46 Відповісти
А разве партия не Томаша Фиалы?
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29.07.2021 12:51 Відповісти
Ага. Проект Пинчука и Левочкина "Новые лидеры" стал "Голосом".

Нардепка Стефанишина написала заяву про вихід із "Голосу" на туалетному папері: Керівництво партії ігнорує позицію більшості - Цензор.НЕТ 1037
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29.07.2021 17:12 Відповісти
а чего не на Обухив?
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29.07.2021 12:40 Відповісти
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29.07.2021 12:40 Відповісти
Голос остаточно захрип !!!)))
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29.07.2021 12:40 Відповісти
Нардеп Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Руководство партии игнорирует позицию большинства - Цензор.НЕТ 9534
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29.07.2021 12:42 Відповісти
перед выходом пусть расскажет кто создавал партию и на чьи деньги
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29.07.2021 12:44 Відповісти
так на деньги госдепа же
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29.07.2021 12:46 Відповісти
И дпвно кацап Фридман и зять Кучмы стали Госдепом?
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29.07.2021 12:47 Відповісти
Фридман кацап?!
Новый анекдот, - Фридман кацап.
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29.07.2021 13:00 Відповісти
Фридман и арабом побудет, если надо для гешефта.
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29.07.2021 13:16 Відповісти
У нас нет не олигархических партий. Голос это проект Пинчука.
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29.07.2021 12:48 Відповісти
печать не поставила.. незачет!
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29.07.2021 12:45 Відповісти
Ха..Надо было на использованной по назначению бумаге писать заявление и нести на подпись "отцу партии" Ссявику.Тот бы уже печать и поставил бы.Сургучную.
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29.07.2021 13:08 Відповісти
я имел виду печать коричневого цвета органической консистенции..
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29.07.2021 13:13 Відповісти
Я каг бэ тоже.Забув у спішці слово "сургучную" взяти у лапки.
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29.07.2021 13:24 Відповісти
Красивый закат пинчуковско-фридмановского проекта.

Зато не за Пороха голосовали. И избиратель Голоса такие все в белых польтах...
Желтым наперед, коричневым назад. 👏
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29.07.2021 12:46 Відповісти
А Славік що каже про те, що твориться в його партії?
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29.07.2021 12:47 Відповісти
А Славик функцию вывески уже давно выполнил.

В целом Голос - такой же проект, как и СН.
Вывеска с лицедеем, а в середине шапито.

И избиратели у Голоса не намного умнее зебилов. Порядочнее - может быть. Но не умнее.
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29.07.2021 12:51 Відповісти
олігархи маскуються під патріотів, але люди розуміють, що зараз партію можна створити і просунути у політичні кола країни лише за великі кошти і на "плечах" патріотів або ідейних, як вони нас називають. Єдина альтернатива створити всеукраїнський Рух згадати як ми відбудовували армію у 2014 і створити на тих самих засадах нову всеукраїнську політичну партію. Всі інші політичні новоутворення чекає доля Самопомочі і Голосу, тому що вони здебільшого маріонетки
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29.07.2021 13:11 Відповісти
зачем что то создавать, если есть ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ во главе с ПОРОХОМ, единственным, кто реально встал на защиту Украины в 2014году!!!
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29.07.2021 13:22 Відповісти
Кто, кто "видбудував" армию? И куда же "вы" потом подевались?

И почему с 2019 ВСУ все ближе к состоянию 2014 года тогда?

Волонтеры сейчас на ВСУ тратят больше, чем государство, но шото "у нас" пошло явно не так.

Я тебе военскую тайну открою - нет никаких "мы".
Кто поддерживал ВСУ, тот ее поддержиаает и сейчас. Но без государственной поддержки это капля в море.
Поэтому, когда у власти был нормальнвй президент, армию восстановили, а когда к власти пришел малорос-наркоман, армия опять зачахла.
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29.07.2021 13:26 Відповісти
Мавр накосил бабла, Мавр может и кокетливо промолчать. Партия то не его. Кто девушку содержит, тот ее и танцует.
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29.07.2021 12:51 Відповісти
Ті, хто має очі- бачать, хто має мізки,- думає...
Але шкода, що їх не 73%.

"Влада" - купка пройдисвітів, які привласнили засоби виробництва, та вважають себе "еліта".
Хоча це - лайно смердюче.
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29.07.2021 12:56 Відповісти
Якось воно тухлим чути. Наче натяк на те, щ цією заявою можна підтертися. Тобто посил, що цей папір - то не серйозно. Заодно і наука для притомних патріотично налаштованих виборців, які шукали процкраїнську силу "абинепорошенко". І зупинилися на мутному проекти "патріота" Пінчука. Особливо прикро за Львів, де ось такі Стефан шини з Рудиками і іншими Залізняками старанням романтичних виборців перемогли представників ЄС. Ну, що ж, як ******* казати деякі психіатри, розумний зрозуміє і виправить помилку, навіть п'яний отверезне, і лише дурний назавжди залишиться дурним.
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29.07.2021 12:56 Відповісти
ЄС переміг ЛИШЕ у Львові. ВСЕ.
Що робили євро-хвойди 5 років? Кришували гральні апарати,ліс, контрабас, земельку дерибанили ....
Ах да, доріг за царювання свиночолого гецьмана не було взагалі !!! На дорогах, які зєднують області були такі ями, що мож було втратити колеса чи скоїти ДТП. Де дивились "мудрі" євро-путани? Чи вони в очі **********? Не було 3-4 маши на ямковий ремонт? Зате нОчальство та бухгалтерія зарплатку та премійку діставали регулярно? Чому не гнали бездарів та трутнів?
Дуже цікаво, що за 5 років зробив вальцаман разом з командою та цілим державним апаратом?
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29.07.2021 16:14 Відповісти
Чоловіче, у тебе зелений понос! 😁Візьми папір із статистичними даними і пілітрися, щоб не смерділо. Заодно подивися, скільки кілометрів доріг побудували при Порошенку. Про одну я тбі сам скажу, бо проходить через моє місто:Львів-Чоп через Самбір. 😊 Заодно поцікався вартістю кілометра при Зєлжнскому і при попередниках. 😁Потішний ти, одначе! Як міні-клоун. 😊
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29.07.2021 16:36 Відповісти
Я дуже радий, що побудували КЛАПТИК дороги. До речі, за твою дорогу та за дороги за зелених СПЛАЧЕНІ податки, це НЕ заслуга - це обовязок. Ніхто ж не кричить про заслуги типу "ми продали хліб, молоко і т.д.". Люди віддають гроші, а взамін отримують товар чи послугу. Нічого особливого. При свинорилому лише за гроші від гральних свинарників скільки можна було побудувати? Берем скромно 400 баксів с свинарника в місяць. Порахуй.
І не треба тут казати що хтось ЗА зелених. Купа людей голосувала ПРОТИ порошенка, котрий відразу після майдану в свою бЄпЄпЄ набирав колишніх РИГОаналів. Чи такого не було? Тоді, що він ще й баранів брав "рукавадітелями"? Не сси людям в вуха. пєцьо не святий. тому бездарь так розгромно і програла - бо трутень НІЧОГО не робив 5 років.
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31.07.2021 16:39 Відповісти
Ти не вмієш читати? Ще раз - підніми статистику по дорога за 2018-2019 рік і 2029-3021 рік. Скільки кілометрів і яка вартість одного кілометра. Тоді про зеленого свинорила і пиши. 😊
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31.07.2021 17:46 Відповісти
Мені твоя вартість до дупи. За часів свинорилого НЕ робили доріг в Закарпатті.
За часів великага гецьмана лерка-бухарь роздала і рефінанс.
фірташ спокійно колбасив бабос, махмудка ренад освоїв енергетику зИлену, каломойша вивів 5 ярдів баксів. повний розгул та беззаконня.
короче твій вальцман ДНО та бездарь. тупе ліниве та жадне дно.
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01.08.2021 12:49 Відповісти
А що ти ще у дупу напхав? 😊 Це в тебе хобі? І да, зараз Фірташ бабло не косить. І Ахмєтка теж. Навіть Медведчук не косить. Чи косить? Кому вірити-тобі, чи Іорбсу, який пише, що ці джентльмен казково розбагатіти саме в останні два роки? 😊
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01.08.2021 13:17 Відповісти
- Раньше элита писала даже записки на гербовой бумаге ...
- Какая элита, такая и бумага.
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29.07.2021 12:57 Відповісти
Потусуйтесь в Верховной Раде , - Это ваша Первая и Последняя каденция.
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29.07.2021 12:58 Відповісти
Какая партия, такая и бумага.
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29.07.2021 12:58 Відповісти
Какой у Слвика голос, такой у него и Голос!
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29.07.2021 13:05 Відповісти
я , без сомнений, скот - голосовал за Зеленского , против Порошенко,
о чём сильно жалею, ибо Петя ***** не праздновал, хотябы,
в отличие о клована, который кремляди в очко заглядывает,
но Сцявик ссученый певчик недоделанный ...
пс за партию "ГОВНОНАРОДА" не голосовал, ума хватило ...
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29.07.2021 13:05 Відповісти
Не зря Притула, Вакарчук свалили с этого болота... Подобные Рудик захватывают ОСББ также как в к-ф "Брилиантовая рука" и плетут интриги...
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29.07.2021 13:06 Відповісти
Притула, положим, свалил, потому что ничего не мог изменить. Но Славик-то до ухода имел влияние на партию и мог поменять устав на более адекватный. Так что он свалил просто потому, что привычка такая - сваливать.
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29.07.2021 13:23 Відповісти
вначале жопу вытерла.... чтоб бумага не пропадала еще и заяву написала... с ошибками.(новый укр. правопис)
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29.07.2021 13:11 Відповісти
сраные депутаты , сраная бумага, сраная партия
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29.07.2021 13:18 Відповісти
міша фрідман, як уроженець Львова ставив на садового і славіка. Зараз він хоче замутити біля Байдена. Садовий вірив, що міша його не кине, однак міща вибрав славіка і передав його зятю кучми. Кіра щось напакостила з грошима, розігнала рефвкомісію, прогнала всіх розумах, ЦАПК підгледіло і позбавило грошей, Кіра пішла до Єрмака, той наказав вовчому суду і все чікі-чікі.
Скоріш за все пінчук забрав гроші "взад", а фіалковий-це партнер пінчука, з сімєю Гонгадзе розплачувався саме фіалковий.
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29.07.2021 16:05 Відповісти
гірко дивитись, панство, на вас (по мотивах Т.Г.Шевченка)
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29.07.2021 16:54 Відповісти
хіба це достойно себе так вести ,ще й депутатці, базарна баба
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29.07.2021 17:00 Відповісти
 
 