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Для гасіння масштабних лісових пожеж Україна відправила до Туреччини два пожежні літаки, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Україна направляє до Туреччини пожежні літаки ДСНС для гасіння масштабних лісових пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

30 липня два пожежні літаки ДСНС України вилітають до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.

Наразі загальна площа пожеж становить понад 1 тис. 500 га. Внаслідок пожеж 4 особи загинуло та 183 особи постраждало, з них 58 осіб госпіталізовано, пошкоджено понад 100 приватних будинків та споруд. Рятувальними службами взято під контроль 36 осередків лісових пожеж, триває гасіння 20 осередків.

Для гасіння масштабних лісових пожеж Україна відправила до Туреччини два пожежні літаки, - ДСНС 01

"Для допомоги турецьким пожежникам, відповідно до підписаного у лютому 2020 року Меморандуму про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Президенцією з управління на випадок надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки (AFAD) про співробітництво в галузі запобігання катастрофам і надзвичайним ситуаціям та ліквідації їхніх наслідків, Україна направляє два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляється, всього до гасіння пожеж, що ускладнюється сильним вітром та спекотною погодою, станом на 30 липня залучено понад 4 тис. осіб, 457 од. техніки та 35 повітряних суден.

Для гасіння масштабних лісових пожеж Україна відправила до Туреччини два пожежні літаки, - ДСНС 02
Для гасіння масштабних лісових пожеж Україна відправила до Туреччини два пожежні літаки, - ДСНС 03
Фото: ДСНС

Для гасіння масштабних лісових пожеж Україна відправила до Туреччини два пожежні літаки, - ДСНС 04

Автор: 

пожежа (4365) Туреччина (3636) ДСНС (5192)


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Топ коментарі
+16
Как только пустили кацапов в Турцию - так и пожары начались 😀
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30.07.2021 10:20 Відповісти
+10
помогти туркам нужно обязательно
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30.07.2021 10:28 Відповісти
+9
Надо побольше построить таких самолетов.
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30.07.2021 10:28 Відповісти
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Для тушения масштабных лесных пожаров Украина отправила в Турцию два пожарных самолета, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1592
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30.07.2021 10:19 Відповісти
А Зеля один обещал!
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30.07.2021 10:19 Відповісти
второй туристов повёз.
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30.07.2021 10:35 Відповісти
Ага судячи з тенденціїї виступів колишнього то він особисто полетів на другому Шоб виступить на телебачені Турціїї як ратівник Турецького народуі заодно прохулить теперішнього... Клоунада продовжується ждемо репортажу..
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30.07.2021 11:12 Відповісти
Как только пустили кацапов в Турцию - так и пожары начались 😀
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30.07.2021 10:20 Відповісти
Надо побольше построить таких самолетов.
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30.07.2021 10:28 Відповісти
помогти туркам нужно обязательно
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30.07.2021 10:28 Відповісти
А тим часом дерьмак щодня краде й краде(((
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30.07.2021 10:43 Відповісти
В Украине их всего 2! Так что берегите лес ,граждане ,свой!!!
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30.07.2021 10:48 Відповісти
можно взять тараном...
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30.07.2021 10:57 Відповісти
,пожежних літаків 4 одиниці, п ятий замовили,декілька пожежних гелікоптерів!
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30.07.2021 10:58 Відповісти
Исправных сколько?
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30.07.2021 11:53 Відповісти
Усі справні.
Навіщо ти базікаєш, якщо не знаєш.
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30.07.2021 12:16 Відповісти
..и что такое....?? Не удалось нагадить? Расстроился что все исправные? От невезуха..да?
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30.07.2021 12:19 Відповісти
про день освбождения авдеевки даже и не вспомнили
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30.07.2021 10:56 Відповісти
Не ну це вже просто смішно якась дурка у людей-троляк))) Україна хороше діло для друзів робить а тут дуріки зелю і єрамак приплітають... любими шляхами день авдеевки... Одним словом у троляк кришу рве як при діареї ..Цікаво а хтож зарядив дебілів так що вже і сліпому видно що проплачені пости.))) Смішні продажні...
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30.07.2021 11:08 Відповісти
Це точно. Туркам зараз дійсно треба допомога горять ліси, міста ,животні ,люди. Україна робить добру справу, треба допомогати , тим паче турки також завжди готові прийти на допомогу Україні. Чому такі глумливі коменти , незрозуміло.
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30.07.2021 13:34 Відповісти
Саме так виглядає цивілізований світ.Ми всі повинні допомагати один одному.
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30.07.2021 12:52 Відповісти
 
 