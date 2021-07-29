Лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця з’єднали вантовим мостом через Дніпро, - Кубраков. ФОТОрепортаж

На будівництві Запорізьких мостів змонтували останню секцію прогонової будови вантового моста. У такий спосіб між собою з'єднали лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Під час президентської програми "Велике будівництво" на вантовому мосту планують добудувати пілон, зварити всі сегменти в одну нитку балки жорсткості, провести монтаж вант і опускання балки жорсткості в проєктне положення з натяжкою вант.

Після цього працівники розпочнуть влаштування гідроізоляції та дорожнього покриття і готуватимуть міст.

"Уже в 2021 році українці зможуть проїхати з Лівого на Правий берег Дніпра в Запоріжжі новою сучасною автомагістраллю. І ми нарешті зробимо важливий крок у подоланні проблеми з пробками в місті", - зазначив Кубраков.

Паралельно роботи ведуть на низовій частині вантового моста, завершити монтаж секцій планують до кінця цього року.

На іншому об'єкті ансамблю Запорізьких мостів - балочному мосту - завершені всі етапи поздовжнього насування прогонової будови. Загальна вага насунутої металоконструкції - 3400 тонн. Зараз виконуються роботи з демонтажу ар’єрбека та аванбека. На підходах з боку Хортицького району змонтовані і заварені 8 монтажних блоків коробчастої балки прогонової будови.

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.





