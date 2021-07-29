Нардепка Стефанишина написала заяву про вихід із "Голосу" на туалетному папері: Керівництво партії ігнорує позицію більшості. ФОТО

Нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з партії на клаптику туалетного паперу.

Про це нардепка повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість визначних угод заключаються на серветках, а така - хіба на туалетному папері. Прошу виключити мене з членів політичної партії "Голос". Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії Голос, який відбудеться сьогодні, та залишають партію, - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанишиної, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада "Голосу" штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді.

"З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", - підкреслила нардепка.

"Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. Для нас наразі найголовніше - це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування у приватних інтересах керівництва партії. Закликаємо осередки підтримати цю заяву та не брати участі у профанації, єдиною метою якої є зацементувати контроль партії "Голос" за Кірою Рудик", - додала Стефанишина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість народних депутатів не братимуть участі в з'їзді "Голосу" і залишають партію.

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