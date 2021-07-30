Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Чернігівського районного управління поліції затримали 54- річного чоловіка, який заманив до себе додому 13-річну дівчинку, погрожував їй, бив та намагався зґвалтувати. Поліцейські помістили чоловіка до ізолятора тимчасового тримання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сектора комунікації поліції Чернігівської області.

Про злочин поліцейським повідомили родичі дівчинки. Вони розповіли, що 28 липня незнайомий чоловік запросив дитину до себе додому, де почав її бити та намагався зґвалтувати. Утім, дівчинці вдалося втекти.

На місце скоєння злочину виїхали слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції, додаткові сили з числа оперативників та слідчих, а також рота поліції особливого призначення ГУНП в Чернігівської області.

"На вікнах будинку правопорушника наклеєна плівка, яка не дає можливості побачити з вулиці, що коїться всередині будинку. На прохання поліції відкрити двері особа категорично відмовлялася, фактично здійснивши барикадування. Зрештою, поліцейські увійшли в приміщення із залученням спецпідрозділу та затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — повідомив т.в.о. заступника начальника Чернігівського районного управління поліції Роман Грига.

Правоохоронці отримали інформацію, що вказує на причетність цього чоловіка до низки аналогічних злочинів. Наразі ці дані перевіряються. Поліція закликає осіб, які могли постраждати від дій чоловіка, звернутися до поліції. Анонімність гарантується.

Триває розслідування у провадженні, відкритому за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (незалежно від її добровільної згоди). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Також читайте: Доцент одного зі столичних вишів надсилав 12-річній дівчинці порнографічні матеріали, йому загрожує до 8 років в'язниці, - прокуратура











Фото: сайт поліції