Двох співробітників кримінальної поліції затримано на Хмельниччині під час отримання 10 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали на хабарі двох начальників секторів кримінальної поліції Хмельницького районного управління поліції, які вимагали гроші у дружини фігуранта кримінального провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейські обіцяли жінці за 10 тис. доларів США приховати певні епізоди злочинної діяльності її чоловіка. Він фігурує у кримінальних провадженнях щодо крадіжок майна.

28 липня 2021 року двох начальників секторів Нацполіції затримано під час одержання всієї суми хабаря.

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Попередня кваліфікація правопорушення: одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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