УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3815 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
9 554 26

Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою: у страшній ДТП загинули три людини, зокрема 12-річна дівчинка. ФОТОрепортаж

29 липня біля села Мала Севастянівка Христинівської територіальної громади Уманського району на автодорозі "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка" сталася ДТП за участю вантажного і легкового автомобілів. Загинули двоє дорослих та їхня дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

За попередньою інформацією 40-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.

Від травм водій і пасажири легкового автомобіля загинули на місці аварії, серед загиблих 12-річна дівчинка.

Поліція встановлює причини й обставини аварії.

Також дивіться: Рейсовий автобус "Київ-Кишинів" і вантажівка зіткнулися на Одещині: одна людина загинула, шістьох госпіталізовано. ФОТО

Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою: у страшній ДТП загинули три людини, зокрема 12-річна дівчинка 01
Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою: у страшній ДТП загинули три людини, зокрема 12-річна дівчинка 02
Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою: у страшній ДТП загинули три людини, зокрема 12-річна дівчинка 03
Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою: у страшній ДТП загинули три людини, зокрема 12-річна дівчинка 04
Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою: у страшній ДТП загинули три людини, зокрема 12-річна дівчинка 05
Фото: сайти поліції та ДСНС

Автор: 

ДТП (4495) Нацполіція (15320) Чернігівська область (963)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Мерзота,вгробила і себе і дитину, і кількість таких виродків,що летять тобі в лоб щоб убити в Україні просто зашкалює.
показати весь коментар
29.07.2021 13:48 Відповісти
+12
Всегда было интересно что движет людьми, которые имеют полную машину пассажиров включая детей, заваливают стрелку спидометра? Ощущение что ты водитель от Бога? Так можно быть сто раз Шумахером а на дорогу выскочит ни разу ни Шумахер или такой же водитель от Бога и при высокой скорости ты ничего не успеешь сделать. А дороги у нас так вообще завалены сюрпризами. Уметь давить на гашетку это еще не умение водить, нужно еще уметь доехать до конечного пункта назначения а с такими вот дятлами, которые не в состоянии думать даже о своей безопасности, становится очень опасно на дорогах. Интересно, хоть кто-то из находившихся в машине сказал ему ехать медленнее или все кайфовали?
показати весь коментар
29.07.2021 14:00 Відповісти
+6
Главное, задние фонари затемнить...основной тест на дебильность....
показати весь коментар
29.07.2021 13:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, яка там швидкість була, що фура валяється в кущах??? І дайте угадаю, Джетта - биток?
показати весь коментар
29.07.2021 13:45 Відповісти
американка наче, тобто 99% так. хоча я не великий спец, можу помилятись
показати весь коментар
29.07.2021 13:46 Відповісти
теперь уже точно биток...
показати весь коментар
29.07.2021 13:47 Відповісти
Главное, задние фонари затемнить...основной тест на дебильность....
показати весь коментар
29.07.2021 13:48 Відповісти
а с переди небось габарити красние били
показати весь коментар
29.07.2021 13:57 Відповісти
Может и были ....чудиков таких хватает на дороге...
показати весь коментар
29.07.2021 14:01 Відповісти
Габариты обычно эстеты подбирают под цвет машины, пусть даже она с легкой ржавчиной.
показати весь коментар
29.07.2021 19:32 Відповісти
Мерзота,вгробила і себе і дитину, і кількість таких виродків,що летять тобі в лоб щоб убити в Україні просто зашкалює.
показати весь коментар
29.07.2021 13:48 Відповісти
не важно биток или нет. в любом случае не выжили бы. кстати интересно было бы глянуть видео с регика фуры!
показати весь коментар
29.07.2021 13:56 Відповісти
Всегда было интересно что движет людьми, которые имеют полную машину пассажиров включая детей, заваливают стрелку спидометра? Ощущение что ты водитель от Бога? Так можно быть сто раз Шумахером а на дорогу выскочит ни разу ни Шумахер или такой же водитель от Бога и при высокой скорости ты ничего не успеешь сделать. А дороги у нас так вообще завалены сюрпризами. Уметь давить на гашетку это еще не умение водить, нужно еще уметь доехать до конечного пункта назначения а с такими вот дятлами, которые не в состоянии думать даже о своей безопасности, становится очень опасно на дорогах. Интересно, хоть кто-то из находившихся в машине сказал ему ехать медленнее или все кайфовали?
показати весь коментар
29.07.2021 14:00 Відповісти
Если на встречку выехал, то либо устал и заснул, либо неисправность (типа колесо лопнуло) . . . Не факт, что нарушение правил обгона + скорость или что-то в этом роде. Следствие покажет, эксперты разберутся. Так что не надо в мёртвого кидаться обвинениями - он уже не сможет ничего объяснить Вам.
показати весь коментар
29.07.2021 15:04 Відповісти
Отсутствие половины машины и перевёрнутый зерновоз, который весит не менее 20т свидетельствует об отсутствии серого вещества в голове в 40 лет.... из-за чего погибли люди, в том числе и ребёнок, который стал жертвой глупости взрослых...
показати весь коментар
29.07.2021 15:11 Відповісти
Не показники. Зерновоз перекинув вантаж , коли наїхав на рів на узбіччі. Ну а пів машини - а як воно могло бути при зіткненні 2,5 т та 40 т навіть при швидкості обох по 70?
Є інші показники, наприклад розліт уламків вперед від точки зіткнення - він якраз невеликий.
показати весь коментар
29.07.2021 15:21 Відповісти
Всего хорошего!
показати весь коментар
29.07.2021 15:30 Відповісти
Судя по нику, Вы - провокатор из Ольгино.
Какой нафиг зерновоз вообще ? Там фура Renault. И новость читайте, и фото смотрите.
Во-первых, не факт, что с грузом. Во-вторых, когда ей в лоб выходит легковушка, водитель, чтобы не стать убийцей, дергает руль вправо к обочине. Потому что железо можно купить новое, а жизни нет. Из-за резкого манёвра съезд в поле и опрокидывание. Так что скорость тут не обязательно должна быть большая.
А водитель легковушки не обязательно лихачил : могло стать плохо, могли отвлечь, мог заснуть, могло колесо лопнуть, могло колесо повести по другим техническим причинам.
Да, мог и нарушить - но мог и не нарушить. Зачем сразу погибшего грязью поливать ? Следствие всё выяснит, что там произошло.

Трагедия, а Вы комментируете так, лишь бы ядом всё забрызгать.
Тролль.
показати весь коментар
29.07.2021 19:51 Відповісти
А тролли из Ольгино активно обсуждают ДТП в Украине? Им за это, наверное, много платят? После этого даже не было желания продолжать читать Ваши умозаключения и не ошибся... я не собираюсь Вас убеждать в чем либо, два года назад мне хватило подобных бесед больше чем достаточно а тут ещё такие гениальные мысли! Всего хорошего! Хуже не будет...
показати весь коментар
29.07.2021 21:45 Відповісти
Тут не той випадок. Відсутній тормозний шлях. Заснув чи відволікся - і під фуру.
показати весь коментар
29.07.2021 15:13 Відповісти
Машина стоит не в месте столкновения, ее откинула после удара, соответственно если тормозной след и есть, то он в другом месте. А если он ускорялся на обгоне то его вообще может не быть... я не хочу спорить и объяснять очевидные вещи, что на газ нужно давить с мозгами а если у тебя пассажиры и дети, то на него вообще не давить. Если Вы не поймёте этого и водите машину, рискуете повторить подвиг этого Шумахера...
показати весь коментар
29.07.2021 15:18 Відповісти
Хм. Та вже більше 30 років вожу). Більше того в кінці 90х працював у безпеці руху майже 2 роки. Надивився Придивіться уважно - як правило радіатор розбивається одразу і рідина на дорозі показує точку зіткнення. Вона взагалі за межами полос. Це свідчить про те що водій фури максимально притиснувся вправо, але водій фолька цим не скористався, що видно по першому фото. Якби був тормозний шлях, то він би був на полосі фури, яку на фото добре видно.
показати весь коментар
29.07.2021 15:38 Відповісти
Вы книги случайно не пишите? Это Вас в безпеці руху научили определять жидкость из радиатора по фото?
показати весь коментар
29.07.2021 15:42 Відповісти
И что главное, как носились по дорогам так и носятся, диарейщики хреновы!
показати весь коментар
29.07.2021 14:14 Відповісти
Какие у нас все не в рот ...ть водители, можно посмотреть на вторичном рынке... При чем стоимость авто роли не играет... Вава в голове у всех слоев населения....
показати весь коментар
29.07.2021 14:18 Відповісти
Утром по закарпатским СМИ сообщение прошло, что погиб 39-летний работник Закарпатской областной полиции с женой и 12-летним ребёнком в ДТП. Уж не этот ли случай и не в отпуск ли ехал в сторону моря ?
Кстати, отзывы хорошие о нём были, все очень жалеют коллеги, друзья, знакомые.
показати весь коментар
29.07.2021 15:02 Відповісти
Головне що нічого не вчить цих виродків, сам загинеш чорт з тобою а чому гинуть невині люди і особливо прикро діти .А поліція взагалі усунулась від будь якоі відповідальності все пущено на самоплив .
показати весь коментар
29.07.2021 15:09 Відповісти
Можливо сон за кермом, в 8 ранку через три полоси це не зпроста
показати весь коментар
29.07.2021 15:21 Відповісти
в жизни случайностей не бывает - за все нужно платить, особенно если в милиции работаешь
показати весь коментар
30.07.2021 09:15 Відповісти
 
 