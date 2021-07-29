Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою: у страшній ДТП загинули три людини, зокрема 12-річна дівчинка. ФОТОрепортаж
29 липня біля села Мала Севастянівка Христинівської територіальної громади Уманського району на автодорозі "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка" сталася ДТП за участю вантажного і легкового автомобілів. Загинули двоє дорослих та їхня дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.
За попередньою інформацією 40-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.
Від травм водій і пасажири легкового автомобіля загинули на місці аварії, серед загиблих 12-річна дівчинка.
Поліція встановлює причини й обставини аварії.
Топ коментарі
+14 Nestor Nen
показати весь коментар29.07.2021 13:48 Відповісти Посилання
+12 Дід Панас #485622
показати весь коментар29.07.2021 14:00 Відповісти Посилання
+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.07.2021 13:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Є інші показники, наприклад розліт уламків вперед від точки зіткнення - він якраз невеликий.
Какой нафиг зерновоз вообще ? Там фура Renault. И новость читайте, и фото смотрите.
Во-первых, не факт, что с грузом. Во-вторых, когда ей в лоб выходит легковушка, водитель, чтобы не стать убийцей, дергает руль вправо к обочине. Потому что железо можно купить новое, а жизни нет. Из-за резкого манёвра съезд в поле и опрокидывание. Так что скорость тут не обязательно должна быть большая.
А водитель легковушки не обязательно лихачил : могло стать плохо, могли отвлечь, мог заснуть, могло колесо лопнуть, могло колесо повести по другим техническим причинам.
Да, мог и нарушить - но мог и не нарушить. Зачем сразу погибшего грязью поливать ? Следствие всё выяснит, что там произошло.
Трагедия, а Вы комментируете так, лишь бы ядом всё забрызгать.
Тролль.
Кстати, отзывы хорошие о нём были, все очень жалеют коллеги, друзья, знакомые.