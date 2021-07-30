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Новини Фото Силовики
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Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Чернігівського районного управління поліції затримали 54- річного чоловіка, який заманив до себе додому 13-річну дівчинку, погрожував їй, бив та намагався зґвалтувати. Поліцейські помістили чоловіка до ізолятора тимчасового тримання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сектора комунікації поліції Чернігівської області.

Про злочин поліцейським повідомили родичі дівчинки. Вони розповіли, що 28 липня незнайомий чоловік запросив дитину до себе додому, де почав її бити та намагався зґвалтувати. Утім, дівчинці вдалося втекти.

На місце скоєння злочину виїхали слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції, додаткові сили з числа оперативників та слідчих, а також рота поліції особливого призначення ГУНП в Чернігівської області.

"На вікнах будинку правопорушника наклеєна плівка, яка не дає можливості побачити з вулиці, що коїться всередині будинку. На прохання поліції відкрити двері особа категорично відмовлялася, фактично здійснивши барикадування. Зрештою, поліцейські увійшли в приміщення із залученням спецпідрозділу та затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — повідомив т.в.о. заступника начальника Чернігівського районного управління поліції Роман Грига. 

Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку 01

Правоохоронці отримали інформацію, що вказує на причетність цього чоловіка до низки аналогічних злочинів. Наразі ці дані перевіряються. Поліція закликає осіб, які могли постраждати від дій чоловіка, звернутися до поліції. Анонімність гарантується.

Триває розслідування у провадженні, відкритому за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (незалежно від її добровільної згоди). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. 

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Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку 02
Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку 03
Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку 04
Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку 05
Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку 06
Фото: сайт поліції

насилля (298) педофіл (158) Нацполіція (15325) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515)


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Топ коментарі
+16
Ага, а от тут морду заретушировали, а в случае с Сенсеем - нет. В каком случае закон нарушен?
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30.07.2021 11:03 Відповісти
+12
"незнакомый мужчина пригласил ребенка к себе домой"

Ну ппц...моя 5-летняя племянница знает, что с незнакоміми дядями никуда ходить нелья, а тут 13-летнюю не научили...
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30.07.2021 11:23 Відповісти
+9
Безнаркозная ампутация с последующей ликвидацией. Это решение народа
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30.07.2021 11:00 Відповісти
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Безнаркозная ампутация с последующей ликвидацией. Это решение народа
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30.07.2021 11:00 Відповісти
Ага, а от тут морду заретушировали, а в случае с Сенсеем - нет. В каком случае закон нарушен?
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30.07.2021 11:03 Відповісти
ага, наркотики нашли , а где конопля ?
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30.07.2021 11:10 Відповісти
А таблетки - это виагра или валидол?
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30.07.2021 11:19 Відповісти
фталазол от поноса....
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30.07.2021 11:45 Відповісти
"незнакомый мужчина пригласил ребенка к себе домой"

Ну ппц...моя 5-летняя племянница знает, что с незнакоміми дядями никуда ходить нелья, а тут 13-летнюю не научили...
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30.07.2021 11:23 Відповісти
Сейчас детки капризные и избалованные, такое могут утнуть "назло маме" - холод по позвоночнику от некоторых историй. "Поколение маленьких императоров", ****.
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30.07.2021 11:25 Відповісти
А, со знакомыми?
Мои дети, без нашего разрешения ни с кем и ни куда...
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30.07.2021 12:11 Відповісти
Особенною если учесть последние новости - знакомые и насиловали и убивали..
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30.07.2021 14:17 Відповісти
С родными дядей и тетей - можно, конечно. Но, разумеется, с ведома родителей, как же иначе?
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30.07.2021 14:27 Відповісти
в 13 лет вроде мозг уже должен быть, а его небыло.
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30.07.2021 13:20 Відповісти
рассказали душераздирающую историю и народ повелся - никто не имеет право входить в твое жилище без разрешения, точка..., завтра про любого могут сказать, что насильник, а вдруг ребенок придумал, захотел отомстить, родственники подговорили и все - к тебе вдираются без твоего разрешения и мордой в пол..., оч. далеко нам до соблюдения прав человека...
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30.07.2021 11:29 Відповісти
Просто со слов ребенка, никто тебя не посадит, не волнуйся! Для осуждения, всегда идут подкрепляющие доказательства: снятие побоев, работа ребенка с психологом (который в заключении указывает, что ребенок говорит правду или возможно лжет)...если насилие произошло то еще и "взятие материала"...
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30.07.2021 13:00 Відповісти
вы наверное плохо прочли то, что я написала - я не писала про посадит, хотя посадить могут кого угодно без суда и следствия, дело Шеремета тому примером, я написала про зайти в мое жилище без моего на то разрешения, только потому, что на меня указал ребенок. Это не доказательство, завтра он укажет на вас и к вам ночью ворвутся несколько вооруженных людей, с ноги выбив вашу дверь, перепугав до смерти ваших родственников...это не имеет ничего общего с правами человека на неприкосновенность жилища
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30.07.2021 14:41 Відповісти
черговий покидьок...
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30.07.2021 11:35 Відповісти
Девчонка - молодца!
Не дала себя в обиду.
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30.07.2021 11:51 Відповісти
заманил ? пригласил ?
верить мусорам глупо
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30.07.2021 12:10 Відповісти
где фото побоев ? как она смогла удрать, если мусора не могли пробраться ?
плёнка ? мусора имеют право пялиться в окна ?
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30.07.2021 12:14 Відповісти
очень похоже на обман
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30.07.2021 12:15 Відповісти
Нахера воно живое?
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30.07.2021 12:21 Відповісти
Мутна історія. 13 років, запросили в гості...
Дітей зараз краще обходити десятою дорогою. Бо такого можуть понавигадувати.
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30.07.2021 12:33 Відповісти
самый главный вопрос, почему не изнасиловал, 13 летняя дала отпор мужику у него в доме? вы в это верите?
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30.07.2021 13:22 Відповісти
Выбила из рук таблетку виагры, та закатилась под кровать. Пока насильник доставал - она ему с ноги по яйкам и бежать... Чем не вариант?
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31.07.2021 19:43 Відповісти
как из личного опыта рассказала
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29.10.2021 09:53 Відповісти
просто как вариант продолжения мусорских сказок
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29.10.2021 14:33 Відповісти
девочке в спецназ нужно после школы без экзаменов.
чела мог только спецназ задержать. а она одна! дала отпор.
давно таких сказок не слышал.
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30.07.2021 16:55 Відповісти
Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку - Цензор.НЕТ 1560
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30.07.2021 17:04 Відповісти
Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку - Цензор.НЕТ 2798
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30.07.2021 17:05 Відповісти
 
 