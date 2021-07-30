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Новини Фото Хабарники
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Двох співробітників кримінальної поліції затримано на Хмельниччині під час отримання 10 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали на хабарі двох начальників секторів кримінальної поліції Хмельницького районного управління поліції, які вимагали гроші у дружини фігуранта кримінального провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Двох співробітників кримінальної поліції затримано на Хмельниччині під час отримання 10 тис. дол. хабаря, - ДБР 01

За попередньою інформацією, поліцейські обіцяли жінці за 10 тис. доларів США приховати певні епізоди злочинної діяльності її чоловіка. Він фігурує у кримінальних провадженнях щодо крадіжок майна.

28 липня 2021 року двох начальників секторів Нацполіції затримано під час одержання всієї суми хабаря.

Двох співробітників кримінальної поліції затримано на Хмельниччині під час отримання 10 тис. дол. хабаря, - ДБР 02

Також дивіться: Заступник голови міськради на Донеччині упіймався на 20% відкатах за укладення договорів, - Нацполіція. ФОТО

Двох співробітників кримінальної поліції затримано на Хмельниччині під час отримання 10 тис. дол. хабаря, - ДБР 03
Двох співробітників кримінальної поліції затримано на Хмельниччині під час отримання 10 тис. дол. хабаря, - ДБР 04

Попередня кваліфікація правопорушення: одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Офіцера ЗСУ затримали на Львівщині на хабарі 4 тис. дол. за сприяння в переміщенні по службі, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

хабар (4750) Нацполіція (15320) ДБР (3589) Хмельницька область (987)


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а ведь реформа для этих мусоров была так близка. если бы все срослось они бы могли отползти похрюкивая о безальтернативности.
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30.07.2021 00:22 Відповісти
это не взятка, это добровольное пожертвование, материальная помощь от благодарных граждан бедным и несчастным полицейским, у которых зарплата меньше, чем у мершрутчиков.
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30.07.2021 00:42 Відповісти
Не ходи проторенными дорожками - поскользнешься.(с)
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30.07.2021 00:43 Відповісти
Укр. полицай ассоциируется только с "пьяный за рулём" и "не живёт на одну зарплату".
Ассоциации с словом "законность" вообще и близко нету
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30.07.2021 02:28 Відповісти
то бес попутал...
а так славные хлопцы - пионеры с твердой 5кой по пению в аттестате..
всегда имели сколонность к шюткам....
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30.07.2021 02:32 Відповісти
да... мусарнёй была - мусарнёй и осталась.......
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30.07.2021 08:17 Відповісти
Зато нарід став краще. Кожен тепер президент.Напевно цю поліцію нам підкинули грузини.
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30.07.2021 10:36 Відповісти
 
 