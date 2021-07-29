Нардепка Стефанишина написала заяву про вихід із "Голосу" на туалетному папері: Керівництво партії ігнорує позицію більшості. ФОТО
Нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з партії на клаптику туалетного паперу.
Про це нардепка повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Більшість визначних угод заключаються на серветках, а така - хіба на туалетному папері. Прошу виключити мене з членів політичної партії "Голос". Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії Голос, який відбудеться сьогодні, та залишають партію, - йдеться в повідомленні.
За словами Стефанишиної, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада "Голосу" штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді.
"З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", - підкреслила нардепка.
"Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. Для нас наразі найголовніше - це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування у приватних інтересах керівництва партії. Закликаємо осередки підтримати цю заяву та не брати участі у профанації, єдиною метою якої є зацементувати контроль партії "Голос" за Кірою Рудик", - додала Стефанишина.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість народних депутатів не братимуть участі в з'їзді "Голосу" і залишають партію.
Будь ласка, зачекайте...
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Новый анекдот, - Фридман кацап.
Зато не за Пороха голосовали. И избиратель Голоса такие все в белых польтах...
Желтым наперед, коричневым назад. 👏
В целом Голос - такой же проект, как и СН.
Вывеска с лицедеем, а в середине шапито.
И избиратели у Голоса не намного умнее зебилов. Порядочнее - может быть. Но не умнее.
И почему с 2019 ВСУ все ближе к состоянию 2014 года тогда?
Волонтеры сейчас на ВСУ тратят больше, чем государство, но шото "у нас" пошло явно не так.
Я тебе военскую тайну открою - нет никаких "мы".
Кто поддерживал ВСУ, тот ее поддержиаает и сейчас. Но без государственной поддержки это капля в море.
Поэтому, когда у власти был нормальнвй президент, армию восстановили, а когда к власти пришел малорос-наркоман, армия опять зачахла.
Але шкода, що їх не 73%.
"Влада" - купка пройдисвітів, які привласнили засоби виробництва, та вважають себе "еліта".
Хоча це - лайно смердюче.
Що робили євро-хвойди 5 років? Кришували гральні апарати,ліс, контрабас, земельку дерибанили ....
Ах да, доріг за царювання свиночолого гецьмана не було взагалі !!! На дорогах, які зєднують області були такі ями, що мож було втратити колеса чи скоїти ДТП. Де дивились "мудрі" євро-путани? Чи вони в очі **********? Не було 3-4 маши на ямковий ремонт? Зате нОчальство та бухгалтерія зарплатку та премійку діставали регулярно? Чому не гнали бездарів та трутнів?
Дуже цікаво, що за 5 років зробив вальцаман разом з командою та цілим державним апаратом?
І не треба тут казати що хтось ЗА зелених. Купа людей голосувала ПРОТИ порошенка, котрий відразу після майдану в свою бЄпЄпЄ набирав колишніх РИГОаналів. Чи такого не було? Тоді, що він ще й баранів брав "рукавадітелями"? Не сси людям в вуха. пєцьо не святий. тому бездарь так розгромно і програла - бо трутень НІЧОГО не робив 5 років.
За часів великага гецьмана лерка-бухарь роздала і рефінанс.
фірташ спокійно колбасив бабос, махмудка ренад освоїв енергетику зИлену, каломойша вивів 5 ярдів баксів. повний розгул та беззаконня.
короче твій вальцман ДНО та бездарь. тупе ліниве та жадне дно.
- Какая элита, такая и бумага.
о чём сильно жалею, ибо Петя ***** не праздновал, хотябы,
в отличие о клована, который кремляди в очко заглядывает,
но Сцявик ссученый певчик недоделанный ...
пс за партию "ГОВНОНАРОДА" не голосовал, ума хватило ...
Скоріш за все пінчук забрав гроші "взад", а фіалковий-це партнер пінчука, з сімєю Гонгадзе розплачувався саме фіалковий.