Лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця з’єднали вантовим мостом через Дніпро, - Кубраков. ФОТОрепортаж
На будівництві Запорізьких мостів змонтували останню секцію прогонової будови вантового моста. У такий спосіб між собою з'єднали лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Під час президентської програми "Велике будівництво" на вантовому мосту планують добудувати пілон, зварити всі сегменти в одну нитку балки жорсткості, провести монтаж вант і опускання балки жорсткості в проєктне положення з натяжкою вант.
Після цього працівники розпочнуть влаштування гідроізоляції та дорожнього покриття і готуватимуть міст.
"Уже в 2021 році українці зможуть проїхати з Лівого на Правий берег Дніпра в Запоріжжі новою сучасною автомагістраллю. І ми нарешті зробимо важливий крок у подоланні проблеми з пробками в місті", - зазначив Кубраков.
Паралельно роботи ведуть на низовій частині вантового моста, завершити монтаж секцій планують до кінця цього року.
На іншому об'єкті ансамблю Запорізьких мостів - балочному мосту - завершені всі етапи поздовжнього насування прогонової будови. Загальна вага насунутої металоконструкції - 3400 тонн. Зараз виконуються роботи з демонтажу ар’єрбека та аванбека. На підходах з боку Хортицького району змонтовані і заварені 8 монтажних блоків коробчастої балки прогонової будови.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.
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Порох вернул под контроль Украины 2/3 территорий Донбасса. Но открыто штурмовать Донецк и Луганск не вышло бы в силу громадных потерь среди населения и дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Результаты очевидны изначально: Украины, как государства, уже не было бы. И ты не писал бы свои посты по поводу моста, на котором немало наварились "великие будивники".
ПЫСЫ: Порох таки вернул существенную часть территорий под контроль Украины. Все вернуть не получилось бы. Никак. И вспоминаем, где в это время был клоун: в Москве. И не только в Москве. В Горловке, прямиком перед Безлером концерты закатывал, и совершенно серьезно утверждал, что русские и украинцы - один народ. Вот прямо как сейчас Путин. Уж не от зеленского набрался он слов для своей статьи?
Не трать дарма часу -сідай та пиши книгу про "сивочолого гетьмана"!
Повний "мама мила раму"?!
Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи
головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а
не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21
18:56Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще
ніж у своєму.
Ви ж пригадайте, як верховний головнокомандувач відразу забажав "військовий стан" в країні оголосити.
уже и нитку с Правого на Хортицу открыли, и нитку вантового уложили, а пилоны ни на сантиметр не поднялись. или у турков проблемы со строительством пилонов?