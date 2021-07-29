Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою: у страшній ДТП загинули три людини, зокрема 12-річна дівчинка. ФОТОрепортаж

29 липня біля села Мала Севастянівка Христинівської територіальної громади Уманського району на автодорозі "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка" сталася ДТП за участю вантажного і легкового автомобілів. Загинули двоє дорослих та їхня дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

За попередньою інформацією 40-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.

Від травм водій і пасажири легкового автомобіля загинули на місці аварії, серед загиблих 12-річна дівчинка.

Поліція встановлює причини й обставини аварії.

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Фото: сайти поліції та ДСНС