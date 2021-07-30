Лабораторію з виробництва наркотиків ліквідовано на Житомирщині, вилучено "товару" на 70 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Потужність лабораторії дозволяла зловмисникам виготовляти щомісяця близько 50 кілограмів психотропу. Аби приховати свою незаконну діяльність, п’ятеро осіб облаштували її в одному з сіл Житомирської області. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 2,5 тонни прекурсорів для виготовлення "Альфа PVP", а також близько п’яти кілограмів уже готового психотропу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті боротьби з наркозлочинністю Нацполіції.

"Задокументували протиправну діяльність групи наркодилерів та викрили місце перебування лабораторії з виготовлення психотропної речовини оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у м. Києві ДБН НПУ спільно з правоохоронцями Печерського управління поліції, під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури.

Правоохоронці з’ясували, що незаконними оборудками займалося четверо чоловіків та одна жінка, від 19-ти до 29-ти років. Безпосередньо за виготовлення психотропної речовини "Альфа PVP" відповідали двоє чоловіків. Надалі готовий "товар" інші спільники реалізовували за допомогою поштових відправлень та шляхом "закладок".

У Нацполіціі підкреслили: "Гроші за психотропи приймали на електронні гаманці та в подальшому виводили через банківські картки. З метою конспірації зловмисники орендували будинок в одному із сіл Житомирської області, де облаштували підпільну лабораторію для виготовлення психотропних речовин. Територію обладнали камерами цілодобового відеоспостереження. Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти щомісяця близько 50-ти кілограмів психотропу".

Вчора, 28 липня, правоохоронці за силової підтримки бійців поліції особливого призначення №1 поліції Києва викрили та затримали членів угруповання. Проведено рнизку санкціонованих обшуків на території Київської та Житомирської областей, а також у столиці.

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Загалом працівники поліції вилучили понад 2,5 тонни прекурсорів, близько 5 кг "Альфа PVP" у кристалізованому стані та 100 літрів - у рідкому, а також розфасовані канабіс і мефедрон. Крім того, виявлено гроші, мобільні телефони, пристрої для зважування та пакування заборонених речовин, спецодяг і захисні маски-респіратори. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів складає понад 70 мільйонів гривень.

Трьох активних фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже готують усім членам групи повідомлення про підозру у вчиненні злочинну, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки вилучено великі об’єми хімічних речовин та, враховуючи їх вибухонебезпечність, до проведення заходів були залучені бійці ДСНС Попільнянського району.

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