Альфа PVP, мефедрон, екстазі, марки ЛСД та галюциногенні гриби в шоколаді: в Києві у 23-річного наркоторговця вилучили "товару" на 4 млн грн. ФОТОрепортаж

Правоохоронці вилучили у киянина наркотиків і психотропних речовин більш ніж на 4 мільйони гривень. "Товар" зловмисник приховав у банках з миючими засобами і відправляв клієнтам під виглядом побутової хімії. А для зберігання та фасування заборонених речовин спеціально орендував квартиру в одному з районів столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в м. Києві ДБН НПУ отримали інформацію про те, що мешканець столиці займається безконтактним дрібнооптовим збутом наркотиків та психотропів за допомогою поштових відправлень.

Встановлено, що молодик з метою прикриття незаконної діяльності орендував квартиру у Подільському районі, так звану "фасувальню". Там він пакував наркотики та психотропи для відправки по всій території держави, ховаючи в банки з миючими засобами. За товар клієнти розраховувалися з ним криптовалютою – біткоїнами.

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Оперативники спільно зі слідчими Подільського управління поліції затримали 23-річного наркодилера на одній із вулиць району. Чоловік якраз йшов здійснити чергову відправку заборонених речовин. Під час огляду вмісту посилок правоохоронці вилучили два пакунки з амфетаміном та мефедроном.

У результаті невідкладного обшуку в орендованому помешканні зловмисника працівники поліції виявили кілограм амфетаміну, понад пів кілограма "Альфа PVP" та мефедрону, триста шоколадних цукерок з псилоцибіновими грибами, двісті пігулок "екстазі", канабіс, марки ЛСД, псилоцибінові гриби.

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Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами "чорного" ринку сягає більше чотирьох мільйонів гривень.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством правопорушнику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські встановлюють джерело та канал постачання наркозасобів і психотропних речовин. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вказаної незаконної діяльності.

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Фото: сайт полиции