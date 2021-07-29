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Лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця з’єднали вантовим мостом через Дніпро, - Кубраков. ФОТОрепортаж

На будівництві Запорізьких мостів змонтували останню секцію прогонової будови вантового моста. У такий спосіб між собою з'єднали лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Під час президентської програми "Велике будівництво" на вантовому мосту планують добудувати пілон, зварити всі сегменти в одну нитку балки жорсткості, провести монтаж вант і опускання балки жорсткості в проєктне положення з натяжкою вант.

Після цього працівники розпочнуть влаштування гідроізоляції та дорожнього покриття і готуватимуть міст.

"Уже в 2021 році українці зможуть проїхати з Лівого на Правий берег Дніпра в Запоріжжі новою сучасною автомагістраллю. І ми нарешті зробимо важливий крок у подоланні проблеми з пробками в місті", - зазначив Кубраков.

Паралельно роботи ведуть на низовій частині вантового моста, завершити монтаж секцій планують до кінця цього року.

На іншому об'єкті ансамблю Запорізьких мостів - балочному мосту - завершені всі етапи поздовжнього насування прогонової будови. Загальна вага насунутої металоконструкції - 3400 тонн. Зараз виконуються роботи з демонтажу ар’єрбека та аванбека. На підходах з боку Хортицького району змонтовані і заварені 8 монтажних блоків коробчастої балки прогонової будови.

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця зєднали вантовим мостом через Дніпро, - Кубраков 01
Лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця зєднали вантовим мостом через Дніпро, - Кубраков 02
Лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця зєднали вантовим мостом через Дніпро, - Кубраков 03

Автор: 

Запоріжжя (2316) міст (1247) Кубраков Олександр (448) Велике будівництво (742) Хортиця заповідник (25)


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Топ коментарі
+7
ПОРОХ строил сильную и боеспособную армию, а ЗЕнаркоман сидит в песочнице и мостики строит
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29.07.2021 13:32 Відповісти
+6
Там две "нитки". Для одной она уже последняя. У второй только быки. Но до готовности еще ооочень далеко. Пилоны только строятся. Вант еще нет.
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29.07.2021 13:39 Відповісти
+6
Вот послали бы тебя на Донбасс, и сразу бы его не отдали. Вот напрасно Порох этого не сделал.
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29.07.2021 15:16 Відповісти
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Кран хоть не ухукали и то хорошо.
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29.07.2021 13:17 Відповісти
ПОРОХ строил сильную и боеспособную армию, а ЗЕнаркоман сидит в песочнице и мостики строит
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29.07.2021 13:32 Відповісти
де ж вона "последняя"?, стоять ще бики взагалі без секцій....
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29.07.2021 13:32 Відповісти
Там две "нитки". Для одной она уже последняя. У второй только быки. Но до готовности еще ооочень далеко. Пилоны только строятся. Вант еще нет.
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29.07.2021 13:39 Відповісти
Будувать будуть все .що завгодно,і потрібне і не зовсім,аби не будувать головне -Українську державність націю, країну вцілому, і все що робиться -робиться для когось , як у Донецьку того часу- бо більше злидарського життя-менше населення-лечше маніпулювать країною в чужих інтересах(міст будують ,нарід "лЕкует" багаторічних пробок нема, нухто проти. Поки "нарід" бездумно" лекует",продадуть країну, знесилять армію,мову церкву,продадуть землю тисячами гектар і всих разом оптом-бажаючих багато. а виконавці ждуть другого сроку президенства,бо одного може не хватить, так як дуже великий спротив нац-патріотів,та громадянського суспільства, Просинайся забаюкана країна, Слава Україні! Смерть ворогам! Героям Слава!
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29.07.2021 14:17 Відповісти
А можна робити, як попередній президент - одягнути вишиванку, прокричати пару патріотичних гасел, віддати Медведчуку нафтогін, Путіну Донбас, і ніяких доріг та мостів...
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29.07.2021 14:50 Відповісти
Вот послали бы тебя на Донбасс, и сразу бы его не отдали. Вот напрасно Порох этого не сделал.
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29.07.2021 15:16 Відповісти
Конечно, напрасно! Порох не объявил всеобщей мобилизации, не ввел военное положение, не сделал много другого, что должен был сделать президент, для защиты государства. Он просто подарил Донбасс Путину, и теперь у нас оккупированные территории, и нескончаемая война.
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29.07.2021 15:35 Відповісти
Думаешь, если бы тебе оторвало голову в окопах, тебе было бы легче, а Донецк снова был бы в Украине? Неа, легче тебе не было бы, да и Донецк вряд ли был бы возвращен.
Порох вернул под контроль Украины 2/3 территорий Донбасса. Но открыто штурмовать Донецк и Луганск не вышло бы в силу громадных потерь среди населения и дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Результаты очевидны изначально: Украины, как государства, уже не было бы. И ты не писал бы свои посты по поводу моста, на котором немало наварились "великие будивники".
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29.07.2021 15:42 Відповісти
Никакой 2/3 территорий Донбасса Порох не возвращал! Если посмортреть карту оккупированных территорий в момент вступления Порошенко в должность президента, и карту, когда он покинул эту должность, то можно четко определить, что при Порошенко полощадь оккупированных территорий значительно увеличилась. Луганск уже был под контролем ВСУ, но Порошенко дал приказ к отступлению из Луганска. "Украины, как государства, уже не было бы." Интересная логика у порохобота... А если, например, подарить Путину Днепр, или Киев, перспективы Украины, как государства, еще более возрастут? Как раз наоборот, при наличии оккупированных территорий, непрекращающеся войне, и постоянной угрозы дальнейшего российского продвищения, перспективы Украины очень плачевны.
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29.07.2021 15:52 Відповісти
Логика зебила неподражаема: он хочет победить Россию на поле боя. Прочти историю и подумай.
ПЫСЫ: Порох таки вернул существенную часть территорий под контроль Украины. Все вернуть не получилось бы. Никак. И вспоминаем, где в это время был клоун: в Москве. И не только в Москве. В Горловке, прямиком перед Безлером концерты закатывал, и совершенно серьезно утверждал, что русские и украинцы - один народ. Вот прямо как сейчас Путин. Уж не от зеленского набрался он слов для своей статьи?
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29.07.2021 15:59 Відповісти
Ой як тебе понесло в новині про "вантовий міст в Запоріжжі"...
Не трать дарма часу -сідай та пиши книгу про "сивочолого гетьмана"!
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29.07.2021 16:37 Відповісти
пока приходится тратить время и писать про глупость зебобиков. может кому и поможет.
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29.07.2021 16:38 Відповісти
То ти й мову не розумієшь?
Повний "мама мила раму"?!
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29.07.2021 16:52 Відповісти
Ты прав, не поможет. Но я сделал все, что в моих силах. Это важно, для меня по крайне мере.
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29.07.2021 16:54 Відповісти
Москалі, ви такі кумедні... Хлопче, а скажи-но: котра зараз година?
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29.07.2021 16:58 Відповісти
Думаешь поможет?
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29.07.2021 17:05 Відповісти
Так, тобі - неодмінно, і без сумніву!
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29.07.2021 17:16 Відповісти
не понимаю, чем мне может помочь знание того факта, что сейчас 17:19, плюс-минус минута. Я и без этого вполне прилично себя чувствую. Чего не скажешь с зебилятами. Им хоть кол на голове чеши, все без толку.
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29.07.2021 17:20 Відповісти
То ти вже в гуглі перекладач освоюешь?! Файна новина -так тримати!
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29.07.2021 17:26 Відповісти
гугл так гул, абы вам помогало...
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29.07.2021 17:29 Відповісти
Для особливо одаренних (ну якшо за гроші дурника валять ще зрозуміло якось. а якщо од природи або" полезний ідіот" або казачок засланий) мій давній коментар: Відроджена армія ,захищенамова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенкаутих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією.
Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи
головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а
не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21
18:56Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще
ніж у своєму.
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29.07.2021 15:27 Відповісти
У тебе, як я і написав, лише безглузді гасла. Боєздатність армії може визначити лише по тому, як вона проводить військові опрерації, і звільняє окоповані території, Після того, як Порошенко у Мінську подарував Донбас Путіну, ми не звільнили жодного метра своєї землі, тому провірити боєздатність армії не було можливості. Була, правда, у 2018 році спроба перевірити боєздатність, коли Порошенко послав корабель через Керченську затоку, але, спроба виявилась невдалою, корабель було захоплено без жодної відповіді української команди.
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29.07.2021 15:43 Відповісти
Та ні... і то ж не дарма було...
Ви ж пригадайте, як верховний головнокомандувач відразу забажав "військовий стан" в країні оголосити.
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29.07.2021 16:41 Відповісти
ну-ну... пилоны в таком состоянии уже 10 лет стоят.
уже и нитку с Правого на Хортицу открыли, и нитку вантового уложили, а пилоны ни на сантиметр не поднялись. или у турков проблемы со строительством пилонов?
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29.07.2021 14:18 Відповісти
Пашуть турки на цих мостах як ніхто до них не працював. Це я тобі відповідально кажу як чоловік шо живе в Хортицькому мікрорайоні міста Запоріжжя. Все буде, і пілони, і ванти, як кажуть турки: аби фінансування не припинили...
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29.07.2021 16:45 Відповісти
Квантовый мост. Без вантов.
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29.07.2021 14:49 Відповісти
По Хортице дорога между новыми мостами должна идти не по земле, а на сваях (или как там они правильно называются). Но пока ничего не строится. Так что кто там, когда и куда поедет - еще вопрос.
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29.07.2021 15:55 Відповісти
А ви мешканець якого міста?!
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29.07.2021 16:42 Відповісти
Да его же самого - Запорожья.
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29.07.2021 18:43 Відповісти
Хортица - гранитный остров - куда вбивать сваи ?
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29.07.2021 18:12 Відповісти
хорошо.
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29.07.2021 16:27 Відповісти
В Дании недавно подводный тоннель открыли а у нас на этом мосту недоделанном пиарятся.
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29.07.2021 20:36 Відповісти
Так то же Датское Королевство - там всё спокойно, ибо нет большевиков и кагебистов.
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29.07.2021 23:46 Відповісти
 
 