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Альфа PVP, мефедрон, екстазі, марки ЛСД та галюциногенні гриби в шоколаді: в Києві у 23-річного наркоторговця вилучили "товару" на 4 млн грн. ФОТОрепортаж

Правоохоронці вилучили у киянина наркотиків і психотропних речовин більш ніж на 4 мільйони гривень. "Товар" зловмисник приховав у банках з миючими засобами і відправляв клієнтам під виглядом побутової хімії. А для зберігання та фасування заборонених речовин спеціально орендував квартиру в одному з районів столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в м. Києві ДБН НПУ отримали інформацію про те, що мешканець столиці займається безконтактним дрібнооптовим збутом наркотиків та психотропів за допомогою поштових відправлень. 

Встановлено, що молодик з метою прикриття незаконної діяльності орендував квартиру у Подільському районі, так звану "фасувальню". Там він пакував наркотики та психотропи для відправки по всій території держави, ховаючи в банки з миючими засобами. За товар клієнти розраховувалися з ним криптовалютою – біткоїнами. 

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Альфа PVP, мефедрон, екстазі, марки ЛСД та галюциногенні гриби в шоколаді: в Києві у 23-річного наркоторговця вилучили товару на 4 млн грн 01

Оперативники спільно зі слідчими Подільського управління поліції затримали 23-річного наркодилера на одній із вулиць району. Чоловік якраз йшов здійснити чергову відправку заборонених речовин. Під час огляду вмісту посилок правоохоронці вилучили два пакунки з амфетаміном та мефедроном.

У результаті невідкладного обшуку в орендованому помешканні зловмисника працівники поліції виявили кілограм амфетаміну, понад пів кілограма "Альфа PVP" та мефедрону, триста шоколадних цукерок з псилоцибіновими грибами, двісті пігулок "екстазі", канабіс, марки ЛСД, псилоцибінові гриби.

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Альфа PVP, мефедрон, екстазі, марки ЛСД та галюциногенні гриби в шоколаді: в Києві у 23-річного наркоторговця вилучили товару на 4 млн грн 02

Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами "чорного" ринку сягає більше чотирьох мільйонів гривень.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством правопорушнику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Альфа PVP, мефедрон, екстазі, марки ЛСД та галюциногенні гриби в шоколаді: в Києві у 23-річного наркоторговця вилучили товару на 4 млн грн 03

Наразі поліцейські встановлюють джерело та канал постачання наркозасобів і психотропних речовин. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вказаної незаконної діяльності.

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Альфа PVP, мефедрон, екстазі, марки ЛСД та галюциногенні гриби в шоколаді: в Києві у 23-річного наркоторговця вилучили товару на 4 млн грн 04
Альфа PVP, мефедрон, екстазі, марки ЛСД та галюциногенні гриби в шоколаді: в Києві у 23-річного наркоторговця вилучили товару на 4 млн грн 05
Альфа PVP, мефедрон, екстазі, марки ЛСД та галюциногенні гриби в шоколаді: в Києві у 23-річного наркоторговця вилучили товару на 4 млн грн 06
Альфа PVP, мефедрон, екстазі, марки ЛСД та галюциногенні гриби в шоколаді: в Києві у 23-річного наркоторговця вилучили товару на 4 млн грн 07
Фото: сайт полиции

Київ (19793) наркотики (1464) Нацполіція (15325)


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Топ коментарі
+8
Сволочи, чуть-чуть до ОПы не дали дойти. Сейчас начнется, камеры не включали, протоколы неправильно оформляли....
Для упоротых зелебобиков это не повод для отправки в спам, но вы все равно такие забавные. От слова забанить, не более.
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29.07.2021 14:35 Відповісти
+7
мусора тепер будуть в шоколаді - і в прямому і в переносному значенні
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29.07.2021 14:32 Відповісти
+5
- эти грибы хороши с жареной кпртошкой,
- а эти?
- эти - хороши маринованые,
- а ЭТИ?
- а эти хороши с ранними Pink Floyd..🤑
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29.07.2021 14:56 Відповісти
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Альфа PVP, мефедрон, экстази, марки ЛСД и галлюциногенные грибы в шоколаде: в Киеве у 23-летнего наркоторговца изъяли "товара" на 4 млн грн - Цензор.НЕТ 174
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29.07.2021 14:31 Відповісти
зато кошерно то как.... по Талмуду и Торе...
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29.07.2021 14:52 Відповісти
мусора тепер будуть в шоколаді - і в прямому і в переносному значенні
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29.07.2021 14:32 Відповісти
Слуги ще не легалізували наркоту?
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29.07.2021 14:32 Відповісти
"Креативный бизнесмен". За подобное сажать бы лет на 10, да и наркоту желательно уничтожать публично, а не по карманам растаскивать
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29.07.2021 14:34 Відповісти
Сволочи, чуть-чуть до ОПы не дали дойти. Сейчас начнется, камеры не включали, протоколы неправильно оформляли....
Для упоротых зелебобиков это не повод для отправки в спам, но вы все равно такие забавные. От слова забанить, не более.
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29.07.2021 14:35 Відповісти
Добре, шоколад захватил Крым и воюет на Донбассе.
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29.07.2021 15:14 Відповісти
Оставте хоть что нибудь для "слуги народа" Арахамии,он еще полностью не высказался.
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29.07.2021 14:39 Відповісти
Йому вже вистачить
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29.07.2021 14:43 Відповісти
Грибы в шоколаде у него есть, а сала нету - от падлюка !
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29.07.2021 14:40 Відповісти
Такому место не в тюрьме, а в партии СН. Такие кадры пропадают
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29.07.2021 14:47 Відповісти
грибочки, ммм. срочно замом в опу призначити! там такі люди на вагу...самі знаєте чого
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29.07.2021 14:48 Відповісти
Как эти черти пронюхивают все? Пацана кто то слил 100%. Чей то длинный язык.
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29.07.2021 14:53 Відповісти
- эти грибы хороши с жареной кпртошкой,
- а эти?
- эти - хороши маринованые,
- а ЭТИ?
- а эти хороши с ранними Pink Floyd..🤑
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29.07.2021 14:56 Відповісти
У слуг в выходные будет большая вечеринка ,грибочков покушают
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29.07.2021 15:11 Відповісти
.."органы", поосторожнее там, без фанатизма, а то на брагаров с юрченками выйдете.. а оно вам надо - стать безработным ментом, когда больше ничего делать не можешь?
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29.07.2021 15:31 Відповісти
любители сладкого и адепты Сладчайшего негодуют.
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29.07.2021 16:21 Відповісти
Главный наркоман зажал 4 ляма. Решил на халяву употребить. Зато теперь ясно почему он так не любит шоколадного барыгу.
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29.07.2021 17:04 Відповісти
парень к успешному Успеху шёл. и тут такое горе.
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29.07.2021 17:09 Відповісти
Передел рынка...
Для барыги много
Для опта мало, или показали 5%...
И какой даун будет битком рассчитыватся ??? Коммисию видели???
Не те обьемы
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29.07.2021 19:16 Відповісти
Гриби в шоколаді? А хто виробник?
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29.07.2021 23:06 Відповісти
а где же конопля ? ведь не может же быть шоб без конопли , она все равно самая опасная по сравнению с этим говном
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30.07.2021 08:52 Відповісти
 
 